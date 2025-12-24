¡ÖÆ±Î½¤òÈÈ¿Í¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡×ÊñÃú¤ÇÀÚ¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¦¤½¡¢·Ù»¡¤Î¶ÈÌ³Ë¸³²¤« ÃË¤òÂáÊá¡áÀÅ²¬¸©·Ù
¡ÖÃË¤ËÊñÃú¤ÇÀÚ¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡×¤È12·î23ÆüÌ¤ÌÀ¡¢·Ù»¡¤Ëµõµ¶¤Î¿½¹ð¤ò¤·¤Æ¡¢·Ù»¡´±¤òÁÜºº¤Ë½¾»ö¤µ¤»¶ÈÌ³¤òË¸³²¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç40Âå¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µ¶·×¶ÈÌ³Ë¸³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÅ²¬»Ô°ª¶èÎ¾ÂØÄ®¤Î·Úºî¶È°÷¤ÎÃË¡Ê47¡Ë¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï23Æü¸áÁ°4»þº¢¡¢¡ÖÃË¤ËÊñÃú¤ÇÀÚ¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÀÅ²¬Ãæ±û·Ù»¡½ð¤òË¬¤ì¡¢»¦¿ÍÌ¤¿ë»ö·ïÈï³²¤Îµõµ¶¤Î¿½¹ð¤ò¤·¡¢Ìó20¿Í¤Î·Ù»¡´±¤òÁÜºº¤Ë½¾»ö¤µ¤»¤Æ¶ÈÌ³¤òË¸³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃË¤Î¾åÃå¤Ë¿ÏÊª¤ÇÀÚ¤é¤ì¤¿À×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«ºî¼«±é¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÃË¤Ï¡Ö±³¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬°¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿¦¾ì¤ÎÆ±Î½¤òÈÈ¿Í¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
