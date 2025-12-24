和装の山下美夢有が全英V祝賀会で感謝 所属先・花王に「救われた」エピソードとは？
23日に都内で、山下美夢有のAIG女子オープン（全英女子）優勝祝賀会が行われた。所属する花王が主催した晴れやかな舞台に、主役は艶やかな着物姿で登場。スポンサー、家族など、転戦を支えてくれる人々に感謝の気持ちを伝えた。
【写真】JLPGAアワードには真っ赤なドレス姿で登場！
「普段、着ないので違和感はあります」と慣れない着物について話すが、その表情からは終始、充実感がにじむ。2022、23年の国内ツアーで年間女王に輝いた山下は、昨年の米最終予選会（Qシリーズ）に参加しトップで通過。今季は米国を主戦場にツアー生活を続けた。8月に行われた全英で米ツアー初優勝をメジャー制覇で成し遂げると、11月にはマレーシアで行われた「メイバンク選手権」で2勝目。ポイントランク2位でシーズンを終え、日本勢史上3人目のルーキー・オブ・ザ・イヤー（新人賞）にも輝いたのだから当然だ。今回の祝賀会のメーンテーマにもなった全英制覇については、「小さい時にプロゴルファーを目指して、目標のメジャー優勝を達成した瞬間だったのでうれしかった。ひとりでここまでなれたわけではなく、父と二人三脚でやってきた結果。普段、あまり笑わない父も、その時に笑っている姿を見られたのもうれしかったです」と、振り返る。その父をはじめ、家族も出席した会では、スピーチで両親に感謝を伝え、母が涙を拭うシーンなども見られた。そして、日頃からサポートをしてくれる花王にも深々と頭を下げる。今季から所属契約を結んだ同社も、“一緒に戦ってきた”仲間だ。「みなさんすごく温かく応援してくださる。前半戦はなかなか調子が上がらなかったけど、その時に社長をはじめ、たくさんのメッセージカードをいただきました。心に響いて、それに救われた部分が大きかったです」。会場に同社の社員が足を運ぶ機会も多く、その人たちが掲げる“山下美夢有”と書かれたプラカードは、大きな励みにもなった。同社の長谷部佳宏代表取締役を筆頭にしたファミリーは、山下にとって来季も重要な“戦力”になる。2年目となる来年は、さらなる活躍にも期待がかかるが、本人が掲げた目標は“1勝”。それは1勝のみ、というわけではなく、早めの1勝を足がかりに活躍を続けるイメージを抱いてのものだ。さらには、メジャー2勝目というのも、大きく注目される。だが、これについても本人は「メジャーは特別感はあります。雰囲気もそうですし、世界から強い選手が集まる。そのなかで優勝を経験し、また勝ちたいという気持ちにもなる。ただメジャーだから…というこだわりはなく、出る試合で優勝を争いを目指して頑張りたい」と話す。ひとつひとつの試合を大事にし、さらなる飛躍へと挑むつもりだ。早くも来年1月29日からは、来季開幕戦の「ヒルトン・グランドバケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズ」が始まる。過去2年間の優勝者のみが出られるエリートフィールドで、もちろん山下もその対象者。そこに向け、今後は体幹をメーンにした、これまでよりも負荷を上げたトレーニングのほか、「連戦でスイングの見直しができなかった。後半戦も最後の試合であまり思うような成績を出せなかったので室内練習場でスイングチェックをしているところです」と調整を進めていく。この日は、花王の工場も見学。転戦時には日焼け止めなどのサポートも受けるが、これも安心して戦うために欠かせないアイテムになっている。「向こうは紫外線が強いので、ビオレの日焼け止めがすぐなくなるんです。そのたびにたくさん送ってくださってありがたいです」。1つの試合で1本はなくなるというが、そのストックが切れることはない。「私はサンバイザーをかぶるので、頭皮用にスプレータイプも使うのですが、コ・ジンヨンさんとかヤーリミ・ノーさんとか、トップ選手も『ビオレの日焼け止めを使ってる』って言って、見せてくれたんです。うれしい気持ちになりますね」。すっかりファミリーの一員。活躍を続け、“花王”の名前をさらに世界に広める力にもなりたい。
【写真】JLPGAアワードには真っ赤なドレス姿で登場！
