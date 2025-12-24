¡È¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡É29ºÐ¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥óÃÓ±ÊÉ´¹ç¡¡Ä¶¥ß¥Ë¤ÎÀÖ¥µ¥ó¥¿¥³¥¹»Ñ¸ø³«¤Ë¡ÖÈþµÓÈþ½÷¡×¡ÖºÇ¹â¡×
¡¡¿Íµ¤¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤ÎÃÓ±ÊÉ´¹ç¡Ê29¡Ë¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ä¶¥ß¥Ë¤Î¥µ¥ó¥¿¥³¥¹»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¡¡ÀÖ¤¤¥µ¥ó¥¿¥³¥¹¤â¤É¤¦¤«¤Ê¡©¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ä¶¥ß¥Ë¤Î¥µ¥ó¥¿¥³¥¹»Ñ¤Ç¤Û¤Û¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Ö¥µ¥ó¥¿¥³¥¹¡×¡Ö¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤ÈÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Æ²Ä°¦¤¤¡Á¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡Á¤è¡×¡ÖÈþµÓÈþ½÷¡×¡ÖÌµ¸Â¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÇÄ¶Èþ¤·¤¤¡×¡ÖÉ´¹ç¤Á¤ã¤ó¥µ¥ó¥¿²Ä°¦¤¤²á¤®¤Ç¤¹¡×¡ÖºÇ¹â¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÓ±Ê¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¤Ç¡¢¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë65¤ÎÄ¹¿È¡£2023SUPER GT500¤Ë»²Àï¤·¤¿Modulo¡¡Nakajima¡¡Racing¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡ÖModulo¥¹¥Þ¥¤¥ë¡×¤òÌ³¤á¤¿¤Û¤«¡¢15¡Á19Ç¯¤Ë¤ÏÌ¾¸Å²°¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ödela¡×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯7·î¤«¤éTBS¡ÖG¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¡¦¿¼Ìë0¡¦55¡¢¶âÍË¡¦¿¼Ìë0¡¦43¡Ë¤ÇÌÚÍËÆü¤Î·ò¹¯¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤òÃ´Åö¡£¼ñÌ£¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¡¢½ñÆ»¤Ç¡¢ÊÝ°é»Î¡¦ÍÄÃÕ±à¶µÍ¡¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø¼°¥×¥í¥Õ¥£¥ë¤Ï¡¢¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë66¡¢¥¹¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¤ÏB82¡¦W58¡¦H90¡£