ホワイトソックスは23日（日本時間24日）、左腕のショーン・ニューカム投手（32）と1年450万ドル（約7億円）で契約したことを発表した。村上宗隆を獲得し、打線補強を進めるホワイトソックスは、投手陣でも戦力の上積みを図った形だ。

同投手は2012年のドラフト1巡目でエンゼルスに指名され、マイナー時代は長年にわたり球界全体のトップ100プロスペクトに数えられてきた。17年にブレーブスでメジャーデビューを果たし、ブレーブス、カブス、レッドソックス、アスレチックスの4球団でプレー。通算223試合登板（65先発）、30勝30敗4セーブ、防御率4.20を記録している。

25年はレッドソックスとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングでの好投と先発陣の離脱もあり開幕ローテーション入り。5試合に先発して防御率4.43と数字自体は平凡だったが、奪三振率25.7％、四球率10.5％と周辺指標は悪くなかった。その後ブルペンに回ると、7試合の救援登板で防御率3.38と安定した投球を見せた。

しかし5月下旬に戦力外となり、アスレチックスへトレード。移籍後は救援投手として起用され、51回1/3で防御率1.75、奪三振率24.9％、四球率7.0％、ゴロ率48.9％と、非常に優秀な成績を残した。

ホワイトソックスでは、ニューカムは先発ローテーションの座を争う見込みだが、ブルペン事情を踏まえれば、終盤の重要な場面で起用される可能性もある。現状、信頼できる勝ちパターンの救援投手はマイク・バジルとジョーダン・リージャーに限られている。3年連続100敗以上を喫し、再建期に入っているチームが投打とも、的確に補強を進めていく。