¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û23Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Î¥À¥¦¹©¶È³ô30¼ïÊ¿¶Ñ¤Ï4±Ä¶ÈÆüÂ³¿¤·¡¢Á°ÆüÈæ79.73¥É¥ë¹â¤Î4Ëü8442.41¥É¥ë¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£·ÐºÑ»ØÉ¸¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ·Êµ¤¤Ï·øÄ´¤È¤Î¸«Êý¤¬¹¤¬¤ê¡¢Çã¤¤ÃíÊ¸¤¬Í¥Àª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¾¦Ì³¾Ê¤¬Ä«ÊýÈ¯É½¤·¤¿2025Ç¯7¡Á9·î´ü¤Î¼Â¼Á¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ÊGDP¡Ë¤ÏÇ¯Î¨´¹»»¤ÇÁ°´üÈæ4.3¡óÁý¤À¤Ã¤¿¡£»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ê¡¢Åê»ñ²È¤Î¥ê¥¹¥¯²óÈò»ÑÀª¤¬¸åÂà¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¼çÂÎ¤Î¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç»Ø¿ô¤â4±Ä¶ÈÆüÂ³¿¤·¡¢133.01¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î2Ëü3561.84¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡È¾Æ³ÂÎ¤Î¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡¢IT¤Î¥¢¥Þ¥¾¥ó¡¦¥³¥à¤Î¾å¾º¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÏÇä¤é¤ì¤¿¡£