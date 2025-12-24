テレビ東京系の「ウイニング競馬」に出演中のテレビ東京アナウンサーの冨田有紀さん（27）が2025年12月20日、自身のインスタグラムを更新。サンタ風コーデを披露した。

「今年もサンタクロースに」

冨田さんは、「今年もサンタクロースに」といい、サンタ風ワンピースに、サンタの帽子を被ったショットを含む4枚の写真を投稿。「みなさん、プレゼントの希望はお決まりでしょうか」「私はまだ悩み中です...！」とおどけてみせた。

インスタグラムに投稿された写真では、サンタクロース風の衣装を着用し、テーブルに肘をついてポーズを決めたアップショットを投稿。頭には白いファーがついたサンタの帽子をかぶり、ワンピースはミニ丈で、ファーがついたケープを合わせている。また、ケープは黒いリボンで止めて、ワンピースの下には白いスカートを重ねている。3枚目では片足を上げた超キュートな全身ショットを披露した。

この投稿には、「最強に可愛いすぎますね」「やばい美しさです」「かわいい」「素敵」「可愛すぎるサンタさん」「凄くかわいいです」といったコメントが寄せられていた。