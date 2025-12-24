ËÜÆü¤ÎÍ½Äê¡Ú·ÐºÑ»ØÉ¸¡Û
ËÜÆü¤ÎÍ½Äê¡Ú·ÐºÑ»ØÉ¸¡Û
¡ÚÆüËÜ¡Û
·Êµ¤Æ°¸þ»Ø¿ô¡Ê³ÎÊóÃÍ¡Ë¡Ê10·î¡Ë14:00¡¡
Í½ÁÛ¡¡110.0¡¡Á°²ó¡¡110.0¡Ê·Êµ¤Àè¹Ô»Ø¿ô)
Í½ÁÛ¡¡115.4¡¡Á°²ó¡¡115.4¡Ê·Êµ¤°ìÃ×»Ø¿ô)
¡ÚÊÆ¹ñ¡Û
MBA½»Âð¥íー¥ó¿½ÀÁ»Ø¿ô¡Ê12/13 - 12/19¡Ë21:00
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡-3.8%¡ÊÁ°½µÈæ)
¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô¡Ê12/14 - 12/20¡Ë22:30
Í½ÁÛ¡¡22.2Ëü·ï¡¡Á°²ó¡¡22.4Ëü·ï¡Ê¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô)
¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô¡Ê12/07 - 12/13¡Ë¡¡
Í½ÁÛ¡¡188.7Ëü·ï¡¡Á°²ó¡¡189.7Ëü·ï¡Ê·ÑÂ³¼õµë¼Ô¿ô)
¢¨ÊÆ·ÐºÑÅý·×¤ÎÈ¯É½Æü¤¬ÊÑ¹¹¡¦ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¡ÚÆüËÜ¡Û
·Êµ¤Æ°¸þ»Ø¿ô¡Ê³ÎÊóÃÍ¡Ë¡Ê10·î¡Ë14:00¡¡
Í½ÁÛ¡¡110.0¡¡Á°²ó¡¡110.0¡Ê·Êµ¤Àè¹Ô»Ø¿ô)
Í½ÁÛ¡¡115.4¡¡Á°²ó¡¡115.4¡Ê·Êµ¤°ìÃ×»Ø¿ô)
¡ÚÊÆ¹ñ¡Û
MBA½»Âð¥íー¥ó¿½ÀÁ»Ø¿ô¡Ê12/13 - 12/19¡Ë21:00
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡-3.8%¡ÊÁ°½µÈæ)
¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô¡Ê12/14 - 12/20¡Ë22:30
Í½ÁÛ¡¡22.2Ëü·ï¡¡Á°²ó¡¡22.4Ëü·ï¡Ê¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô)
¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô¡Ê12/07 - 12/13¡Ë¡¡
Í½ÁÛ¡¡188.7Ëü·ï¡¡Á°²ó¡¡189.7Ëü·ï¡Ê·ÑÂ³¼õµë¼Ô¿ô)
¢¨ÊÆ·ÐºÑÅý·×¤ÎÈ¯É½Æü¤¬ÊÑ¹¹¡¦ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹