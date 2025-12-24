¡Ö¤Ê¤ó¤¹¤«¡ª¡×¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¡ÈÈ¾Ç¯¤Ç9²¯²Ô¤¤¤À¥Ý¡¼¥«¡¼¥×¥í¡É¤ËÀú¤é¤ì¤Þ¤¯¤ë¡ÄÀäÂÎÀäÌ¿¤Ç²ù¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤â¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤ÈÏÃÂê
¡¡¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¼«¤é¤¬»Õ¾¢¤È¶Ä¤°¡¢¡ÈÈ¾Ç¯¤Ç9²¯²Ô¤¤¤À¡É¥Ý¡¼¥«¡¼¥×¥í¡£·ÝÇ½¿ÍºÇ¶¯·èÄêÀï¤Ç¤â¤½¤Î¼ÂÎÏ¤ò°ä´¸¤Ê¤¯È¯´ø¤·¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤ÏÄï»Ò¤òÀú¤ê¤Þ¤¯¤ë¥·¡¼¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÈÈ¾Ç¯¤Ç9²¯²Ô¤¤¤À¥Ý¡¼¥«¡¼¥×¥í¡É¡¢¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤òÀú¤ê¤Þ¤¯¤ë¡£
¡¡³Æ³¦¤«¤é½¸·ë¤·¤¿ÁíÀª16Ì¾¤Î¹ë²Ú·ÝÇ½¿Í¤é¤¬¡¢¡È·ÝÇ½³¦°ì¤Î¥Ý¡¼¥«¡¼ºÇ¶¯²¦¼Ô¡É¤ÎºÂ¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ý¡¼¥«¡¼¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Ö¾®äØÀéËpresents ·ÝÇ½¿ÍºÇ¶¯·èÄêÀï POKER SONIC ¥·¡¼¥º¥ó2¡×¤ÎÂè2²ó¤¬12·î20Æü¤ËÊüÁ÷¡£
¡¡Í½Áª¥Æ¡¼¥Ö¥ëA¤â½ªÈ×¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤ê¡¢¤¢¤È°ì¿ÍÃ¦Íî¤¹¤ì¤Ð·è¾¡¿Ê½Ð¼Ô¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¡£¤½¤ÎÃ¦Íî¤ËºÇ¤â¶á¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×IMP.¤Î²£¸¶Íªµ£¤À¡£
¡¡Á°²óÂç²ñ¤«¤éÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤â¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÏÎÉ¤¤¥Ï¥ó¥É¡Ê¥«¡¼¥É¤ÎÌò¡Ë¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤º¡£¼«¤é¾¡¼ê¤Ë¡È»Õ¾¢¡É¤È¶Ä¤°¡¢¥×¥í¥Ý¡¼¥«¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Î¤ß¤µ¤ï¤Ë¤âÂç¤¤¯º¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½çÅö¤Ë¥Á¥Ã¥×¿ô¤òÁý¤ä¤¹¡È»Õ¾¢¡É¤ß¤µ¤ï¤Ï¡¢ÎÙ¤ËºÂ¤ë²£¸¶¤Ë¡Ö¤´¤á¤ó¤Í¡¢²£¤Á¤ã¤ó¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë²£¸¶¤Ï¡Ö²¿¤¹¤«¡¢¼Õ¤ó¤Î¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡×¤ÈÅÇ¤¼Î¤Æ¤ë¡£¤¹¤ë¤È¤ß¤µ¤ï¤Ï¡ÖÂÔ¤¿¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Í¡¢Èô¤Ö¡ÊÃ¦Íî¤¹¤ë¡Ë¤Î¤ò¡×¤È¾Ð´é¤Ç²£¸¶¤ËÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¡¢²£¸¶¤â¶ì¾Ð¤¤¤Ç¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡Ä¡×¤È¸À¤¤ÊÖ¤¹¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¾¡Éé¤ÎÀ¤³¦¤À¤«¤é¤µ¡×¤È¤ß¤µ¤ï¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÀú¤ê¤Þ¤¯¤ê¡£¤³¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ËABEMA¤Ç¸«¼é¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¤è¤³¤Ô´èÄ¥¤Ã¤Æ¡Ä¡ª¡×¡Ö¤ß¤µ¤ï¤µ¤ó¤Î¾ì´·¤ì´¶¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤è¤³¤Ô¤È¤ß¤µ¤ï¤µ¤óÃçÎÉ¤·¡×¡Ö»ÕÄïÂÐ·è¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤È±þ±ç¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡¾®äØÀéËpresents ·ÝÇ½¿ÍºÇ¶¯·èÄêÀï POKER SONIC¡¡³Æ³¦¤«¤é½¸·ë¤·¤¿ÁíÀª16Ì¾¤Î¹ë²Ú·ÝÇ½¿Í¤é¤¬¡¢¡È·ÝÇ½³¦°ì¤Î¥Ý¡¼¥«¡¼ºÇ¶¯²¦¼Ô¡É¤ÎºÂ¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦¡ÖABEMA¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ý¡¼¥«¡¼¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡£8Ì¾¤º¤Ä¤Î2Âî¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÀï¤¦Í½Áª¡¢³ÆÂî¤Î¾å°Ì4Ì¾¤ÈÇÔ¼ÔÉü³èÀï¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿1Ì¾¤¬¿Ê½Ð¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊABEMA¡¿¡Ö¾®äØÀéËpresents ·ÝÇ½¿ÍºÇ¶¯·èÄêÀï POKER SONIC¡×¤è¤ê¡Ë