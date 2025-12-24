¡ÈÈþ¤·¤¹¤®¤ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡ÉÊæÀî²Ì²»¡¡¹õ¥¥ã¥ß»Ñ¤Î¥Ñ¥Õ¥§¡¦¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤Ë¡Ö¥¨¥ì¥¬¥ó¥È²á¤®¤ë¡×
¡¡µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊæÀî²Ì²»¡Ê39¡Ë¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¹õ¥¥ã¥ß¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤Î¡È¥Ñ¥Õ¥§¡¦¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÆüÍË¥µ¥ó¥Ç¡¼½ª¤ï¤ê¤Ë¥Ñ¥Õ¥§¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤è¡Á¤³¤Î¥Ñ¥Õ¥§¡¢¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼¤ÇÊÑ¤ï¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢ÍÎÍü¤È¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È¤È¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬ºÇ¹â¤ËÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¡¡¤Ï¤¡¡¢¹¬¤»¡Ä¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¹õ¤Î¥¥ã¥ß¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö¤È¤³¤í¤Ç¡¢º£½µ¤Ç»Å»öÇ¼¤á¤Î¿Í¤âÂ¿¤¤¤è¤Í¡¡¤¢¤È¾¯¤·´èÄ¥¤í¤¦¤Í¡Á¡ª¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥¢¥Ù¥×¥é¤ÎÇ¯ÆâÊüÁ÷¤Ï12·î26Æü¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡ÖµÙÆü¤Î¥«¥í¥ê¡¼ÀÝ¼èÎÌ¤¬¤ª¤½¤í¤·¤¤¡×¤ÈÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤²á¤®¡×¡Ö¿©¤Ù¤Æ¤§¡Á¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö¥¨¥ì¥¬¥ó¥È²á¤®¤ë¡×¡ÖÉ½¾ð¤¬¥»¥¯¥·¡¼¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥ª¥·¥ã¥ó¥Æ¥£¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊæÀî¤Ï¸½ºß¡¢ABEMAÊóÆ»ÈÖÁÈ¡ÖABEMA¡¡Prime¡×¤Ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤È¤·¤Æ½Ð±éÃæ¡£¸ø¼°¥×¥í¥Õ¥£¥ë¤Ï¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë70¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£
¡¡¼ñÌ£¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¡¢ÎÁÍý¡¢Æüµ¢¤êÎ¹¡¢¶¥ÇÏ¡£»ñ³Ê¤Ïµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¢Èë½ñ¸¡Äê2µé¡¢ÌôÁ·¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¢ËÉºÒ»Î¡£·ì±Õ·¿¤ÏA¡£