【Francfranc】冬アイテムは先行セールが狙い目。温活グッズや鍋セットなど...今だけのお買い得アイテム多数。

2025年12月23日現在、Francfrancでは「冬の先行セール」を開催しています。

家具、キッチン雑貨、ファッション雑貨など、寒い冬を快適に過ごせるアイテムが特別価格に値下げ中です。

エコなカイロにクリスマスオブジェもお得♡

「ヒーター付きブランケット」は30％オフの6860円、「【2025年モデル】繰り返し使えるカイロ」は30％オフの2430円〜2780円、「ウエストウォーマー付き もちもちニットパジャマ」は30％オフの5180円など、真冬のおうち時間を充実させる温活グッズがたっぷり！

他にも、ホリデームード高まるユニークなオブジェ「セラミック ツリー 小物入れ 」は20％オフの1280円、「ミュージックミラーボール 」は20％オフの1120円、調理の基本となるセットがコンパクトに収納できる「GO TABLE 鍋・フライパンバラエティ6点セット」は30％オフの6980円など、幅広いジャンルがプライスダウン。

冬物から季節問わず使えるものまで、魅力なお買い得アイテムが豊富に揃っていますよ。

在庫残りわずかな商品もあるので、気になる人はお早めに。

