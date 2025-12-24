米外為市場サマリー：一時１５６円５０銭台に持ち直すもドル買い続かず 米外為市場サマリー：一時１５６円５０銭台に持ち直すもドル買い続かず

２３日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５６円２３銭前後と前日と比べて８０銭強のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８４円２４銭前後と同４５銭程度のユーロ安・円高だった。



片山さつき財務相が２３日午前の閣議後会見で、足もとの為替相場について「ファンダメンタルズを反映しているとは到底思えない」などと述べ、日本政府・日銀による介入警戒感が高まったことからドル円相場は日本時間夕方に１５５円６５銭まで軟化する場面があった。ただ、７～９月期の米実質国内総生産（ＧＤＰ）速報値が前期比年率４．３％増と４～６月期確定値（３．８％増）から伸びが加速したことが分かると、米景気の底堅さを意識したドル買いが流入。１１月の米鉱工業生産が改善したこともあって一時１５６円５４銭まで持ち直した。とはいえ、あすのクリスマスイブを控えて市場参加者の動きは鈍くドル買いは続かなかった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７９５ドル前後と前日に比べて０．００３０ドル強のユーロ高・ドル安だった。



出所：MINKABU PRESS