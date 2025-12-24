２４日の株式相場見通し＝強弱観対立、市場参加者少なく狭いゾーンでのもみ合いか ２４日の株式相場見通し＝強弱観対立、市場参加者少なく狭いゾーンでのもみ合いか

２４日の東京株式市場は強弱観対立のなか、日経平均株価は一進一退か。１２月相場は上下にボラティリティの高い相場が続いていたが、前日は小幅な値動きにとどまり、大引けはわずかな上昇で着地した。クリスマスに絡み海外投資家などの参戦が限られるなか、きょうも前日終値を挟んだ比較的狭いゾーンでのもみ合いとなることが予想される。前日の欧州株市場も様子見ムードが強く高安まちまちで、ドイツの主要株価指数であるＤＡＸは堅調を維持したが、フランスのＣＡＣ４０は続落となった。手掛かり材料不足のなか米国株市場を横目に取引後半は強含みで推移する展開となった。米株市場でも市場参加者が限られるなか方向感の見えにくい地合いとなったが、ＮＹダウは小幅ながら続伸。エヌビディア＜NVDA＞をはじめＡＩ・半導体関連に買われる銘柄が多く、ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数の上昇率はダウを上回った。半導体銘柄で構成されるフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）も戻り足を鮮明としている。この日に発表された７～９月期米実質ＧＤＰ速報値は事前コンセンサスを上回った一方、１２月の米消費者信頼感指数は前月改定値から低下し市場予想にも届かなかった。玉虫色の経済指標を受け、米長期金利が上昇するなかもＦＲＢによる追加利下げへの期待などから全体相場は頑強な値動きを維持した。東京市場では米株高は追い風材料となるが、商いが盛り上がらないなか上値を積極的に買い進む動きは見込みにくい。前日は低下したものの、引き続き１０年債利回りの動向に神経質な相場環境が続きそうだ。騰落レシオ（２５日移動平均）は日経平均、プライム市場ベースいずれも１２０％近い水準にあり、テクニカル面でも利食い圧力が意識されやすく、５万円トビ台後半では戻り売りが上値を押さえそうだ。



２３日の米国株式市場では、ＮＹダウ平均株価が前営業日比７９ドル７３セント高の４万８４４２ドル４１セントと４日続伸。ナスダック総合株価指数は同１３３．０１ポイント高の２万３５６１．８４だった。



日程面では、きょうは日銀金融政策決定会合の議事要旨（１０月２９～３０日開催分）、１１月の企業向けサービス価格指数、１０月の景気動向指数（改定値）など。海外ではクリスマスの前日で米国、英国、フランス、シンガポール、オーストラリア市場などが短縮取引となり、ドイツ、イタリア、スイス、フィリピン、ブラジル市場などが休場。このほか、週間の米新規失業保険申請件数、米７年債入札など。



出所：MINKABU PRESS