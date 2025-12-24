¡Ö¾Æ¤±À×¤«¤éÃËÀ1¿Í¤Î°äÂÎ¡×²¬»³»ÔËÌ¶è·úÉôÄ®¤Ç½»Âð¤òÁ´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¡¡½»¿Í¤ÈÏ¢Íí¼è¤ì¤º¡¡
¤¤Î¤¦¡Ê23Æü¡Ë¡¢²¬»³»ÔËÌ¶è·úÉôÄ®¤Ç½»Âð¤òÁ´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤Î¤¦¸á¸å3»þ¤´¤í²¬»³»ÔËÌ¶è·úÉôÄ®³ÑÀÐÃ«¤ÎÀîÅç´ÓÆó¤µ¤ó¡Ê80¡Ë¤Î½»Âð¤«¤é¹õ±ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¶á½ê¤Î¿Í¤¬¸«¤Ä¤±119ÈÖÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð¤ÏÌó3»þ´Ö¸å¡¢¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÚÂ¤´¤Éø¤2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð1Åï¡¦Ìó140Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾Æ¤±À×¤«¤éÃËÀ1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½»Âð¤Ë¤ÏÀîÅç¤µ¤ó¤¬°ì¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²Ð»ö¤Î¸å¡¢ÀîÅç¤µ¤ó¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿°äÂÎ¤¬ÀîÅç¤µ¤ó¤È¤ß¤Æ¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤òµÞ¤°¤È¤È¤â¤Ë¡¢²Ð»ö¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£