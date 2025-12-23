¡ÖÄËÉ÷¡×¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È²¿¤¬ÊÑ·Á¤·¤Æ¤¤¤¯¡©¹çÊ»¾É¤È¤Ê¤ëÉÂµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²òÀâ¡ª
³§¤µ¤ó¡¢ÄËÉ÷¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉÂµ¤¤«¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼À´µÌ¾¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¥¤¥áー¥¸¤Ï²¼µ¤Î3ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡¦ÃËÀ¤¬¤Ê¤ëÉÂµ¤
¡¦ÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤
¡¦¤È¤Æ¤âÄË¤¤
ÀÎ¤Ï¤ª¶â»ý¤Á¤ÎÃæÇ¯ÃËÀ¤¬¤Ê¤ëÉÂµ¤¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸½Âå¤Ç¤Ï¤½¤¦¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÃæÇ¯°Ê¹ß¤ÎÃËÀ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ã¤¤Êý¤ä½÷À¤Ç¤âÄËÉ÷¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢ÄËÉ÷¤È¤Ï²¿¤¬¸¶°ø¤Çµ¯¤³¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£²ó¤ÏÄËÉ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¸¡ººÊýË¡¤ä¹çÊ»¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
ÃÝÆâ ÁÛ¡ÊÌ¾¸Å²°Âç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡¡Ë
Ì¾¸Å²°Âç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡¤Ë¤Æ¶ÐÌ³¡£¹ñÎ©Âç³Ø°å³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢»ÔÃæÉÂ±¡¤Ë¤ÆÆâ²Ê¡¦µßµÞ¡¦ºßÂð¿ÇÎÅ¤Ê¤É´Þ¤á¤¿¿ÇÎÅ·Ð¸³¤òÀÑ¤à¡£ÀìÌçÎÎ°è¤ÏÀìÌç¤ÏÈéÉæ¡¦ÈþÍÆÈéÉæ¡¢°ìÈÌÆâ²Ê¡¦·ÁÀ®³°²Ê¡¦ÈþÍÆ³°²Ê¤Ë¤âÃÎ¸«¡£
ÄËÉ÷¤Î¥ê¥¹¥¯¤È¿ÇÃÇ
ÄËÉ÷¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©ÄËÉ÷¤ÎÄË¤ß¤ÏÄÌ¾ï7～10Æü¤Ç¼«Á³¤Ë¼£¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¼£¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ²¿¤âÂÐ½è¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢ºÆÈ¯¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²¿ÅÙ¤âÈ¯ºî¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤È´ØÀá¤¬ÊÑ·Á¤·¤Æ¡¢È¯ºî»þ°Ê³°¤Ë¤âÄË¤ß¤¬Â³¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢È¯ºî¤¬µ¯¤³¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Ç¢»ÀÃÍ¤¬¹â¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¢»ÀÃÍ¤¬¹â¤¤¤È¹çÊ»¾É¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¹çÊ»¾É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼¡¤Î¼ÁÌä¤Ç¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¹çÊ»¾É¤òÈ¯¾É¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£ÄËÉ÷¤Ï¹âÇ¢»À·ì¾É¤¬¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æµ¯¤³¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£Ç¢»À¤¬¿ÈÂÎ¤ËÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ·ë¾½¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ã³²¤¬µ¯¤¤Þ¤¹¡£
·ë¾½¤¬¿ÕÂ¡¤ËÎ¯¤Þ¤êËýÀ¿ÕÂ¡ÉÂ¤¬µ¯¤³¤ë²ÄÇ½À¤ä¡¢Ç¢Ï©·ëÀÐ¤¬¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤â¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
Â¾¤Ë¤âÇ¢»ÀÃÍ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢Ç¾½Ð·ì¡¦Ç¾¹¼ºÉ¤Ê¤É¤ÎÇ¾·ì´É¾ã³²¤ä¡¢¿´¶Ú¹¼ºÉ¤ä¶¹¿´¾É¤Ê¤É¤Îµõ·ìÀ¿´¼À´µ¤Ê¤É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾É¾õ¤Î°²½¤ä¤½¤Î¤Û¤«¤Î¼À´µ¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢Áá¤á¤Ë¼õ¿Ç¤ò¤·¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅ¤ò»Ï¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊýË¡¤Ç¿ÇÃÇ¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©ÄËÉ÷¤È³Î¼Â¤Ë¿ÇÃÇ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢È¯ºî¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ëºÝ¤Î´ØÀáÃæ¤ËÇ¢»À¤Î·ë¾½¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤«¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢µÞÀ¤ÎÈ¯ºî¤Î¾ì¹ç¤ÏÇ¢»ÀÃÍ¤¬Àµ¾ï¤Ê¤³¤È¤ä¡¢µÕ¤Ë·ìÃæÇ¢»ÀÃÍ¤¬¹â¤¤Êý¤Ç¤âÈ¯ºî¤òµ¯¤³¤¹¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢·ì±Õ¸¡ºº¤À¤±¤Ç¤Î¿ÇÃÇ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
³ÎÄê¿ÇÃÇ¤Î¤¿¤á¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¸¡ºº¤Ë¤Ï´ØÀá±Õ¤òºÎ¼è¤¹¤ëÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿Ë¤ÇºÎ¼è¤·¤¿´ØÀá±Õ¤òÆÃ¼ì¤ÊÊÐ¸÷¸²Èù¶À¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¡¢·ë¾½¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤ì¤Ð³ÎÄê¿ÇÃÇ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
XÀþ¸¡ºº¤äÄ¶²»ÇÈ¸¡ºº¡¢CT¸¡ºº¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤È¤â¤È·ìÃæÇ¢»ÀÃÍ¤Î¹â¤¤Êý¤Ç¡¢ÄËÉ÷¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¾É¾õ¤¬¤ß¤é¤ì¤ì¤Ð¿ÇÃÇ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¾É¾õ¤Ë¤ÏÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÀìÌç¤ÎÃÎ¼±¤ò»ý¤Ã¤¿°å»Õ¤Ê¤é¾É¾õ¤ä´ÊÃ±¤Ê¸¡ºº¤Ç¿ÇÃÇ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á
¡ÖÉ÷¤¬¿á¤¯¤À¤±¤ÇÄË¤¤¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÄÌ¤ê¡¢È¯ºî¤¬µ¯¤³¤ë¤È·ã¤·¤¤ÄË¤ß¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£ÄËÉ÷¤Ï·ì±ÕÃæ¤ÎÇ¢»À¤¬·ë¾½¤È¤Ê¤ê´ØÀá¤ËÉÕÃå¤¹¤ë¤³¤È¤Çµ¯¤³¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£
·ë¾½¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¾õÂÖ¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢È¯ºî¤ÎÍ½ËÉ¤Ë½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¢»ÀÃÍ¤Î¹â¤¤¾õÂÖ¤ÏÄËÉ÷°Ê³°¤Ë¤â¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
¹çÊ»¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò²¼¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÇ¢»ÀÃÍ¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤¿Êý¤ÏÀ¸³è½¬´·¤ò²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÄËÉ÷¤ÏÄÌ¾ï¿ôÆü¤Ç¼£¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤ÈºÆÈ¯¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤ÉÂµ¤¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÆÈ¯¡¦°²½¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤âÁá¤á¤ËÉÂ±¡¤Ç¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
