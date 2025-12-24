¡ÚÆâÅÄ²íÌé¤ÎÄÉµå¡Û»Ë¾åºÇÄ¹48Ç¯¤Îºå¿ÀÀ¸³è
¡¡70ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿º£·î21ÆüÉÕ¤Çºå¿À¤òÂàÃÄ¤·¤¿»°ÂðÅ°¤µ¤ó¤Ï23Æü¡¢¹Ã»Ò±à¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿»Å»öÇ¼¤á¤Î²ñ¤ÇÁ´µåÃÄÌò¿¦°÷¤ÎÁ°¤Ç²ÖÂ«¤òÂ£¤é¤ì¤¿¡£¡Ö°Å¹õ»þÂå¤ò¤È¤â¤Ë²á¤´¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÖºÂ¼ÁïµåÃÄËÜÉôÄ¹¤é¤È¾Ð´é¤ÇµÇ°»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ê¼¸Ë¸©Æâ¤Î¹â¹»¤òÂ´¶È¸å¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡¢¥Ü¥¹¥È¥ó¤Ë4Ç¯´ÖÎ±³Ø¡£Âç³ØÂ´¶È¤Ç1978¡Ê¾¼ÏÂ53¡ËÇ¯7·î¤Ëµ¢¹ñ¤·¡¢¿·Ê¹¤Ç¸«¤¿ºå¿À¤ÎÄÌÌõÊç½¸¤Ë±þÊç¤·¤¿¡£ÂàÃÄ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æü·Ï2À¤¤Ç¸µÁª¼ê¡¦¥³¡¼¥Á¡¢»³ÅÄÅÁ¤µ¤ó¤¬ÌÌÀÜ´±¤Ç¤¹¤°¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÄÌÌõ¡¢¹Êó¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡¢¾Ä³°Ã´Åö¡¢¹ñºÝ¥¹¥«¥¦¥È¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¤¿¡£ºå¿À¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ48Ç¯´ÖÌ³¤á¤¿¡£Áª¼ê¤È¤·¤ÆÆþÃÄ¤·¥³¡¼¥Á¡¢¥¹¥«¥¦¥È¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¤¿º´ÌîÀç¹¥¤µ¤ó¤Î47Ç¯¤ò¾å²ó¤ê¡¢ºå¿ÀµåÃÄ»Ë¾åºÇÄ¹¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÆþÃÄ¤Ï78Ç¯10·î1Æü¡£µåÃÄ»Ë¾å½é¤ÎºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ß¡¢¸åÆ£¼¡ÃË´ÆÆÄ¡¢Ä¹ÅÄÎ¦É×µåÃÄ¼ÒÄ¹¤¬ÂàÇ¤¡£Íò¤Î¥ª¥Õ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ½é¤Î»Å»ö¤Ï¤Ê¤ó¤È¥Ö¥ì¥¤¥¶¡¼¤Ø¤Î´ÆÆÄ½¢Ç¤Í×ÀÁ¤À¤Ã¤¿¡£ÃåÇ¤¤·¤¿¾®ÄÅÀµ¼¡ÏºµåÃÄ¼ÒÄ¹¤Î»Ø¼¨¤Ç¡¢¥»¥ó¥È¥ë¥¤¥¹¤Î¼«Âð¤ËÅÅÏÃ¤¹¤ë¤ÈÊÖ»ö¤Ï¡ÖOK¡×¤Ç¡Ö¤´¶ìÏ«¤µ¤ó¡×¤ÈÃë¿©Âå¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÌÌõ½éÇ¯ÅÙ¤Î79Ç¯¡¢µð¿Í¡¦¹¾ÀîÂî¤Î¥×¥í½éÅÐÈÄ¡Ê6·î2Æü¡¦¸å³Ú±à¡Ë¤ÇµÕÅ¾·è¾¡3¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¥é¥¤¥ó¥Ð¥Ã¥¯¤¬µ¼ÔÃÄ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¡£ÂÇ¤Ã¤¿µå¤òÌä¤ï¤ì¡¢¹¾ÀîÆÀ°Õ¤Î¹â¤áÂ®µå¤Î¡Ö¥Ù¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¡×¤ò¡Ö¤¤¤Ã¤Á¤ã¤ó¡¢¤¨¤¨µå¡×¤È´ØÀ¾ÊÛ¤ÇÌõ¤·¤¿¤¬ÄÌ¤¸¤º¡Ö°ìÈÖ¤¤¤¤µå¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤³¤Î°ì·ï¤Î¸å¡¢²¬ºêµÁ¿ÍµåÃÄÂåÉ½¤«¤é¡Ö´ØÀ¾ÊÛ¤ÎÊý¤¬¤ª¤â¤í¤¤¡×¤È»Ø¼¨¤ò¼õ¤±¡¢¥Ð¡¼¥¹¤é¤Î¸ÀÍÕ¤â´ØÀ¾ÊÛ¤ÇÌõ¤·¤¿¡£
¡¡¹ñºÝ¥¹¥«¥¦¥È¤ÎÀ®¸ùÎã¤Ï¥ª¥Þ¥ê¡¼¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¡¢¥Þ¡¼¥È¥ó¡£¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¡Ö½ç±þÀ¤ä½ÀÆðÀ¡×¤È³Ø¤ó¤À¡£¡ÖÂç¥ê¡¼¥°µåÃÄ´´Éô¤Ë´é¤ò³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È·üÌ¿¤À¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ï¸å¡¹À¸¤¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤ËÆþ¤ê¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Î±³Ø¤Î·Ð¸³¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡×¡£ÃÄÌîÂ¼»á¤«¤é¡Ö¥Ñ¥ó¥Á¥ç¤µ¤ó¤À¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤é¤ì¤¿¡£Âç¥ê¡¼¥°ÄÌ¤Î¸µ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¹ÊóÉôÄ¹¡¢°ËÅì°ìÍº»á¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡º£·î16Æü¤Ë¿·³°¹ñ¿Í¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥Ç¥£¥Ù¥¤¥Ë¡¼¤ÏºÇ¸å¤Î»Å»ö¡£ÂåÍý¿Í¥¡¼¥¹¡¦¥ß¥é¡¼»á¤ÏÆþÃÄÅö½é¡¢¥Õ¥í¥ê¥À¶µ°é¥ê¡¼¥°¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¥á¥Ã¥Ä¤Î¼ã¼êÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¹»»þÂå¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡Ö¾¯¤·µÙ¤ó¤Ç¥Ô¥¢¥Î¤ò½¬¤ª¤¦¤«¤Ê¡×¡£¥·¥ç¥Ñ¥ó¡¦¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ë¤â½Ð¤ëÂ¹¤ò»×¤¦´é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡¡¡ÊÊÔ½¸°Ñ°÷¡Ë