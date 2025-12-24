µð¿Í¡¦´ßÅÄ¿·¼ç¾¤Ï²æËý¶¯¤¤ÃË¡¡¿·¤¿¤Ê½ÅÀÕ¤âÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤ë
¡¡2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼ç¾À©¤òÉü³è¤µ¤»¤ëµð¿Í¤Î¿·¼ç¾¤Ë¡¢´ßÅÄ¹ÔÎÑÊá¼ê¡Ê29¡Ë¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¤¬³ÎÌó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Î©¾ì¤Ç¤Î¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤«¤é¤Î»ØÌ¾¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éFA¤Ç²ÃÆþ¤·¡¢Íèµ¨¤¬µð¿Í2Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë¹ÃÈå¤ä¾®ÎÓ¡¢Âç¾ë¡¢»³À¥¤È¤¤¤Ã¤¿Êá¼ê¿Ø¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¥Þ¥¹¥¯¤ò¾¡¤Á¼è¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤Î½ÅÀÕ¤âÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼þ°Ï¤ËÎ®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢²æËý¶¯¤¯¼«¿È¤òËá¤¤¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤Æñ¤·¤¤À¤³¦¡£¼«Ê¬¤Ø¤ÎÊ¢Î©¤¿¤·¤µ¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡È²æËý¶¯¤¯¡É¤È¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£24Ç¯¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î88»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¡£ÅðÎÝÁË»ßÎ¨¡¦475¤Ï¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢º£µ¨¤Ï¹ÃÈå¤Î²ÃÆþ¤Ë¤è¤ê¡ÖÂè2Êá¼ê¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀµÊá¼ê³Í¤ê¤Ø¤Î¾¡Éé¤ÎÇ¯¤Ë¡¢¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î²ÃÆþ¡£´ßÅÄ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤È¡¢ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¼«Á³ÂÎ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö°Õ¼±¤·¤Æ¤â¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤ä¤ë¤³¤È¤ä¤ë¤Î¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤·¡È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡É¤Ç¤¹¤è¡×¡£ËÉÙ¤ÊÎý½¬ÎÌ¤ÈÆþÇ°¤Ê½àÈ÷¤òÂÕ¤é¤º¡ÖºÇ½é¤«¤é¹µ¤¨¤Ç¤¤¤¤¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¤¤Ä½ÐÈÖ¤¬Íè¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤Ç¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤ì¤³¤½¡È²æËý¶¯¤¯¡É¤Ç¤¹¤Í¡×¡£¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿»î¹ç¤ÇÃå¼Â¤Ë·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤È¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï87»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£ÂÇÎ¨¡¦293¡¢8ËÜÎÝÂÇ¤ÈÂÇÀþ¤Ç¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï°¤Éô´ÆÆÄ°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÊá¼ê¤Ç¤Î¼ç¾¡£¤³¤Î¥ª¥Õ¤âÀîºê»Ô¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç´À¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë29ºÐ¤Ëµ¤Éé¤¤¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÖÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ²¿¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Îý½¬¤¢¤ë¤Î¤ß¡×¤ÈÌÛ¡¹¤È¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤â¤Á¤í¤óÂç»ö¡£1»î¹ç¤Ç¤âÂ¿¤¯»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È´ßÅÄ¡£¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤â²æËý¶¯¤¯½àÈ÷¤¹¤ëÃË¤ÎÍèµ¨¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡£¡Êµ¼Ô¥³¥é¥à¡¦¾®Ìî»û¡¡Âç¡Ë