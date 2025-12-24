¡ÖµÞ¤¤¤Ç¤ëÄ«¡×¤Ë¡È¤³¤Î1Ãå¡É¡ª¡ÚZARA¡Û¥¬¥Ð¥Ã¤ÈÃå¤Æ·è¤Þ¤ë¡Ö¹õ¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡×

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´3Ëç)

²¿¤«¤È¿È»ÙÅÙ¤Ë¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤¬¤Á¤ÊÄ«¤Ï¡¢¤Ç¤­¤ë¤À¤±¥³ー¥Ç¤ò¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¤­¤Á¤ó¤È¸«¤¨¤·¤Ä¤Ä¥¬¥Ð¥Ã¤ÈÃå¤Æ¥³ー¥Ç¤¬·è¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤¬¡¢Âç¿Í½÷À­¤ÎÌ£Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡ÚZARA¡Ê¥¶¥é¡Ë¡Û¤«¤é¡¢Âç¿Í¤é¤·¤¤ÉÊ¤â¤Þ¤È¤Ã¤¿¡Ö¹õ¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ÄÌ¶Ð¤Ë¤â¤ª½Ð¤«¤±¤Ë¤â½ÅÊõ¤·¤½¤¦¡£

¥¦¥¨¥¹¥È¥Þー¥¯¸ú²Ì¤ÇÂ¨¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤¬ÁÀ¤¨¤ë

¡ÚZARA¡Û¡Ö¥Ù¥ë¥ÈÉÕ¤­¥ß¥Ç¥£¾æ¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡×\8,590¡ÊÀÇ¹þ¡Ë

¥Ù¥ë¥ÈÉÕ¤­¤Ç¡¢Ãå¤ë¤À¤±¤Ç¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ÁÀ¤¨¤ë¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡£¥Üー¥È¥Í¥Ã¥¯ ¡ß ¥Ü¥ê¥åー¥à¥¹¥êー¥Ö¤¬½÷À­¤é¤·¤¯¡¢Âç¿Í¤Î¤­¤ì¤¤¤á¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¹õ¤â¡¢Âç¿Í½÷À­¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤­Î©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£

ÀÚ¤êÂØ¤¨¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÂ¨¤ª¤·¤ã¤ì¸«¤¨¥³ー¥Ç¤¬´°À®

¡ÚZARA¡Û¡ÖZW¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡×\6,590¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë

¤³¤Á¤é¤Ï¾å²¼¤ÇÀ¸ÃÏ¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£½Ä¥é¥¤¥ó¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¥í¥ó¥°¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¡¢¥¢¥·¥ó¥á¥È¥êー¤Ê¿þ¤ä¥¹¥ê¥Ã¥È¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤â¥âー¥É´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¥¢¥¯¥»¤ä·¤¤ÇÃå¤³¤Ê¤·¤ÎÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤½¤¦¡£¤­¤Á¤ó¤È¸«¤¨¤¬ÁÀ¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£¤¬¹ØÆþ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤«¤â¡£

¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏZARA½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ­»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À­¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
Writer¡§licca.M