¡ÖµÞ¤¤¤Ç¤ëÄ«¡×¤Ë¡È¤³¤Î1Ãå¡É¡ª¡ÚZARA¡Û¥¬¥Ð¥Ã¤ÈÃå¤Æ·è¤Þ¤ë¡Ö¹õ¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡×
²¿¤«¤È¿È»ÙÅÙ¤Ë¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤¬¤Á¤ÊÄ«¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¥³ー¥Ç¤ò¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¤¤Á¤ó¤È¸«¤¨¤·¤Ä¤Ä¥¬¥Ð¥Ã¤ÈÃå¤Æ¥³ー¥Ç¤¬·è¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤¬¡¢Âç¿Í½÷À¤ÎÌ£Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡ÚZARA¡Ê¥¶¥é¡Ë¡Û¤«¤é¡¢Âç¿Í¤é¤·¤¤ÉÊ¤â¤Þ¤È¤Ã¤¿¡Ö¹õ¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ÄÌ¶Ð¤Ë¤â¤ª½Ð¤«¤±¤Ë¤â½ÅÊõ¤·¤½¤¦¡£
¥¦¥¨¥¹¥È¥Þー¥¯¸ú²Ì¤ÇÂ¨¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤¬ÁÀ¤¨¤ë
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥Ù¥ë¥ÈÉÕ¤¥ß¥Ç¥£¾æ¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡×\8,590¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ù¥ë¥ÈÉÕ¤¤Ç¡¢Ãå¤ë¤À¤±¤Ç¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ÁÀ¤¨¤ë¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡£¥Üー¥È¥Í¥Ã¥¯ ¡ß ¥Ü¥ê¥åー¥à¥¹¥êー¥Ö¤¬½÷À¤é¤·¤¯¡¢Âç¿Í¤Î¤¤ì¤¤¤á¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¹õ¤â¡¢Âç¿Í½÷À¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£
ÀÚ¤êÂØ¤¨¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÂ¨¤ª¤·¤ã¤ì¸«¤¨¥³ー¥Ç¤¬´°À®
¡ÚZARA¡Û¡ÖZW¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡×\6,590¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
¤³¤Á¤é¤Ï¾å²¼¤ÇÀ¸ÃÏ¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£½Ä¥é¥¤¥ó¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¥í¥ó¥°¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¡¢¥¢¥·¥ó¥á¥È¥êー¤Ê¿þ¤ä¥¹¥ê¥Ã¥È¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤â¥âー¥É´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¥¢¥¯¥»¤ä·¤¤ÇÃå¤³¤Ê¤·¤ÎÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¡£¤¤Á¤ó¤È¸«¤¨¤¬ÁÀ¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£¤¬¹ØÆþ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤«¤â¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏZARA½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
Writer¡§licca.M