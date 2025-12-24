SixTONESµþËÜÂç²æ¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×¤ÈSP¥³¥é¥Ü ¤Ì¤¤»£¤ê¡¦±þ±ç¾å±Ç¡Ä¡È¹¬¤»¤Î½Ö´Ö¡É»£±Æ¤·¤¿¥°¥é¥Ó¥¢·ÇºÜ
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/24¡ÛSixTONES¤ÎµþËÜÂç²æ¤¬¡¢12·î24ÆüÈ¯Çä¤Î»¨»ï¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¿·Ç¯4¡¦5¹çÊ»¹æ¤ÎÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¡£¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×¤È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSixTONESµþËÜÂç²æ¤ÈÁêÀÈ´·²¤Ê·Ý¿Í
º£¹æ¤Ç¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤è¤ê¥³¥Ê¥ó¤ò°¦¤¹¤ëµþËÜ¤¬¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎµÙ²Ë¤Ë¥·¥Æ¥£¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥³¥Ê¥ó¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¿»¤ë¥Û¥ê¥Ç¡¼¥°¥é¥Õ¤ò·ÇºÜ¡£·à¾ìÈÇ¤Î±þ±ç¾å±Ç¤Ë¡¢ÆüËÜÄí±à¤Ç¤Î¤Ì¤¤»£¤ê¡¢¸¶ºîÌ¡²è¤Ë±ï¤Î¤¢¤ë¥Ï¥¤¥Æ¥£¡¼¤ò´®Ç½¤¹¤ë»Ñ¤Ê¤É¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¹¬¤»¤Î½Ö´Ö¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯1·î21ÆüÈ¯Çä¤ÎºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖMILESixTONES¡×¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ä¡¢¥³¥Ê¥ó°¦¡¢²ÈÂ²¤ò¸ì¤Ã¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£¹æ¤Ë¤ÏµþËÜ¤¬¥â¥Ç¥ë¤Ç¸¶ºî¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¸÷ËÜÊ¼²æÉ÷¥³¡¼¥Ç¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¿²´ÖÃå»Ñ¤Î¡¢Î¾ÌÌ¸ü»æ¥·¡¼¥È¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSixTONESµþËÜÂç²æ¤ÈÁêÀÈ´·²¤Ê·Ý¿Í
¢¡µþËÜÂç²æ¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×SP¥³¥é¥Ü¥°¥é¥Ó¥¢
º£¹æ¤Ç¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤è¤ê¥³¥Ê¥ó¤ò°¦¤¹¤ëµþËÜ¤¬¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎµÙ²Ë¤Ë¥·¥Æ¥£¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥³¥Ê¥ó¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¿»¤ë¥Û¥ê¥Ç¡¼¥°¥é¥Õ¤ò·ÇºÜ¡£·à¾ìÈÇ¤Î±þ±ç¾å±Ç¤Ë¡¢ÆüËÜÄí±à¤Ç¤Î¤Ì¤¤»£¤ê¡¢¸¶ºîÌ¡²è¤Ë±ï¤Î¤¢¤ë¥Ï¥¤¥Æ¥£¡¼¤ò´®Ç½¤¹¤ë»Ñ¤Ê¤É¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¹¬¤»¤Î½Ö´Ö¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡µþËÜÂç²æ¡¢SP¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â·ÇºÜ
¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯1·î21ÆüÈ¯Çä¤ÎºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖMILESixTONES¡×¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ä¡¢¥³¥Ê¥ó°¦¡¢²ÈÂ²¤ò¸ì¤Ã¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£¹æ¤Ë¤ÏµþËÜ¤¬¥â¥Ç¥ë¤Ç¸¶ºî¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¸÷ËÜÊ¼²æÉ÷¥³¡¼¥Ç¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¿²´ÖÃå»Ñ¤Î¡¢Î¾ÌÌ¸ü»æ¥·¡¼¥È¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û