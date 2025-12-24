不在時の愛猫の様子を確認するため、ペットカメラを覗いた飼い主さん。しかし映っていたのは、想像をはるかに超える距離感の猫でした。「どのホラー映画より怖い」「目が、合いました」「なんか分かんないけどごめんなさいって言っちゃう」といった声が相次ぎ、この投稿は記事執筆時点で19.4万再生を突破。かわいいはずなのに、なぜか背筋がゾワッとする不思議な映像が注目を集めています。

【動画：ふと『ペットカメラ』を覗いたら、映っていたのは……あまりにもホラーな『愛猫の様子』】

ふと、ペットカメラを覗いてみた

TikTokアカウント「だんご」に投稿されたのは、ブリティッシュショートヘアの男の子、通称「ダンゴ様」がペットカメラに映り込んだ様子です。この日、飼い主さんがカメラを確認すると、そこに映っていたのは、猫の顔……？

というより、ほぼ「目」。あまりにも近すぎる距離に、最初は何が映っているのか分からないほどだったといいます。カメラの角度を少し変えてみると、ダンゴ様の顔全体が徐々に見えてきます。しかし、体はほとんど動かず、画面は静止画のよう。

監視しているはずが、見られていた…？

と思った次の瞬間、目だけがぎょろっと動き、こちらを追いかけてくるのだとか。その唐突な動きが、言い知れぬ緊張感を生み出していました。さらにカメラを下に動かしても、ダンゴ様は視線でしっかり追跡。どれだけ調整しても全体像は見えず、常に近いままです。

本来は猫の様子を見守るためのペットカメラ。しかし、こんなダンゴ様の様子を見てしまうと、監視しているのは飼い主ではなく猫のほうなのでは……そんな疑念と共にそこはかとない不気味さが湧き上がってくるようです。

他にも証拠映像が残っている

ダンゴ様が飼い主を監視していたのは、何も今回だけではないのだそう。その証拠に、複数の映像が残っていました。暗闇の中、目を光らせながらカメラを見つめていたり、ゴロゴロしながらカメラを覗き込んでいたり。

あまりにも近すぎて、もはやダンゴ様かどうかすらわからない「証拠映像」まで残っていました。何を考えているのか分からない虚無的な表情もまた、見る人をじわじわ引き込んでいます。実際には、飼い主さんを監視しているのではなく、動くカメラに興味津々なのでしょう。お茶目な姿がホラーに転身した瞬間でした。

ダンゴ様のホラー顔は19.4万再生され、「近過ぎて怖い～」「監視してる側だと思ってるのが大間違いなんだよな…」「レンズが動くからネッコも気になるんだろうね」「ほぼトトロ」といったさまざまなコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「だんご」では、ダンゴ様の日常を中心に、今回ご紹介したようなペットカメラ越しに飼い主さんを「逆監視」する貴重な映像も公開中。次にカメラを覗いたとき、見つめ返してくるのは……やはり、ダンゴ様かもしれません。

写真・動画提供：TikTokアカウント「だんご」さま

執筆：佐々木えみこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。