Æü»º¡Ö¥¢¥ê¥¢¡×¤¬¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡ª¥Þ¥¤¥Êー¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¿Ê²½
Æü»º¼«Æ°¼Ö³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×EV¡ÖÆü»º¥¢¥ê¥¢¡×¤Î¥Þ¥¤¥Êー¥Á¥§¥ó¥¸¥â¥Ç¥ë¤ò2026Ç¯2·î20Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Ýー¥Ä»ÅÍÍ¡ÖÆü»º¥¢¥ê¥¢NISMO¡×¤âÆ±Ç¯3·î19Æü¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¡£
Î¾¥â¥Ç¥ë¤È¤â¤Ë¡¢¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥¤¥¹¤òºÎÍÑ¤·¡¢GoogleÅëºÜ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤äV2Lµ¡Ç½¡¢Áö¹Ô»Ù±çµ»½Ñ¤Ê¤É¤òÄÉ²Ã¡£¤è¤ê²÷Å¬¤ÇÀè¿ÊÅª¤ÊEVÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤¹¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤È¤Ê¤ë¡£¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÆü»º¥¢¥ê¥¢¡×¡¢¡ÖÆü»º¥¢¥ê¥¢NISMO¡×¤ò¥Þ¥¤¥Êー¥Á¥§¥ó¥¸
Æü»º¼«Æ°¼Ö³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§¥¤¥ô¥¡¥ó ¥¨¥¹¥Ô¥Îー¥µ¡Ë¤Ï22Æü¡¢¡ÖÆü»º¥¢¥ê¥¢¡×¤Î¥Þ¥¤¥Êー¥Á¥§¥ó¥¸¥â¥Ç¥ë¤ò2·î20Æü¤è¤êÈ¯Çä¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖÆü»º¥¢¥ê¥¢NISMO¡×¤ò¥Þ¥¤¥Êー¥Á¥§¥ó¥¸¤·¡¢3·î19Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÆü»º¥¢¥ê¥¢¡×¤Ï2021Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿Æü»º¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×EV¤Ç¡¢¤½¤ÎÎÏ¶¯¤¤²ÃÂ®¡¢³ê¤é¤«¤ÊÁö¤ê¡¢EV¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀÅ½ÍÀ¤È¡¢¥é¥¦¥ó¥¸¤Î¤è¤¦¤Ê¿´ÃÏ¤Î¤è¤¤¼¼Æâ¶õ´Ö¤¬¹¥É¾¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥Þ¥¤¥Êー¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò°ì¿·¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤Ê¾è¤ê¿´ÃÏ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎºÎÍÑ¤ä¡¢Google*1ÅëºÜ¤ÎNissanConnect¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎºÎÍÑ¡¢¤µ¤é¤Ë½¼ÅÅ¥Ýー¥È¤ËÀìÍÑ¥³¥Í¥¯¥¿ー¤òº¹¤·¹þ¤à¤³¤È¤ÇÅÅÎÏ¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëV2L¡ÊVehicle to Load¡Ëµ¡Ç½¤òºÎÍÑ¤·¡¢¤è¤ê½¼¼Â¤·¤¿EV¥é¥¤¥ÕÄó¶¡¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¾¦ÉÊ¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ¹¤Ï²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î·Ñ¾µ¤È¿Ê²½
¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¡Ö¥¿¥¤¥à¥ì¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º ¥Õ¥åー¥Á¥ã¥ê¥º¥à¡×¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Àè¿ÊÅª¤Ç¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼¡À¤ÂåEV¤È¤·¤Æ¤Î¿·¤¿¤ÊÉ½¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥¤¥¹¤ò°ì¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥ê¥ëÉôÊ¬¤ò¥Ü¥Ç¥£¤ÈÆ±¿§¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤è¤ê¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ç¥¯¥êー¥ó¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¡¢¤µ¤é¤ËV¥âー¥·¥ç¥ó¤ò¼ÖÎ¾³°Â¦¤ËÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÎÏ¶¯¤¤Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î20¥¤¥ó¥Á¥Û¥¤ー¥ë¤Ï¡¢¥¢¥ë¥ß¤È¼ù»é¤Î¥³¥ó¥Ó¥Íー¥·¥ç¥ó¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥ë¥ÞÁ´ÂÎ¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Û¥¤ー¥ë¤Ë¤Ï´º¤¨¤ÆÁ¡ºÙ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»Ü¤¹¤³¤È¤Ç¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ü¥Ç¥£¥«¥éー¤Ï¡¢¥ªー¥í¥é¤Î¸÷¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¿·¿§¡Ö¥×¥é¥º¥Þ¥°¥êー¥ó¡×¤È¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖæÇ¿éÇµ¸÷ ー¥Ò¥¹¥¤¥Î¥Ò¥«¥êー¡×¤òÀßÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£EV¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀÅ¤±¤µ¤ÈÎÏ¶¯¤µ¤ò½É¤·¤¿¡¢À¶¤é¤«¤ÇÌ¤ÍèÅª¤Ê¥«¥éー¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢2¼ïÎà¤Î£²¥Èー¥ó¥«¥éー¤È£µ¼ïÎà¤Î¥â¥Î¥Èー¥ó¥«¥éー¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¿·¿§¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È/¥°¥êー¥ó¡×¤òÀßÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Èー¥ó¤Î¥°¥êー¥ó¤Î¾åµé¥ì¥¶ー¤ò¿·¤¿¤Ë³«È¯¤·¡¢¥é¥¤¥È¥°¥ìー¤È¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È³î¤Ä¥â¥À¥ó¤Ê¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥·¥ç¥ó¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Àè¿ÊÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
EV¥é¥¤¥Õ¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ëÀè¿Êµ»½Ñ¤ÎÅëºÜ
¡ÖÆü»º¥¢¥ê¥¢¡×¡ÖÆü»º¥¢¥ê¥¢NISMO¡×¤Ï¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤è¤êË¤«¤Ë¤¹¤ëµ¡Ç½¤ò¿·¤¿¤ËÈ÷¤¨¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¿·¤¿¤ËºÎÍÑ¤¹¤ëGoogle*1ÅëºÜ¤ÎNissanConnect¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡ÖGoogle¥Þ¥Ã¥×¡×¡ÖGoogle¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡×¡ÖGoogle Play¡×*2¤Î³Æµ¡Ç½¤ËÂÐ±þ¤·¡¢Â¿ºÌ¤Ê¾ðÊó¤È¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë¥³¥Í¥¯¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¤ËGoogle¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÆ±´ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¼ÅÅ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÍ½Â¬¤·¤¿¥ëー¥È¸¡º÷¤ä¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¾ì½ê¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÊÝÂ¸¤·¤¿¥ëー¥È¤Ê¤É¤ò¥¹¥àー¥¹¤ËÉ½¼¨¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢NissanConnect ¥µー¥Ó¥¹¥¢¥×¥êµ¡Ç½¤Î¡Ö¥É¥¢ to ¥É¥¢¥Ê¥Ó¡×¤ò»È¤¨¤Ð¡¢½¼ÅÅ»ÄÎÌ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤ÆÉ¬Í×¤Ê½¼ÅÅ¤ò²ÃÌ£¤·¤¿¥ëー¥È¤ò¾è¼ÖÁ°¤«¤é¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¤Ë¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¥¹¥Þー¥È¤Ë¡¢¾è¼Ö¸å¤¹¤°¤Ë½ÐÈ¯¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÏ¢Æ°¤·¡¢Áö¹Ô¥ëー¥È¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¾º²¹¤ò¼«Æ°¤ÇÀ©¸æ¤¹¤ë¡Ö¥Ê¥Ó¥ê¥ó¥¯¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¡×*3¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¾ÃÈñ¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢½¼ÅÅÂ®ÅÙ¤Î¸þ¾å¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½¼ÅÅ¥Ýー¥È¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë¡ÖAC³°ÉôµëÅÅ¥³¥Í¥¯¥¿ー¡×¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¥É¥¢¤ò¥í¥Ã¥¯¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤â1,500W¤ÎÅÅÎÏ¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÒ³²»þ¤ÎÈó¾ïÍÑÅÅ¸»¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Áö¤ê¤Î¿Ê²½¤È²÷Å¬¤Ê±¿Å¾ÂÎ¸³
º£²ó¤Î¥Þ¥¤¥Êー¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¤ÏÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¾è¤ê¿´ÃÏ¤ò½Å»ë¤·¤¿¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ËºÇÅ¬²½¤·¡¢¤è¤êÀöÎý¤µ¤ì¤¿¾å¼Á¤Ê¾è¤êÌ£¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ï©ÌÌ¤«¤é¤ÎÆþÎÏ¤Ë¤è¤ë¼Ö¤ÎÆ°¤¤ò¸º¤é¤·¡¢¾è°÷¤¬´¶¤¸¤ëÍÉ¤ì¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â²÷Å¬¤Ê°ÜÆ°ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È ¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹¥³¥ó¥È¥íー¥ë¡×¤ò¿·¤¿¤ËºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Ã¸ºÂ®¤ò·«¤êÊÖ¤¹°ìÈÌÆ»¤Î¤è¤¦¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤â¼Ö´Ö¤ò°ìÄê¤ËÊÝ¤Á¡¢Àè¹Ô¼ÖÎ¾¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸ºÂ®¤·Ää»ß¤Þ¤Ç¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÎÉé²Ù¤ò·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆü»º¥¢¥ê¥¢¡×¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÊÅÅÆ°¥¯¥í¥¹¥ªー¥Ðー¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤êÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÁö¤ê¡¢¤½¤·¤Æ³×¿·Åª¤Êµ¡Ç½¤Ç¡¢EV¥é¥¤¥Õ¤Î¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆü»º¥¢¥ê¥¢NISMO¡×
¡ÖÆü»º¥¢¥ê¥¢NISMO¡×*4¤Ï¡ÖÆü»º¥¢¥ê¥¢¡×e-4ORCE¤Ë¡¢NISMOÀìÍÑ¤Î²ÃÂ®¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤ò»Ü¤·¡¢¡ÖÆü»º¥¢¥ê¥¢¡×¤Î»ý¤Ä°µÅÝÅª¤ÊÆ°ÎÏÀÇ½¤ò¤µ¤é¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡¢EV NISMO¤Î¥Õ¥é¥°¥·¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£NISMOÀìÍÑ¤Ë¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤·¤¿ÅÅÆ°4ÎØÀ©¸æµ»½Ñ¡ØNISMO tuned e‑4ORCE¡Ù¤Ë¤è¤ë¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥«ー¤Î¤è¤¦¤Ë¼«ºß¤ËÁà¤ì¤ë¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°ÀÇ½¤¬¹¥É¾¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Þ¥¤¥Êー¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¤Ï¡ÖÆü»º¥¢¥ê¥¢¡×¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢Google*1ÅëºÜ¤ÎNissanConnect¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¡ÖAC³°ÉôµëÅÅ¥³¥Í¥¯¥¿ー¡×¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È ¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹¥³¥ó¥È¥íー¥ë¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÆü»º¥¢¥ê¥¢NISMO¡×¤¬¸Ø¤ë¹âÍÈ´¶¤Î¤¢¤ëÁö¤ê¤Ë²Ã¤¨¡¢³×¿·Åª¤Êµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿·¤¿¤ÊEVÂÎ¸³¤òÀÚ¤êÂó¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆü»º¥¢¥ê¥¢NISMO¡×¤Î²Á³Ê¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
*1: Google¡¢Google¥Þ¥Ã¥×¤Ï¡¢Google LLC¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
*2: Google Play¤Ç¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤¿¥¢¥×¥ê¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ï¡¢NissanConnect ¥µー¥Ó¥¹¡Üdocomo in Car Connect®¤Ø¤Î¤´²ÃÆþ¡ÊÍÎÁ¡Ë¤Þ¤¿¤Ï¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥Ý¥±¥Ã¥ÈWi-FiÅù¤Î¥Æ¥¶¥ê¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¥Çー¥¿ÄÌ¿®´Ä¶¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
*3: Google ÅëºÜ¼ÖÎ¾¤Ç¤Î¤³¤ì¤é¤Îµ¡Ç½¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ï¡¢NissanConnect ¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤Î¤´²ÃÆþ¡ÊÍÎÁ¡Ë¤Þ¤¿¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥Ý¥±¥Ã¥ÈWi-Fi¤Ê¤É¤Î¥Æ¥¶¥ê¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¥Çー¥¿ÄÌ¿®´Ä¶¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
*4: ¡ÖÆü»º¥¢¥ê¥¢ NISMO¡×¤Ï»ý¹þ¤ßÅÐÏ¿¼Ö¤Ç¡¢Æü»º¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¡õ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊNMC¡Ë¤Î¼è¤ê°·¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆü»º¥¢¥ê¥¢¡×Á´¹ñ´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¡öÁíÅÅÎÏÎÌ¡¡B6:66kW¡¢B9:91kW¡£ÁíÅÅÎÏÎÌ¤Ï¡¢¼ÖÎ¾¤ËÅëºÜ¤·¤¿ÅÅÃÓ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ーÎÌ¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÏ¢´í¸±ÊªÍ¢Á÷´«¹ð¤ÎÄêµÁ¤Ë´ð¤Å¤»»½Ð¤·¤¿ÃÍ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅÅ°µ¡ÊV¡Ë¤ÈÍÆÎÌ¡ÊAh¡Ë¡¢¥»¥ë¿ô¤Ë¤è¤Ã¤Æµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆü»º¥¢¥ê¥¢¡×WEB¥«¥¿¥í¥°¡¡https://www3.nissan.co.jp/vehicles/new/ariya.html¡¡
¥ê¥êー¥¹Äó¶¡¸µ¡§Æü»º¼«Æ°¼Ö³ô¼°²ñ¼Ò