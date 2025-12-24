朝ドラ「ばけばけ」ヘブン先生の“想い人”は史実ベース--イライザの実在モデルの壮大すぎる生涯！

朝ドラ「ばけばけ」には魅力的なキャラクターが数多く登場します。

その中でレフカダヘブン先生の想い人として登場するのがイライザ・ベルズランド（演：シャーロット・ケイト・フォックス）です。

実はイライザにはモデルがいました。

明治時代、女性として世界一周を果たしたエリザベス・ビスランドです。彼女はレフカダヘブンのモデル・小泉八雲とも親交があり、その関係性はドラマにも反映されています。

エリザベスは、どのような夢を抱き、どのように生きた人物だったのでしょうか。

エリザベスの生涯について見ていきましょう。

南部生まれのジャーナリスト

1861年2月11日、エリザベス・ビスランド（Elizabeth Bisland）は、アメリカ南部ルイジアナ州セント・メアリー郡フェアファクス・プランテーション（大規模農園）で生まれました。

父はトマス・シールズ・ビスランド、母はマーガレット・ブラウンソンです。一家はプランテーションを営んでいました。

しかしときは南北戦争期になると、この地域は戦場となります。

エリザベスの一家は戦いの前に屋敷を逃れて疎開。避難生活を送らざるをえませんでした。

戦後に屋敷へ戻ったものの、生活は厳しくなります。

エリザベスが12歳のころ、一家は父方の本家があるナチェズ（現ミシシッピ州ナチェズ）へ移ります。

この「一家の没落」とも言える体験は、後年の彼女の文章に見られる、どこか冷静で物悲しい視線につながっていきます。

エリザベスは、10代のうちにニューオーリンズの新聞社「ニューオーリンズ・タイムズ・デモクラット」へ詩を「B. L. R. Dane」の筆名で投稿を開始します。

やがて、その詩の作者が若い女性であることが編集部に知られると、彼女は正式に原稿料を支払われるようになります。

ほどなくして、エリザベスはニューオーリンズへ出てニューオーリンズ・タイムズ・デモクラットで働き始めます。

同社には、ラフカディオ・ハーン（のちの小泉八雲）がおり、文筆家としても親交を深めました。

南部のプランテーション出身の女性が、自らの筆一本で生計を立て始める。この選択は、当時としてはかなり先進的なものでした。

プランテーション（イメージ）。戦争の舞台にもなり、エリザベスの一家は困窮した。

文芸志向の記者、世界一周旅行へ

新聞記者として働くエリザベスは、少しずつ文芸志向に傾いていきます。

1887（日本では明治20）年ごろ、エリザベスは大都市ニューヨークへ移住。新聞「ザ・サン」などに記事を寄稿し始めました。

1889（明治22）年には、ニューヨーク・ワールド紙など複数紙で仕事をしつつ、のちに運命を大きく変える雑誌 『コスモポリタン』 とも関わるようになります。

エリザベスは書評やエッセイなど、より「文芸寄り」の記事を得意としていました。

彼女のキャリアを一言でまとめるなら、「文芸的素養を備えたジャーナリスト」と言えるでしょう。

やがて、エリザベスが世界的に著名になる機会が訪れます。

1889（明治22）年11月、ニューヨーク・ワールド紙は、ジュール・ヴェルヌの『八十日間世界一周』にならい、看板記者ネリー・ブライを世界一周の旅に送り出すと発表します。

このニュースを聞いた『コスモポリタン』編集長ジョン・ブリズベン・ウォーカーは、対抗企画としてエリザベスを呼び出します。

そして11月14日、エリザベスはブライト同じ日に、しかも反対方向から世界一周に送り出されました。

エリザベスはヨーロッパ経由の西回り、ブライはアジア経由の東回りという「正面衝突」でした。

エリザベスは、のちに回想的な文章の中で、自分が必ずしも冒険好きではなかったことをほのめかしており、この旅は彼女にとって「望んでつかみ取った栄誉」というより、「編集部から与えられた突然の任務」に近いものでした。

とはいえ、一度引き受けた以上、彼女は冷静な観察者として各地を記録していきます。

新聞記者であるネリー・ブライ。『八十日間世界一周』を実験すべく旅に出た。

日本にも滞在していた！？76日間の旅で掴んだものとは

世界一周レースにおいて、エリザベスは日本も訪れています。

ここで訪れたのは、東京は芝の東照宮でした。滞在期間も二日間ほどで、すぐに日本を離れています。

ここでエリザベスは「我もアルカディア（理想郷）にありき」と書いており、日本が一種の夢の国であると捉えていました。

12月22日ごろ、エリザベスは香港へ到達。すでにペースは東回りのブライを上回っていました。

しかしここで問題が発生します。エリザベスは予定されていた高速船に乗り損ねたとの誤情報をイギリスでつかまされ、やむなく速度の遅い別の船に乗らざるをえませんでした。

ついにはネリー・ブライが72日という驚異的な記録で帰還。結果、エリザベスの旅は76日で完走となり、レースとしてはブライの「勝利」という形になります。

この経験は、親交のあるラフカディオ・ハーンにも影響を与えました。

ドラマ「ばけばけ」にもありましたが、エリザベスはハーンに日本行きを推薦。1890年、ハーンは来日して松江で英語講師となりました。

以降も手紙のやり取りは続きますが、2人は一定の距離を保ち続けます。

1891（明治24）年、エリザベスは『In Seven Stages: A Flying Trip Around the World』を発表。世界一周の旅をまとめた旅行記でした。

ブライの記録がスピードとスリルに満ちた「冒険譚」であるのに対し、エリザベスの本は、各地の風景や乗客、文化の違いなどを落ち着いた筆致で描き出す「文学的旅行記」として位置づけられます。

結果として、レースそのものでは敗者となったエリザベスですが、むしろ「書き手としての勝利」をその後の作品によって手にした、と見ることもできるでしょう。

ジュール・ベルヌの『八十日間世界一周』

小泉八雲との縁と文筆家としての晩年

エリザベスのその後は、どうなったのでしょうか。

ニューヨーク時代、彼女は作家・批評家としての地位を構築。やがて、弁護士で実業家のチャールズ・B・ウェットモアと結婚します。

彼女は『コスモポリタン』の編集に関わり、のちには Atlantic Monthly や North American Review にも論考を寄せています。そこでは、女性の地位、社会問題、文学作品などをテーマに、落ち着いたが切れ味のある文章を発表しました。

日本の読者にとって、エリザベスの名前が最も身近になるのは、やはり小泉八雲〔ラフカディオ・ハーン〕との関係でしょう。

エリザベスは、日本に移住したハーンと手紙のやり取りを続けていました。

しかし1904（明治37）年、ハーンは日本で病没。以降、エリザベスは3度に渡り来日して小泉家を支えています。

1906（明治39）年、彼女は二巻本の『ラフカディオ・ハーンの生涯（The Life and Letters of Lafcadio Hearn）』を刊行。ハーン業績をまとめたものでした。

この本は、ハーンの書簡や周囲の証言を丹念に整理しながら、その生涯をたどった大部の作品で、日本研究・ハーン研究の分野にとって今なお重要な一次資料的価値を持っています。

エリザベス自身が作家であり、またハーンと同じ「移民的な経験」をどこか共有していたこともあってでしょうか、彼女の筆致は単なる年譜の羅列ではなく、ハーンの内面に慎重に耳を澄ませようとする姿勢に貫かれています。そこには、「作家が作家を描く」という特有の緊張感が漂っています。

エリザベスは世界一周記やハーン伝記以外にも、随筆や思想的な色彩の強い著作を執筆。これらの作品では、人間の内面や信仰、社会の変化に対する考察が、比較的穏やかながらも知的な文体でつづられています。

派手な政治的主張を叫ぶタイプではなく、むしろ「静かに観察し、言葉を選んで語る」書き手だったことがうかがえます。

1929（昭和4）年1月6日、エリザベスはバージニア州シャーロッツビル近郊で肺炎のために亡くなりました。

遺体はニューヨーク・ブロンクスのウッドローン墓地に葬られました。奇しくもそこには、レースのライバルであるネリー・ブライも葬られています。

エリザベスは、単なる「ブライの影のライバル」ではなく、南部に生まれ、戦後の混乱をくぐり抜け、筆一本で生きる道を切り開き、世界を見つめ、小泉八雲の伝記という大仕事をやり遂げた、一人の独立した書き手でした。

ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）。エリザベスと侵攻を持っていた。

