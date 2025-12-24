J¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î·»¤È¡Ö¤º¤Ã¤ÈÈæ¤ÙÂ³¤±¤é¤ì¤¿¡×¡¡¥×¥íÆâÄê¤â¡Ä¡Ö¼«Ê¬¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤«¤éÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
IPU´ÄÂÀÊ¿ÍÎÂç³Ø¤Î3Ç¯À¸¥Ü¥é¥ó¥Á¡¦¾¾²¬¶Áµ§
¡¡Âç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ÎÇ¯ÆâºÇ¸å¤Î»î¹ç¤È¤Ê¤ëÂè74²óÁ´ÆüËÜÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê¥¤¥ó¥«¥ì¡Ë¤¬³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤ÏÁ´¹ñ7ÃÏ°è¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¾å°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤¬12·î8Æü¤Ë°ìÈ¯¾¡Éé¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤òÀï¤¤¡¢¾¡¼Ô¤¬´ØÅì²¦¼Ô¤ÎÃÞÇÈÂç³Ø¡¢¶å½£²¦¼Ô¤ÎÊ¡²¬Âç³Ø¡¢´ØÀ¾²¦¼Ô¤Î´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø¡¢Åì³¤²¦¼Ô¤ÎÅì³¤³Ø±àÂç³Ø¤¬¤¤¤ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥ê¡¼¥°¤ËÆþ¤Ã¤Æ·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ø¡£ÇÔ¼Ô¤¬¶¯²½¥é¥¦¥ó¥É¤È¤Ê¤ë¥ê¡¼¥°Àï¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Êý¼°¤ÇÇÆ¸¢¤òÁè¤¦¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥«¥ì¤Çµ±¤¤¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£º£²ó¤Ï¶¯²½¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¿Ê¤ó¤ÀIPU´ÄÂÀÊ¿ÍÎÂç³Ø¤Î3Ç¯À¸¥Ü¥é¥ó¥Á¡¦¾¾²¬¶Áµ§¡£¤º¤Ã¤ÈÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÇØÃæ¤Ïº£¤âÆ´¤ì¤Ç¡¢ºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡£Èà¤Î¿´¤ÎÆâ¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤º¤Ã¤È½Ð¤¿¤¯¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉñÂæ¡£2Ç¯À¸¤Þ¤ÇÄÏ¤á¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÄÏ¤ó¤ÀÉñÂæ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£º£¡¢²þ¤á¤Æ¼«Ê¬¤ÎÎÏÉÔÂ¤òÄË´¶¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤â¤Ã¤È²¿¤«¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤³¤ó¤Ê¥×¥ì¡¼¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Àº¿ÀÅª¤Ë¤â»ÙÃì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¤Ö¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ËÍ¾·×¤ÊÉÔ°Â¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£º£¤Ï¼«Ìä¼«Åú¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¶¯²½¥é¥¦¥ó¥É2ÆüÌÜ¤ÎÉÙ»ÎÂçÀï¤Ç¤Ï¡¢48Ê¬¤Ë·è¾¡ÃÆ¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤Çº£Âç²ñ½é¾¡Íø¤ò¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆüËÜÂÎ°éÂç¤Ë2-3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¡¢¶¯²½¥é¥¦¥ó¥É½éÀï¤ÇµþÅÔ»º¶ÈÂç¤Ë0-3¤Î´°ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¾¾²¬¤ÎÉ½¾ð¤ÏÆÞ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¸½¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤ÎÉñÂæ¤Ï¤º¤Ã¤ÈÍß¤·¤Æ¤¤¤¿µ®½Å¤ÊÉñÂæ¤Ç¡¢¤³¤³¤Ë·ü¤±¤ë»×¤¤¤Ï¿Í°ìÇÜ¶¯¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´ØÅì¤ä´ØÀ¾¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¶å½£¤äÅì³¤¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤âÃæ¹ñÃÏ¶è¤Ï¤¢¤Þ¤êÃíÌÜ¤ò¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ËÍ¤éÃæ¹ñÃÏ¶è¤ÎÁª¼ê¤Ï¥Ç¥ó¥½¡¼¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡Ê°Ê²¼¡¦¥Ç¥ó¥Á¥ã¥ì¡Ë¤äÁíÍýÂç¿ÃÇÕ¡¢¥¤¥ó¥«¥ì¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Ê¤¤¤È¥×¥í¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤ä¼þ¤ê¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡IPU´ÄÂÀÊ¿ÍÎÂç¤Ï²¬»³¸©¤Ë¤¢¤ê¡¢Ãæ¹ñÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°1Éô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¾¾²¬¤Ï¤¹¤Ç¤Ë2027Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥µ¥¬¥óÄ»À´Æþ¤ê¤òÆâÄê¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤«¤éÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë¤â¤Ã¤È¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤Áª¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£ÆâÄê¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÎãÇ¯¤è¤ê¤â¸«¤Æ¤â¤é¤¦²ó¿ô¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁý¤¨¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢²ÁÃÍ¤â¾¯¤·¤º¤Ä¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢´ÊÃ±¤Ë¤Ï½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤¦¤¤¤¦ÉñÂæ¤Ç¼«Ê¬¤¬ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤Ê¤¤¤È¡¢ÃíÌÜÅÙ¤Ï¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¼«Ìä¼«Åú¤¬¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡ÀÕÇ¤´¶¡¢¼«³Ð¡¢¤½¤·¤Æ²ÁÃÍ¤ÎÇ§¼±¡£¾¾²¬¤ÏËÜÅö¤ËÂ¿¤¯¤Î¤â¤Î¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¡¢IPU¤Ç¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÅØÎÏ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Èà¤Ï¥×¥íÆâÄê¤òÄÏ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
¡¡½Ð¿È¤Ï·§ËÜ¸©¤Ç¶å½£¤Î¶¯¹ë¤Ç¤¢¤ë¥½¥ì¥Ã¥½·§ËÜU-15¤«¤é¥µ¥¬¥óÄ»À´U-18¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£¤³¤ì¤Ï3ºÐ¾å¤Î·»¤Ç¤¢¤ë¾¾²¬Âçµ¯¡Ê¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¡Ë¤¬Êâ¤ó¤Ç¤¤¿¥é¥¤¥ó¤À¡£Æ±¤¸¥Ü¥é¥ó¥Á¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë·»¤ÎÇØÃæ¤ò¤º¤Ã¤ÈÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Âçµ¯¤Ï¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤Î¹â¹»3Ç¯À¸¤Ç¥È¥Ã¥×¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Ë¤¹¤Ç¤ËJ1¥ê¡¼¥°¤Ç23»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡ÖÄ»À´´üÂÔ¤ÎÀ±¡×¤È¤·¤ÆÌöÆ°¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¶Áµ§¤Ï¹â¹»3Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë·»¤â¤Ê¤·ÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¹â±ßµÜÇÕ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤òÀ©¤·¤Æ¥æ¡¼¥¹Ç¯ÂåÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¾º³Ê¤Ï³ð¤ï¤º¡£
¡Ö¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬Æ±¤¸¤Ê¤Î¤Ç¤º¤Ã¤ÈÈæ¤ÙÂ³¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾ï¤Ë¡ØÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¤Ë¾å¤¬¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¡ØÂç³Øºß³ØÃæ¤Ë¥×¥í¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ë¤¹¤°ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢Á°¤ò¸þ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Âç³Ø¿Ê³Ø¤ÎºÝ¤â´ØÀ¾1Éô¥ê¡¼¥°¤ÎÂç³Ø¤«¤éÀ¼¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö1Ç¯¤«¤é³èÌö¤ò¤·¤Æ¼ç¼´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Ç¥ó¥Á¥ã¥ì¤ÇÃæ¹ñÁªÈ´¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤Æ¥¹¥«¥¦¥È¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤È¡¢³Î¸Ç¤¿¤ë¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò»ý¤Á¡¢Í¶¤¤¤òÃÇ¤Ã¤ÆÃæ¹ñÃÏ¶è¤ÎIPU¤ò¼«¤éÁª¤ó¤À¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£Ç¯¤Î¥Ç¥ó¥Á¥ã¥ì¤Ë¤ÏU-20Á´ÆüËÜÂç³ØÁªÈ´¤ËÃæ¹ñÃÏ¶è¤ÇÍ£°ìÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸ÅÁã¤ÎÄ»À´¤ÎÎý½¬¤Ë3ÅÙ»²²Ã¤ò¤·¡¢9·î¤Î3²óÌÜ¤ÎÎý½¬»²²Ã¸å¤ËÀµ¼°¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
¡Ö1²óÌÜ¹Ô¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¼«Ê¬¤ò½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯2²óÌÜ¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ï¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤¾¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤â¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤³¤ì¤Ï¥ª¥Õ¥¡¡¼¤â¤é¤¨¤ë¤«¤â¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ú¤Â³¤ÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿¤¤¤È¤Ê¤ê¡¢²ù¤·¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢3²óÌÜ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤âÄº¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤³¤³¤ÇÀäÂÐ¤ËÄÏ¤ß¼è¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤È¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¥Ü¥é¥ó¥Á¤È¤·¤Æ¹¶·â¤Î¥ê¥º¥à¤òºî¤ê¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Àµ¼°¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÄÏ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤Î¾å¤ÇÎ×¤ó¤À¥¤¥ó¥«¥ì¤Ï¡¢¶¯²½¥é¥¦¥ó¥ÉºÇ½ªÀï¤Ç¿·³ã°åÎÅÊ¡»ãÂç¤Ë1-1¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Æ¤Î¥°¥ë¡¼¥×3°Ì¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡ÖÍèµ¨¤Î¤³¤È¤Ï¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÂç³Ø¤ÈÄ»À´¤Î2Â¤ÎÁððÞ¤òÍú¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ä»À´¤Ç½ÐÈÖ¤òÄÏ¤ß¤¿¤¤¤·¡¢·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤ÈÄ»À´¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Í¸À¼Â¹Ô¤ò¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ì¤ò¤è¤êÀµ²ò¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤³¤³¤Ç¼«¸Ê¸¦ïÓ¤Î¼ê¤ÈÄ»À´¤Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤ò¼å¤á¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ºÇ¸å¤Ë¾¾²¬¤Ï¤³¤¦°Õ»×¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¤«¤Ä¤Æ·»¤¬Âµ¤òÄÌ¤·¤¿¥È¥Ã¥×¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤»¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÃ©¤êÃå¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À·»¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ·»¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆ´¤ì¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·»¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÄÉ¤¤±Û¤»¤ë¤è¤¦¤ËÃÏ¤ËÂ¤ò¤Ä¤±¤ÆÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ËÂ¾¤Î¸ÅÁã¤ËÌá¤ê¤¿¤¤Âç³ØÀ¸¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤âÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¤Ë»×¤¤¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤ÆÉ¬»à¤Ë¤ä¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÉ¬¤º¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤¿¤À¡Ø¥æ¡¼¥¹½Ð¿È¤Î»Ò¤À¤«¤é¡Ù¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç½ª¤ï¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¤Î´Ø·¸¤Ê¤¯¡ØÌá¤Ã¤ÆÍè¤ÆÍß¤·¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤Ï¡¢Á´¤Æ¤Ï¼«Ê¬¼¡Âè¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Ë¾¤á¤Ð³ð¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢ËÜµ¤¤Ç¶¯¤¯»×¤¤Â³¤±¤Ê¤¤¤È³ð¤ï¤Ê¤¤¡£Èà¤Î»ÑÀª¤«¤éÂç»ö¤Ê¤³¤È¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¡Ê°ÂÆ£Î´¿Í / Takahito Ando¡Ë