¶ì¶¤ÎÆüËÜ¿Í¤ò¡ÖÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡¡¸ÅÁãÉüµ¢±½¤â¡ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÈÝÄêÅª¸«²ò¡Ö¸ùÀÓ¤òÂæÌµ¤·¤Ë¡×
¸Å¶¶¤Ë¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯Éüµ¢±½¤âÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÈÝÄêÅª
¡¡¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É1Éô¤Î¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¡¢ºòÇ¯1·î¤Þ¤ÇÆ±¥¯¥é¥Ö¤Ç¥¨¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿FW¸Å¶¶µü¸è¤ÎºÆ³ÍÆÀ¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö67Hail Hail¡×¤Ï¡¢¡ÖÌª·î¡Ê¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ë¤ÏËº¤ì¤Æ¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¸Å¶¶µü¸è¤È1·î¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇºÆ·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥ó¤Î¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥ì¥ó¥Ì¤«¤é¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Î¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤Ø1000Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó21²¯±ß¡Ë¤Î°ÜÀÒ¶â¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¸Å¶¶¤À¤¬¡¢¹â³Û¤Ê°ÜÀÒ¶â¤Ë¸«¹ç¤¦³èÌö¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¸ø¼°Àï21»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬»î¹ç½ªÈ×¤Ç¤¢¤ê¡¢·è¤á¤¿¥´¡¼¥ë¤Ï¥«¥Ã¥×Àï¤Î1¥´¡¼¥ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âè19Àá¤Î¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥óÀï¤Ç·èÄêµ¡¤òÆ¨¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÖÈ¿´¶¤òÇã¤¤»Ï¤á¤¿¡×¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¸Å¶¶¤ÏÄ¹¤¯¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸À¤ï¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ1·î¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼ÉÔÂ¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬¡¢¸Å¶¶¤Ëµß¤¤¤Î¼ê¤ò¿¤Ð¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö67Hail Hail¡×¤Ï¡¢¡Ö»æ¾å¤Ç¤ÏÎÉ¤¤ÏÃ¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤äÁª¼ê¤¬Ä¾¤Á¤ËÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ºÆ³ÍÆÀ¤ËÈÝÄêÅª¤Ê¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎÊä¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¡¢¡Öµü¸è¤Ï¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Ç¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢ËÜÄ´»Ò¤«¤é¤Ï¤Û¤É±ó¤¤¡£30ºÐ¤Ç¤¢¤ê¡¢¹â³Û¤Ç¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥¯¥é¥Ö¤¬É¬Í×¤ÊÄ¹´üÅª¤Ê·ÀÌó¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£2ÅÙÌÜ¤Î²ÃÆþ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢²áµî¤Î¸ùÀÓ¤òÂæÌµ¤·¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¡×¤È¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤òÎ¥¤ì¤¿»þ¤Î¸Å¶¶¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ËÉ¬Í×¤ÊÁª¼ê¤Ï¡¢¤³¤ÎÀè²¿Ç¯¤Ë¤â¤ï¤¿¤Ã¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ëÁª¼ê¤À¡£¤â¤·¤¯¤ÏÍø±×¤òÀ¸¤à¤¿¤á¤ËÇäµÑ¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡¢ºßÀÒ¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤À¡£¥ë¥¤¥¹¡¦¥à¥¢¥ó¥Æ¥¢¥Ì¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¹¥Îã¤À¡£¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥í¥Ã¥·¤â¥Ê¥ó¥·¡¼´ÆÆÄ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤é¡¢Ì¾Á°¤¬¤¢¤¬¤ëÂ¸ºß¤À¡×¤È¡¢¸½ºß¤Ï¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¤ÎCFR¥¯¥ë¡¼¥¸¥å¤ËºßÀÒ¤¹¤ë¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢ÂåÉ½¤Î23ºÐ¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë27ºÐ¤Î¥¦¥ë¥°¥¢¥¤ÂåÉ½FW¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¡¢¡Ö°ì¤Ä¤À¤±³Î¤«¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢Íè·î¤Ë¤Ï9ÈÖ¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤À¡×¤È¡¢¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¡¡¸Å¶¶¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤òË¾¤ó¤ÇÎ¥¤ì¤¿¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ËÌá¤ë¤³¤È¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£1·î¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë