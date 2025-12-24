¡Ö¼ÂÍÑÅª¤ÊÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï´Ö¶á¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤ËÀìÌç²È¤¬²óÅú
ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤ÏÎÌ»Ò¾ðÊó¤ÎºÇ¾®Ã±°Ì¤Ç¤¢¤ëÎÌ»Ò¥Ó¥Ã¥È¤òÍøÍÑ¤·¤Æ·×»»¤¹¤ë¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Ç¡¢½¾Íè¤Î¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Ç¤Ï²ò¤±¤Ê¤¤ÌäÂê¤¬²ò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥¥µ¥¹Âç³Ø¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¹»¤ÎÍýÏÀ¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼²Ê³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥¢¡¼¥í¥ó¥½¥ó»á¤¬¡¢¡Ö¼ÂÍÑÅª¤ÊÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï´Ö¶á¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Shtetl-Optimized » Blog Archive » More on whether useful quantum computing is ¡Èimminent¡É
¥¢¡¼¥í¥ó¥½¥ó»á¤Ï2025Ç¯12·î¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥µ¥ó¥¿¥¯¥é¥é¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÎÌ»Ò¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Î¹ñºÝ²ñµÄ¡¦Q2B¤Ë»²²Ã¤·¡¢¡ÖWhy I Think Quantum Computing Works(¤Ê¤¼ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬µ¡Ç½¤¹¤ë¤È»×¤¦¤Î¤«)¡×¤ÈÂê¤·¤¿´ðÄ´¹Ö±é¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¼ÂÍÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¤³¤Î´ðÄ´¹Ö±é¤Ï¡¢¥¢¡¼¥í¥ó¥½¥ó»á¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¹Ö±é¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â³Ú´ÑÅª¤Ê¤â¤Î¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¢¡¼¥í¥ó¥½¥ó»á¤Ï¡¢¼ç¤ËÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¹âÂ®²½¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢´ðÄ´¹Ö±é¤Ç¤Ï¡Ö²áµî1Ç¯´Ö¤ËÃ£À®¤µ¤ì¤¿¼Â¸³Åª¤Ê¥Þ¥¤¥ë¥¹¥È¡¼¥ó¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¹Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Þ¥¤¥ë¥¹¥È¡¼¥ó¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢Ç¾Æâ¤ËÉâ¤«¤Ö¥¹¥±¡¼¥é¥Ö¥ë¤ÊÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ø¤Îµ¿Ç°¤¬¼å¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Q2B¤«¤éÌá¤Ã¤¿¥¢¡¼¥í¥ó¥½¥ó»á¤Ï¡¢ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼´ØÏ¢¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¦The Quantum Bull¤Î¡Ö¥Õ¥©¡¼¥ë¥È¥È¥ì¥é¥ó¥È¤ÊÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤É¤ì¤À¤±¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Ë½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Scott Aaronson on the Possibility of Fault-Tolerant Quantum Computing by 2028 - YouTube
¥¢¡¼¥í¥ó¥½¥ó»á¤Ï¤³¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¶¥Áè¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¡¼¥í¥ó¥½¥ó»á¤Ï¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤ÎÆâÍÆ¤ò°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Îµ»½ÑÅª²ÝÂê¤Ï²ò·è¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë
ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°Ê¬Ìî¤Ë»²Æþ¤·¤¿Âç´ë¶È¤ä¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢¾¦¶ÈÅª¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¸½¼Â¤Îµ»½ÑÅª²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¶Ã¤¯¤Ù¤¿ÊÊâ¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Åê»ñ²È¤äÀ¯ÉÜ¤ËÂÐ¤·¡¢ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬µ¡³£³Ø½¬¤ä¶âÍ»¤Ë³×Ì¿¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÇä¤ê¹þ¤à¤³¤È¤ËºÇÅ¬²½¤·¤¿´ë¶È¤â¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤Ê¤ª¥¢¡¼¥í¥ó¥½¥ó»á¤Ï¡¢ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°´ë¶È¤ÎIonQ¤¬À¯ÉÜ¤Ë¡ÖAI¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Ï·èÄêÏÀÅª¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¸¸³Ð¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸í²ò¤òÍ¿¤¨¤¿¤³¤È¤òÈóÆñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¤³¤Î1Ç¯´Ö¤ÇºÇ¤â°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
¥¢¡¼¥í¥ó¥½¥ó»á¤Ï¤³¤Î1Ç¯´Ö¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ºÇ¤â°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖQuantinuum¤äOxford Ionics¤Ë¤è¤ë¥¤¥ª¥ó¥È¥é¥Ã¥×¡×¡ÖGoogle¤äIBM¤Ë¤è¤ëÄ¶ÅÅÆ³ÎÌ»Ò¥Ó¥Ã¥È¡×¡ÖQuEra¡¦Infleqtion¡¦Atom Computing¤Ê¤É¤¬¼Â¸½¤·¤¿ÃæÀ¸¶»ÒÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¡×¤Ê¤É¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡2025Ç¯¤Ï¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢ÌÌ¤Î´üÂÔ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿
2025Ç¯¤ÎÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼Ê¬Ìî¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¡¼¥í¥ó¥½¥ó»á¤Î´üÂÔ¤òËþ¤¿¤·¤¿¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¾å²ó¤Ã¤¿Ç¯¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£Ê£¿ô¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤¬99.9¡ó°Ê¾å¤ÎÃé¼ÂÅÙ¤ò¸Ø¤ë2ÎÌ»Ò¥Ó¥Ã¥È¥²¡¼¥È¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥Õ¥©¡¼¥ë¥È¥ì¥é¥ó¥¹¤ÎÍýÏÀ¾å¤Î¤¤¤ÃÍ¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¢¡¼¥í¥ó¥½¥ó»á¤Ï¡¢´ë¶È¤¬¾Íè¤ÎÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤ë¥í¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤ò¤è¤ê¿¿·õ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó
ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Î¼ç¤Ê±þÍÑÊ¬Ìî¤Ï¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¡ÖÎÌ»ÒÊªÍý³Ø¤ä²½³Ø¤½¤Î¤â¤Î¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡Ö¹¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë°Å¹æµ»½Ñ¤Î²òÆÉ¡×¡ÖºÇ½ªÅª¤Ëµ¡³£³Ø½¬¤äºÇÅ¬²½¤ÎÊ¬Ìî¤Ç°ìÄê¤ÎÍøÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¡×¤Ê¤É¤Ç¡¢»ÍÈ¾À¤µªÁ°¤«¤é¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£º£¸å¡¢¿·¤¿¤ÊÎÌ»Ò¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ÎÈ¯¸«¤Ç±þÍÑÊ¬Ìî¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢µÕ¤Ë°ìÉô¤ÎÎÌ»Ò¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤¬ÈóÎÌ»Ò²½¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤âÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÏÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ëÊ¬Ìî¤Ç¤¹¤¬¡¢É¬¤º¤·¤â¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¹¥ë¡¼¤äÀ®²Ì¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤È¤¨¤Ð1940Ç¯3·î¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÊªÍý³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥ª¥Ã¥È¡¼¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥·¥å¤È¥ë¥É¥ë¥Õ¡¦¥Ñ¥¤¥¨¥ë¥¹¤¬¡¢³ËÇúÃÆ¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¦¥é¥ó235¤Î¼ÁÎÌ¤ò¿äÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢³Ø½Ñ»ï¤Ë·ÇºÜ¤¹¤ë¤ÈÅ¨ÂÐ¹ñ²È¤Ë¤è¤ë³ËÇúÃÆ¤ÎÀ½Â¤¤¬¿Ê¤à²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤¢¤¨¤Æ¸øÉ½¤»¤º¤Ë·³¤Î¥ë¡¼¥È¤Ë¤Î¤ßÅÁÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Ë±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°Å¹æ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò²òÆÉ¤¹¤ë¤Î¤ËÉ¬Í×¤ÊÊªÍýÎÌ»Ò¥Ó¥Ã¥È¿ô¤È¥²¡¼¥È¿ô¤ò¿äÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¸¦µæ¼Ô¤é¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î°Å¹æ¥·¥¹¥Æ¥à¤¬²òÆÉ¤µ¤ì¤ë¤Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢¤¤¤º¤ì¤½¤Î¿äÄêÃÍ¤ò¸øÉ½¤¹¤ë¤Î¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥¢¡¼¥í¥ó¥½¥ó»á¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ÎÃÏÅÀ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë²á¤®µî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥Ý¥¹¥ÈÎÌ»Ò°Å¹æ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤Î¶ÛµÞÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¸ø¤ËÄó¶¡¤Ç¤¤ëºÇ¤âÌÀ³Î¤Ê·Ù¹ð¤Ç¤¹¡£¤³¤Î°Ü¹Ô¥×¥í¥»¥¹¤¬¤¹¤Ç¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£