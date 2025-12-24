ÇÈÎÜ¡ß¹â¿ù¿¿Ãè¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡¡¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¤Ç¶¦±é ¢ª ·ëº§¤·¤¿¿Íµ¤¥«¥Ã¥×¥ë
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÇÈÎÜ¤È¹â¿ù¿¿Ãè¤¬23Æü¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£ÇÈÎÜ¤È¹â¿ù¤È¸À¤¨¤Ð¡¢2023Ç¯ÊüÁ÷¤ÎÇÈÎÜ¼ç±é¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î¤ª²Ç¤¯¤ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç½é¶¦±é¤·¡¢¤Î¤Á¤Ë·ë¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë²ñ¼Ò¤ÎÀèÇÚ¡¦¸åÇÚ¤ò±é¤¸¤¿´ÖÊÁ¤À¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤ÊÇÈÎÜ¡ß¹â¿ù¤Î¤è¤¦¤Ë¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ê¤É¤Ç¶¦±é¤·¤¿¸å¤Ë·ëº§¤·¤¿·ÝÇ½¿ÍÉ×ÉØ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
¢£ À±Ìî¸»¡ß¿·³À·ë°á
¡¡2021Ç¯5·î¤ËÆüËÜÃæ¤¬½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢ÇÐÍ¥¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÀ±Ìî¸»¤È½÷Í¥¡¦¿·³À·ë°á¤Î·ëº§¤À¡£2¿Í¤¬É×ÉØÌò¤Ç¶¦±é¤·¤¿2016Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÆ¨¤²¤ë¤ÏÃÑ¤À¤¬Ìò¤ËÎ©¤Ä¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÏµÏ¿Åª¤ÊÂç¥Ò¥Ã¥È¡£2021Ç¯¤Ë¤Ï¿·½Õ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÇ¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤Ê2¿Í¤¬¼ÂºÝ¤ËÉ×ÉØ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡ÖÆ¨¤²ÃÑº§¡×¤È¤·¤Æ¡¢Åö»þ¥³¥í¥Ê²Ò¤À¤Ã¤¿ÆüËÜ¤ËÌÀ¤ë¤¤¥à¡¼¥É¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£À±Ìî¤¬¼«¿È¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¡Ö¤ª¤¦¤Á¥«¥é¥ª¥±¡×¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤Ê¤É¡¢¡È¥¬¥Ã¥¡¼¡É¤È¤Î¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤É×ÉØÀ¸³è¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤ÓÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ ¿ûÅÄ¾Úö¡ß¾®¾¾ºÚÆà
¡¡¼ã¼ê¿Íµ¤ÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥Æ±»Î¤Î·ëº§¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¿ûÅÄ¾Úö¤È¾®¾¾ºÚÆà¤À¡£±Ç²è¡Ø¥Ç¥£¥¹¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥Ù¥¤¥Ó¡¼¥º¡Ù¡¢¡ØÅ®¤ì¤ë¥Ê¥¤¥Õ¡Ù¡¢¡Ø»å¡Ù¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤Ó¶¦±é¤·¡¢¤Þ¤¿2018Ç¯¤«¤é¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Öniko and¡Ä¡×¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ò¶¦¤ËÌ³¤á¤ë¤Ê¤É»Å»ö¤Ç¤Î¶¦±é¤Ï²¿ÅÙ¤â¤¢¤Ã¤¿2¿Í¤Ï¡¢2021Ç¯11·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢À¤´Ö¤Ë½ËÊ¡¤µ¤ì¤¿¡£ºòÇ¯3·î¤Ë¤ÏÂè1»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤òÁÐÊý¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ ºæ²í¿Í¡ß¿ûÌîÈþÊæ
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¥ê¡¼¥¬¥ë¥Ï¥¤¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡ØÈ¾ÂôÄ¾¼ù¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡ØVIVANT¡Ù¡Ê¤È¤â¤ËTBS·Ï¡Ë¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¿¿ÅÄ´Ý¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤Ê¤É¤Çº£¤äÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºæ²í¿Í¤È¡¢90Ç¯Âå¤«¤é³èÌö¤òÂ³¤±¤ëºÊ¤Ç½÷Í¥¤Î¿ûÌîÈþÊæ¡£2¿Í¤Ï2012Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡ØÂç±ü¡Á±Ê±ó¡Á¡Î±¦±ÒÌçº´¡¦¹ËµÈÊÓ¡Ï¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢2013Ç¯4·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¡£2015Ç¯8·î¤ËÂè1»ÒÃË»ù¡¢2018Ç¯12·î¤ËÂè2»Ò½÷»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ ¹âÈª½¼´õ¡ß²¬ÅÄ¾À¸
¡¡ºòÇ¯11·î¡¢ÆÍÁ³¤Î·ëº§È¯É½¤ÇÀ¤´Ö¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î¹âÈª½¼´õ¤È²¬ÅÄ¾À¸¤Î2¿Í¤À¡£2¿Í¤È¸À¤¨¤Ð¡¢Æ±Ç¯6·î¤«¤éPrime Video¤Ë¤ÆÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø1122 ¤¤¤¤¤Õ¤¦¤Õ¡Ù¤Ë¤ÆÉ×ÉØÌò¤Ç¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£Æ±ºî¤Ç¤ÏÌäÂê¤¬»³ÀÑ¤¹¤ëÉ×ÉØ¤ò±é¤¸¤¿2¿Í¤À¤¬¡¢¸½¼Â¤ÎÊý¤Ç¤Ï½çÄ´¤½¤¦¤Ç¡¢²¬ÅÄ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë¤Ï»þÀÞºÊ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤¬¥Õ¥¡¥ó¤òÏÂ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯7·î¤Ë¤Ï¡¢¹âÈª¤¬Âè1»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ È¿Ä®Î´»Ë¡ß¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò
¡¡Íè·î¤è¤êÂç¿¹ÆîÊþ¡¢ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¤È¶¦¤Ë¡Ø¥é¥à¥Í¥â¥ó¥¡¼¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÈ¿Ä®Î´»Ë¡£È¿Ä®¤¬20Âå¤Îº¢¤Ë¼ç±é¤·¤ÆÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿³Ø±à¥É¥é¥Þ¡ØGTO¡Ù¡ÊÆ±·Ï¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¤Î¤Á¤Ë·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤À¤Ã¤¿¡£ºîÃæ¤Ç¤âÎøÃç¤Ë¤Ê¤ë2¿Í¤Î·ëº§¤Ë¤ÏÆüËÜÃæ¤¬½ËÊ¡¤Ë¤ï¤¤¤¿¡£2¿Í¤Î´Ö¤Ë¤Ï2»ù¤¬ÃÂÀ¸¡£ºòÇ¯4·î¤Ë¤Ï¡¢¡ØGTO¡Ù26Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂ³ÊÔ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢·¦ÄÍÍÎ²ð¤é¥Ó¥Ã¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸µÀ¸ÅÌÌò¤Î½Ð±é¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢È¿Ä®¤È¾¾Åè¤Îµ×¡¹¤ÎÉ×ÉØ¶¦±é¤âÏÃÂê¤Ë¡£
¢£ ¾®·ª½Ü¡ß»³ÅÄÍ¥
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø²Ö¤è¤êÃË»Ò¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤Î²ÖÂôÎàÌò¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¡¢20Âå¤«¤é¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤À¤Ã¤¿¾®·ª½Ü¤È¡¢¥â¥Ç¥ë¡¦½÷Í¥¤Î»³ÅÄÍ¥¡£2¿Í¤Ï2007Ç¯¸ø³«¤Î¥¢¥Ë¥á¡Ø¥µ¡¼¥Õ¥º¡¦¥¢¥Ã¥×¡Ù¤Ç¶¦¤ËÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤¿¤Û¤«¡¢ÍâÇ¯2008Ç¯ÊüÁ÷¤Î¾®·ª¤Î¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ØÉÏË³ÃË»Ò ¥Ü¥ó¥Ó¡¼¥á¥ó¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¶¦±é¡£2012Ç¯3·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2¿Í¤Î´Ö¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë4¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬ÃÂÀ¸¡£¾®·ª¤Ï¤½¤Î¸å¤â³èÌö¤òÂ³¤±¡¢2022Ç¯¤Ë¼ç±é¤·¤¿»°Ã«¹¬´îµÓËÜ¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ï¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤¿¡£
¢£EXILE TAKAHIRO¡ßÉð°æºé
¡¡2017Ç¯9·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿EXILE TAKAHIRO¤ÈÉð°æºé¡£¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¤³¤È3Ç¯Á°¡¢2¿Í¤Ï2014Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÀïÎÏ³°ÁÜºº´±¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¡¢Éð°æ¤¬¿·¿Í·º»ö¡¢TAKAHIRO¤¬´üÂÔ¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤àÌò¤É¤³¤í¤ò±é¤¸¤¿¡£·ëº§È¯É½»þ¤Ë¤ÏÇ¥¿±¤â¤¢¤ï¤»¤ÆÈ¯É½¤·¡¢2018Ç¯3·î¤ËÂè1»Ò½÷»ù¤¬ÃÂÀ¸¡£2022Ç¯3·î¤Ë¤ÏÂè2»Ò½÷»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Éð°æ¤¬¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢ºî¤Ã¤¿ÎÁÍý¤òTAKAHIRO¤¬¡Ö¤¦¤½¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¯¤é¤¤Ë«¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¡¢¤ª¥Î¥í¥±¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¢£»°±ºæÆÊ¿¡ß¶ÍÃ«ÈþÎè
¡¡2018Ç¯7·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¥â¥Ç¥ë½Ð¿ÈÆ±»Î¤ÎÇÐÍ¥¡¦»°±ºæÆÊ¿¤È½÷Í¥¡¦¶ÍÃ«ÈþÎè¡£2¿Í¤Ï2016Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¤³¤È¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¶ÍÃ«¤ÏÉ×¤È¤ÎÆë¤ì½é¤á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤«¤Ä¤Æ¡ØDayDay.¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µ·îÍË¤«¤é¶âÍË9»þ¡Ë¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥é¥Þ¶¦±éÁ°¤«¤é»°±º¤ÎÂ¸ºß¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢Âè°ì°õ¾Ý¤Ï¡Ö10Âå¤Îº¢¤ÏÀ¨¤¯¶ì¼ê¤Ê¥¿¥¤¥×¡×¡ÖÉ×¤â¼ã¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥®¥é¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«¥È¥²¤¬½Ð¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤ë¤¾¡ª¡¡¤Ã¤Æ¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡È»ä¤È¤Ï°ã¤¦¡ª¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¤·¤«¤·¿ôÇ¯¸å¤ËºÆ²ñ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¤ª¸ß¤¤Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¤«¡¢°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2¿Í¤Ë¤Ï2020Ç¯7·î¡¢Âè1»ÒÃË»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
