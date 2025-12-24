º£µ¨17ËÜÎÝÂÇ¤Î¥ª¥Ï¡¼¥ó¤¬2Ç¯45²¯±ß¤Ç²ÃÆþ¡¡²¬ËÜÏÂ¿¿¤Ë¤âÆ°¤¯¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤ÎÊä¶¯¹¶Àª¤òÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Ê¬ÀÏ
¡¡¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤¬¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥ª¥Ï¡¼¥ó°ìÎÝ¼ê¡Ê32¡Ë¤È23Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡Ë¡¢2Ç¯Áí³Û2900Ëü¥É¥ë¡ÊÌó45²¯±ß¡Ë¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÆ°ÜÀÒ¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥È¥ì¡¼¥É¡¦¥ë¡¼¥Þ¡¼¥º¡×¤¬Ê¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½ÐÍè¹â¤Ë¤è¤ê¡¢ËèÇ¯ºÇÂç50Ëü¥É¥ë¤òÄÉ²Ã¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë·ÀÌó¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ª¥Ï¡¼¥ó¤Ï¤³¤³3¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£2018Ç¯¤«¤é22Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¥í¥¤¥ä¥ë¥º¤Ç5¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î´Ö¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¤ÏÂÇÎ¨.219¡¢½ÐÎÝÎ¨.293¡¢Ä¹ÂÇÎ¨.390¤ÈÌÜÎ©¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£2023Ç¯¤Ë¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ø°ÜÀÒ¤¹¤ë¤È¡¢14ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ÂÇÎ¨.289¡¢½ÐÎÝÎ¨.322¡¢Ä¹ÂÇÎ¨.480¤òµÏ¿¡£2024Ç¯¤â.264¡¢.334¡¢.427¤È°ÂÄê¤·¤¿À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢»ÍµåÎ¨¤Ï9.3¡ó¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤¿¡£
¡¡25Ç¯¤Ï¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤È¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÎÎ¾Êý¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢»ÍµåÎ¨¤Ï10.7¡ó¤Þ¤Ç¸þ¾å¡£17ËÜÎÝÂÇ¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë.281¡¢.366¡¡.437¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£ÂÇ·â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤Î½ÀÆðÀ¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼ç¤Ë°ìÎÝ¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢²áµî3¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤¤¤º¤ì¤â³°Ìî¤ÇÌó150¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ïº£¥ª¥Õ¡¢ÂÇÀþºþ¿·¤Ë¶¯¤¤°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£25Ç¯¤Î¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ÎÂÇ·âÀ®ÀÓ¤Ï.231¡¢.305¡¢.350¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤«¤é¡Ö¥ª¥Õ¤ÏÂÇÀþÊä¶¯¤¬ºÇÍ¥Àè²ÝÂê¡×¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¸½¾õ¤Ç¤Ï¡¢ÆóÎÝ¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥í¡¼¡¢°ìÎÝ¤Ë¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¡¦¥Û¡¼¥¦¥£¥Ã¥Ä¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¸õÊä¡£¥í¡¼¤Ï¼éÈ÷ÎÏ¤Ë²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢DHµ¯ÍÑ¤ä¡¢°ìÎÝ¡¢DH¤ò¥Û¡¼¥¦¥£¥Ã¥Ä¤È¥ª¥Ï¡¼¥ó¤ÇÊ¬Ã´¤¹¤ë·Á¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¥ª¥Ï¡¼¥ó¤¬³°Ìî¤Ë²ó¤ì¤Ð¡¢DH¤ò¥í¡¼¤Ë¶õ¤±¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ï²¬ËÜÏÂ¿¿¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤âÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸ò¾Ä´ü¸Â¤ÏÊÆÅìÉô»þ´Ö¤Ç1·î4Æü¸á¸å5»þ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¸áÁ°7»þ¡Ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÂÇÀþ¶¯²½¤Ï¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤«¡£