¡¡23ÆüÌë¡¢°¦ÃÎ¸©¿·¾ë»Ô¤Î¿·ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©²¼¤ê¤Ç¡¢¾èÍÑ¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬²£Å¾¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±¿Å¾¼ê¤¬¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢23Æü¸á¸å11»þ20Ê¬¤´¤í¿·¾ë»ÔÆÁÄê¤Î¿·ÅìÌ¾¹âÂ®²¼¤ê¤Î´çÊöÂèÆó¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤Ë¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¾×ÆÍ¤·¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤¬²£Å¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥Ã¥¯¤Ïº¸Â¦¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¤ÎÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¸å¡¢±¦ÎÙ¤Î¼ÖÀþ¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾èÍÑ¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥±¥¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ»³¸ýÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¿·ÅìÌ¾¹âÂ®²¼¤ê¤Î¿·¾ëIC¤«¤é²¬ºêÅìIC¤Þ¤Ç¡¢¤ª¤è¤½8»þ´Ö¤¿¤Ã¤¿24Æü¸áÁ°7»þÈ¾¸½ºß¤âÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£