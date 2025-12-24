¥Ñ¥é¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡ª
¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿2025Ç¯¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë2028Ç¯¤Î²Æµ¨¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ò¸«¿ø¤¨¤¿»ÏÆ°¤ÎÇ¯¤Ç¤¢¤ê¡¢2026Ç¯¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»Âç²ñ¤Î½ç°Ì¤òÀê¤¦¾å¤Ç¤â½ÅÍ×¤ÊÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Î¥Ñ¥é¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸½¾ì¤ÇÌÜ·â¤·¤¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÈÊÔ½¸Éô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡ª
¡ã£±·î¡ä
¡¦¡Ö2025FIS¥Ñ¥é¡¦¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×»¥ËÚÂç²ñ¡×³«ºÅ¡£
Àî½üÁª¼ê¤ÏÊªÀÅ¤«¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Ä¤¬¶¯¤¯¡¢¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¸·¤·¤¤Îý½¬Ãæ¤â·Ê¿§¤Ë´¶Æ°¤¹¤ë¤ÈÊ¹¤¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ê¥Ñ¥é¥µ¥Ý¡¦¿Ë»³¡Ë
¡ã£³·î¡ä
¡¦¡ÖÅìµþ¥Þ¥é¥½¥ó2025¡×³«ºÅ¡£
¡¦¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¹¥¡¼¤ÎÀî½üÂçµ±¤¬£³Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Áí¹çÍ¥¾¡¡ª
¡¦¥Ñ¥é¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê¥«¥Ê¥À¡Ë¡¢¥Ð¥ó¥¯¥É¥¹¥é¥í¡¼¥à¡ÊLL1¡Ë¤Ç¾®¿ÜÅÄ½áÂÀ¤¬ÆüËÜÁª¼ê½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡ª
¡¦À¤³¦¼Ö¤¤¤¹¥ß¥Ã¥¯¥¹¥À¥Ö¥ë¥¹¥«¡¼¥ê¥ó¥°Áª¼ê¸¢2025¡Ê¥¤¥®¥ê¥¹¡Ë¤ÇÆüËÜÂåÉ½¡ÊÃæÅçÍÎ¼£¡¢¾®Àî°¡´õ¡Ë¤¬Í¥¾¡¤·¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»Âç²ñ¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£
¡ã£´·î¡ä
¡¦¡Ö¥Ñ¥é¿å±Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÉÙ»Î¡¦ÀÅ²¬2025¡×³«ºÅ¡£»³¸ý¾°½¨¤¬ÃË»Ò100mÊ¿±Ë¤®¡ÊSB14¡Ë¤Ç¼«¿È¤ÎÀ¤³¦µÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤ÆÍ¥¾¡¡£
¡¦ÃË»Ò¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î¡ÖIBSA ¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥µ¥Ã¥«¡¼¥¨¥ê¡¼¥È¥«¥Ã¥× 2025 in ¤¦¤á¤¤¿¡×¡¢½÷»Ò¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î¡ÖIBSA ¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥µ¥Ã¥«¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¥°¥é¥ó¥×¥ê 2025 in ¤¦¤á¤¤¿¡×³«ºÅ¡£
¡ã£µ·î¡ä
¡¦¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥È¥é¥¤¥¢¥¹¥í¥ó¥Ñ¥é¥·¥ê¡¼¥º ¡Ê2025/²£ÉÍ¡Ë¡×³«ºÅ¡£
¡ã£¶·î¡ä
¡¦²þÀµ¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ðËÜË¡¤¬À®Î©¡£¶¦À¸¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢¾ã¤¬¤¤¤ÎÍÌµ¤Ê¤É¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¿Æ¤·¤á¤ë´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤òëð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã£··î¡ä
¡¦ÆüËÜ¾ã³²¼Ô¥¹¥¡¼Ï¢ÌÁ¤¬¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»Âç²ñ¤ÎÆâÄêÁª¼ê15¿Í¤òÈ¯É½¡£ºä²¼·ÃÎ¤¤ÏÆüËÜ½÷»Ò½é¤Î¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÂåÉ½¸õÊä¤Ë¡£
¡ã£¹·î¡ä
¡¦¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹¤Î¾®ÅÄ³®¿Í¤¬Á´ÊÆ¤òÀ©¤·¡¢»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Ç¡ÖÀ¸³¶¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¹¥é¥à¡×Ã£À®¡£
¥³¡¼¥È¤ËÇØ¤«¤éÅÝ¤ì¤ë¤È¡¢´ÑµÒ¤«¤éÊ¨¤¯¶ÃÃ²¤È½ËÊ¡¤Î´¿À¼¡ª¡¡Ã¯¤â¤¬½é¤á¤ÆÌÜ·â¤·¤¿Îò»ËÅª½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÆâÅÄ¶Ç¡Ë
¡¦Âîµå¤Î¡ÖITTF World Para Future Tokyo 2025¡×³«ºÅ¡£
¡¦¡Ö¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë2025WPSÀ¤³¦Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡×ÃË»Ò100mÊ¿±Ë¤®¤Çº£Ç¯£²ÅÙÀ¤³¦µÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë»³¸ý¾°½¨¤¬£´Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£
100mÊ¿±Ë¤®¤òÀ©¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë½Ð¤ëÉ½¾ð¤Ï¡¢£²Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡ª¡Ê¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¡¦±ÛÃÒµ®Íº¡Ë
¡ã£¹·î¡Á10·î¡ä
¡¦¡Ö¥Ë¥å¡¼¥Ç¥ê¡¼2025À¤³¦¥Ñ¥éÎ¦¾å¶¥µ»Áª¼ê¸¢¡×¤Ï¡¢ÃË»Ò100m¡ÊT13¡Ë¤ÇÀî¾å½¨ÂÀ¤¬¶â¥á¥À¥ë¡£º´Æ£Í§µ§¡ÊT52¡Ë¤¬£²´§¡¢Åâß··õÌé¤¬5000m¡ÊT11¡Ë¤ÇÍ¥¾¡¡£
³«ºÅ¹ñ¤Î¥¤¥ó¥É¤Ï¡¢Åê¤Æ¤¤ÈÄ·Ìö¼ïÌÜ¤Î¶¯¹ë¡£µÒÀÊ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ëÃæ¡¢ºß¥¤¥ó¥ÉÆüËÜ¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤óÆüËÜ¤ò±þ±ç¡ª¡Ê¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¡¦¾®ÀîÏÂ¹Ô¡Ë
¡ã10·î¡ä
¡¦¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ£Ä¹´±¤Ë¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥¢¥ó¤Î²Ï¹ç½ã°ì»á¤¬½¢Ç¤¡£
¡¦¡ÖIFSC¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥ºÊ¡²¬2025¡×³«ºÅ¡£
¡ã11·î¡ä
¡¦ÆüËÜ½é³«ºÅ¤Î¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¢ÆüËÜÀª¤¬¥á¥À¥ë¥é¥Ã¥·¥å¡£
¡¦¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»Âç²ñ¤ÎºÇ½ªÍ½Áª¤Ç¼ó°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢£²Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£
¤³¤³¤¾¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡ª ¿¼Ìë¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æµ¯¤¤Æ¥é¥¤¥Ö´ÑÀï¤·¤¿¤Î¤â¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¥Ñ¥é¥µ¥Ý¡¦¸åÆ£¡Ë
¡¦¡ÖJapan¥Ñ¥é¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¹ñºÝÂç²ñ¡×³«ºÅ¡£
2025Ç¯¤Ï¡¢Î¦¾å¶¥µ»¤Î¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¦ÄÔº»³¨¤¬°úÂà¡¢¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤Î¸µÀ¤³¦½÷²¦¡¦ËÅÄ¤Þ¤ß»Ò¤¬ÆüËÜÂåÉ½°úÂà¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Åìµþ2020¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î´é¤È¤Ê¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬Âè°ìÀþ¤òÂà¤¤¤¿¡£
º£Ç¯¤Î´é¤¬Â¿¤¯½Ð±é¤¹¤ëNHK¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë¤Ï¡¢¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹¤Î¾®ÅÄ¤¬¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ½Ð±éÍ½Äê¡£
Åßµ¨¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥¤¥ä¡¼¤Ç¤¢¤ë2026Ç¯¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬³èÌö¤¹¤ë£±Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
text by Asuka Senaga
key visual by Takao Ochi,AP/AFLO