À®ÀÓ¤¬¿¤Ó¤ë»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤ÎÆÃÄ§
¿·´©¡Ø12ºÐ¤«¤é»Ï¤á¤ë ËÜÅö¤ËÆ¬¤Î¤¤¤¤»Ò¤Î°é¤Æ¤«¤¿¡Ù¤Ï¡¢ÅìÂç¡¦µþÂç¡¦Áá·Ä¡¦µìÄëÂç¡¦GMARCH¤Ø¿äÁ¦Æþ»î¤Ç¿Ê³Ø¤·¤¿³ØÀ¸¤Î»ÖË¾ÍýÍ³½ñ1Ëü·ï°Ê¾å¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¹ç³Ê¼Ô¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡È»Ò¤É¤â¤ò¿¤Ð¤¹10¤ÎÎÏ¡É¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿°ìºý¤Ç¤¹¡£¡ÖÊÐº¹ÃÍ¤ä¼õ¸³Æñ°×ÅÙ¤À¤±¤Ç¸ì¤é¤ì¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿»Ò°é¤Æ¤Ë¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤³¤¦¸ì¤ëÃø¼Ô¤Ï¡¢¿äÁ¦Æþ»îÀìÌç½Î¥ê¥¶¥×¥íÂåÉ½¤ÎÂ¹Ã¤ÍÎ»á¤Ç¡¢¿äÁ¦Æþ»î¤ËÆÃ²½¤·¤¿¶µ°é¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÌ¤Íè¿Þ¡×¤Î±¿±Ä¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢À®ÀÓ¤¬¿¤Ó¤ë»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥¹¥È¤ÎÅÀ¿ô¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡Ä
¡ÖÈ¾Ç¯¤âÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¥Æ¥¹¥È¤ÎÅÀ¿ô¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤ÞÂ³¤±¤Æ°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×
¡ÖÊÌ¤Î½Î¤ËÊÑ¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¿Æ¸æ¤µ¤ó¤È¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÌÂ¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÇº¤ß¤Ï¤´¤¯¼«Á³¤Ê¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤É¤¦À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Æ¸æ¤µ¤ó¤âÂ¿¤¤¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢À®ÀÓ¤¬¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ´ü¤Ë¡¢¿Æ¤¬¤Þ¤º³ÎÇ§¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ï¡¢ÅÀ¿ô¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼Â¤Ï¡¢Á´Á³°ã¤¦»ØÉ¸¤ò¸«¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÃæ¤Ç¡È¹Í¤¨¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡É¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢²È¤Ç¤Î²ñÏÃ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£°ÊÁ°¤è¤ê¡¢³Ø¹»¤ä½Î¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©ÊÙ¶¯¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÀâÌÀ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ê¡¢¡Öº£Æü¤Ï¤³¤³¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÁ°¤è¤ê¤ÏÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤¦¤Ê¤ë¤Î¡©¡×¡Ö¤³¤Î¤ä¤êÊý¤¸¤ã¥À¥á¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ìä¤¤¤ò¡¢»Ò¤É¤â¼«¿È¤¬¸ý¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤â¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÊÑ²½¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£ÅÀ¿ô¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÉ½¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï³Î¼Â¤ËÊÑ²½¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À®ÀÓ¤Ë¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥à¥é¥°¡×¤¬¤¢¤ë
ºÇ¶á¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ï¡¢ÀÎ¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÌÀ¤é¤«¤ËÀ¼Á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁªÂò»è¤òÁª¤Ö¤À¤±¤ÎÌäÂê¤è¤ê¤â¡¢ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤µ¤»¤¿¤ê¡¢¹Í¤¨Êý¤òÊ¸¾Ï¤Ç½ñ¤«¤»¤¿¤ê¤¹¤ëµ½ÒÌäÂê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Ñ¸ì¤Ç¤â¿ô³Ø¤Ç¤â¹ñ¸ì¤Ç¤â¡¢¡Ö¹Í¤¨¤¿¥×¥í¥»¥¹¡×¤òÌä¤ï¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÌäÂê¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢À®²Ì¤¬¤¹¤°¤ËÅÀ¿ô¤È¤·¤ÆÊÖ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£°ÅµÃæ¿´¤Î²ÊÌÜ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢³Ð¤¨¤¿Ê¬¤À¤±ÅÀ¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»×¹ÍÎÏ¤äÉ½¸½ÎÏ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ëÌäÂê¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¹Í¤¨Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¸ÀÍÕ¤¬Áý¤¨¡¢Ìä¤¤¤òÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¼ÂºÝ¤ÎÆÀÅÀ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢À®ÀÓ¤Ë¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥à¥é¥°¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥¿¥¤¥à¥é¥°¤Î´ü´Ö¤Ë¡¢¿Æ¤¬¾Ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤»¤Ã¤«¤¯°é¤Á»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÀ¿ô¤À¤±¤ò¸«¤Æ¡ÖÀ®²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¡¢¤ä¤êÊý¤ò¼¡¡¹¤ËÊÑ¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¡Ö¹Í¤¨¤ëÁ°¤Ë¡¢·ë²Ì¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¡×¾õÂÖ¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
À®ÀÓ¤¬¿¤Ó¤ë»Ò¤Î¶¦ÄÌÅÀ
°ìÊý¤Ç¡¢À®ÀÓ¤¬¿¤Ó¤ë»Ò¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢ÅÀ¿ô¤¬¾å¤¬¤ëÁ°¤Ë¡¢É¬¤º¡È¸ÀÍÕ¤ÎÊÑ²½¡É¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤òÀâÌÀ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤»¤º¡¢Ìä¤¤¤È¤·¤Æ¸ý¤Ë½Ð¤¹¡£¼ºÇÔ¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¿¶¤êÊÖ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿ÊÑ²½¤Ï¡¢¥Æ¥¹¥È¤ÎÅÀ¿ô¤è¤ê¤âÀè¤Ë¸½¤ì¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢À®ÀÓ¤¬¿¤Ó¤Ê¤¤»þ´ü¤Ë¡¢¿Æ¤¬¸«¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Öº£¡¢²¿ÅÀ¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤³¤Î»Ò¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¹Í¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¡£¤³¤ì¤¬¡¢Í£°ì¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤È½ÃÇ´ð½à¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¡¢²ñÏÃ¤¬Áý¤¨¡¢¸ÀÍÕ¤¬Áý¤¨¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡©¡×¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤Î»Ò¤ÏÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ëÅÀ¿ô¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÃÏÌÌ¤Î²¼¤Ç¤Ï¡¢³Î¼Â¤Ëº¬¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
ÊÙ¶¯¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤Ëº£¤Î»þÂå¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¹Í¤¨¤ëÎÏ¡×¤¬°é¤Ä¤Þ¤ÇÂÔ¤Ä»þ´Ö¤¬¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿Æ¤Ë¤Ï¡ÖÂÔ¤Ä¡×¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
À®ÀÓ¤¬¿¤Ó¤Ê¤¤»þ´ü¤Ï¡¢²¿¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢°ìÈÖÂç»ö¤ÊÊÑ²½¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÊÑ²½¤ò¡¢ÅÀ¿ô°Ê³°¤Î¤È¤³¤í¤Ç¸«¼è¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¤½¤ì¤¬¡¢¿Æ¤È¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¤³¤Îµ»ö¤Ï¡Ø12ºÐ¤«¤é»Ï¤á¤ë ËÜÅö¤ËÆ¬¤Î¤¤¤¤»Ò¤Î°é¤Æ¤«¤¿¡Ù¤ò¸µ¤ËºîÀ®¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµ»ö¤Ç¤¹¡Ë