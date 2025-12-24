¡Ö¤Ê¤¼ÆüËÜ¿Í¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò½Ë¤¦¤Î¤«¡©¡×¥¤¥ó¥É¿Í¤Î°Õ¸«¤¬°Õ³°¤ËÇ¼ÆÀ¤¹¤®¤¿
¡Ö¤¤¤Ä¤â¡¢¹Í¤¨¤¹¤®¤ÆÂ»¤·¤Æ¤Ð¤«¤ê!!¡×
ÆüËÜ¿Í¤ÏÎéµ·Àµ¤·¤¯¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÍ¥½¨¡Ä¡Ä¤Ê¤Î¤Ë¡¢Æü¡¹É¬Í×°Ê¾å¤Ë»×¤¤Çº¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©
¡Ö¡Èµæ¶Ë¤Î¹çÍý»×¹Í¡É¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡×¡½¡½¡£¿ô½½²¯µ¬ÌÏ¤Î°Æ·ï¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢¥¤¥ó¥É¿ÍÉô²¼¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¸³¤·¤¿¥¤¥ó¥ÉÇþÃã»á¤Ï¡¢¡Ö¾ï¤Ë¼«Ê¬Ãæ¿´¡×¡ÖÃ»´ü»Ö¸þ¡×¡ÖÌµ·×²è¤Çº£¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëÈà¤é¤Ë¡ÖÆüËÜ¿Í¤¬¹¬¤»¤òëð²Î¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡È¥Ò¥ó¥È¡É¡×¤ò¸«½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¿·´©¡Ø¥¤¥ó¥É¿Í¤ÏÇº¤Þ¤Ê¤¤¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¿Í¸ý14²¯¡¦¾å°Ì1¡ó¤¬ÉÙ¤Î40¡ó°Ê¾å¤ò½êÍ¤¹¤ëÄ¶¶¥Áè¡¦²áÌ©¡¦³Êº¹¼Ò²ñ¤òÀ¸¤È´¤¯¿Í¡¹¤Î¡Öµ¬³Ê³°¤Î¹ÔÆ°ÎÏ¡×¤È¡ÖÈ´¤±ÌÜ¤Ê¤µ¡×¤ÎÈëÌ©¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÎÃæ¤«¤é°ìÉô¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦¿ºÂ¼¸÷Å¯¡Ë
ÆüËÜ¿Í¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤¹¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡¢»ä¤¿¤ÁÆüËÜ¿Í¤Ï¥¥ê¥¹¥È¶µÅÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡×¾®³ØÀ¸¤¯¤é¤¤¤Î»þ¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê¼ÁÌä¤ò³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÅê¤²¤«¤±¤¿»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
ÆüËÜ¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯½¡¶µ¤ËÂÐ¤·¤Æ½ÀÆð¤Ê¹ñ¤Ç¡¢ÂçÉôÊ¬¤¬¥¥ê¥¹¥È¶µÅÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢²æ¡¹¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤·¤Æ¤ª½Ë¤¤¤ò¤¹¤ë¡£¡Ö½¡¶µ¡×¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤òÍý²ò¤·¤Ï¤¸¤á¤¿»Ò¤É¤â¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¸÷·Ê¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ë±Ç¤ë¤Î¤âÌµÍý¤â¤Ê¤¤¡£²¿¤»¡¢¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¿§¡¹¤Ê¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë½¾¤¦¤³¤È¡×¤ò³Ð¤¨»Ï¤á¤¿Ç¯º¢¤À¡£
¥¤¥ó¥É¤â¤Ê¤¼¤«¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹°ì¿§
¥¤¥ó¥É¤Ï¡¢¥Ò¥ó¥É¥¥¡¼¶µ¤ä¥¤¥¹¥é¥à¶µ¤Î¿Í¸ý¤¬9³ä°Ê¾å¤òÀê¤á¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µÅÌ¤Ï2¡óÄøÅÙ¤À¡£½¡¶µ¿§¤¬¶¯¤¤¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ê¤³¤Î¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¤ª½Ë¤¤¤Ï¤¢¤Þ¤êÀ¹¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤³¤¾¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¥¤¥ó¥É¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³¡¼¥Ê¡¼¤òºî¤ê¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ï¥Ä¥ê¡¼¤ä¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¾¦µ¡¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤Ê¤Î¤À¡£
¥Ç¥ê¡¼¤Ï³Æ¹ñ¤ÎÂç»È´Û¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥É¥¤¥Ä¤ä¥¹¥¤¥¹¤Ê¤É¤ÎÂç»È´Û¤¬³«ºÅ¤¹¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÃÏ¸µ¤Î¥¤¥ó¥É¤Î¿Í¡¹¤â»²²Ã¤·¡¢À¼³ÚÂâ¤Î»¾Èþ²Î¤ò³Ú¤·¤½¤¦¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
½¡¶µ¤Ë¤â½ÀÆð¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¥¤¥ó¥ÉÌ±
¼ÂÍø¤ò½Å¤ó¤¸¤ë¥¤¥ó¥ÉÌ±¤Ï¡¢½¡¶µ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤«¤Ê¤ê´²ÍÆ¤À¡£
³°¹ñ¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥ÉÌ±¤Î¿©À¸³è¤Ï½¡¶µ¤ÇÇû¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ò¥ó¥É¥¥¡¼¶µÅÌ¤Ë¤Ï¡¢¥Ù¥¸¥¿¥ê¥¢¥ó¤â¥Î¥ó¥Ù¥¸¥¿¥ê¥¢¥ó¤â¤¤¤ë¤·¡¢¥Ù¥¸¥¿¥ê¥¢¥ó¤ò¼«¾Î¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÄ»¤Ï»ÍËÜÂ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥Ù¥¸¥¿¥ê¥¢¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤À¡×¤È¤¤¤¦¡¢²æ¡¹¤Ç¤ÏÍý²òÉÔÇ½¤ÊÀâÌÀ¤Î²¼¤Ë¡¢¥Á¥¥ó¤ä³¤Á¯¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤â¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤óº§°ù¤äÁòµ·¤Ê¤É¡¢½¡¶µ¿§¤¬¶Ë¤á¤Æ¶¯¤¤ÉôÊ¬¤âÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÂ¸ºß¤¹¤ë¤¬¡¢½¡¶µ¤Î¥ë¡¼¥ë¤ËÇû¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¤«¤é¤Î¥¤¥ó¥É¤Î°õ¾Ý¤È¸½ÃÏ¤ÎÀ¸³è´¶¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡£
¤¤¤«¤ËÈà¤é¤¬½¡¶µ¤òÂº½Å¤·¤Ä¤Ä¤â¸½À¤Íø±×¤ËÂ¨¤·¤Æ½ÀÆð¤ÊÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¥ë¡¼¥ë¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ê¡Ö¼ÂÍø¡×
¥¤¥ó¥É¤ÎÎò»Ë¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¡Ö¼ÂÍø¡×¤¬¡Ö¥ë¡¼¥ë¡×¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£µª¸µÁ°4À¤µª¤Î¥Þ¥¦¥ê¥äÄ«´ü¤Ë¤ÏÊ©¶µ¤¬±É¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¥¤¥ó¥É¤Ç¤ÏÊ©¶µ¤Ï¿êÂà¤·¡¢Âå¤ï¤Ã¤ÆÂç½°Åª¤ÊÅÚÃå¿®¶Ä¤È²þ³×¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥â¥ó¶µ¤¬Í»¹ç¤·¡¢º£Æü¤Î¥Ò¥ó¥É¥¥¡¼¶µ¤Î½¡¶µÊ¸²½¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Æ±¤¸¥Ò¥ó¥É¥¥¡¼¶µ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÃÏ°è¤ä¼Ò²ñ¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤Ã¤¿ÆÃÄ§¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¹ç¤Ã¤¿¿®¶Ä¤Î²ò¼á¤ÈÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥à¥¹¥ê¥à¤Î²¦Ä«¤¬ÎÏ¤òÁý¤·¡¢16À¤µª¤Ë¤Ï¥à¥¬¥ëÄë¹ñ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¤½¤Î3ÂåÌÜ¤Î²¦¥¢¥¯¥Ð¥ëÄë¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿ÍÌ¾¤Ê¥¤¥ó¥É±Ç²è¡ØJodhaa Akbar¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Èà¤ÎÀï¤¤¤È·ëº§¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥à¶µÅÌ¤Ê¤Î¤Ë°Û¶µÅÌ¤òºÊ¤Ë¤·¡¢Ì±Â²Í»ÏÂ¤ò¿Þ¤Ã¤ÆÅý¼£¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¥ë¡¼¥ë¤è¤ê¤â¼ÂÍø¡¦¹çÍýÀ¤¬Àè¹Ô¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥¤¥ó¥ÉÌ±¤Î»×¹ÍË¡¤ÎÆÃÄ§¤Î°ì¤Ä¤À¡£¤Þ¤º¼«¿È¤ÎÍø±×¤¬¤¢¤ëÁªÂò¤ò¹Í¤¨¡¢¤½¤³¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥ë¡¼¥ë¤ò²ò¼á¡¦Å¬ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤Ï¤¸¤á¤«¤é¥ë¡¼¥ë¤Ë±è¤ï¤Ê¤¤ÁªÂò»è¤ò½ü³°¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤É¤ì¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¤Ï¡È¤Ê¤¤¡É¡£
¤·¤«¤·¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¥ë¡¼¥ë¾å¤À¤á¤À¤«¤é¸¡Æ¤¤Î°ÕÌ£¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤âÆ²¡¹¤È´ù¤ËÊÂ¤Ù¤ÆµÄÏÀ¤·»Ï¤á¤ë¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤½¤ì¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÉÔ»×µÄ¤Ê¹ñ¤Ê¤Î¤À¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡Ø¥¤¥ó¥É¿Í¤ÏÇº¤Þ¤Ê¤¤¡Ù¤Î°ìÉô¤ò²ÃÉ®¡¦Ä´À°¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¸¶¹Æ¤Ç¤¹¡Ë