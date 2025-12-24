人気レースクイーンの央川かこ（31）が24日までに自身のインスタグラムを更新。黒＆オレンジのミニスカ・コスチューム姿を披露した。

「S-FJ 日本一決定戦 ハードスケジュールでしたが寒い中 会いに来てくださった皆さん ありがとうございました」と、黒＆オレンジのミニスカ・コスチューム姿の写真をアップし、静岡・富士スピードウェイでの「富士チャンピオンレース第7戦」の来場者に感謝。

そして、「ファーストガレージのアンバサダーとして、これからが楽しみすぎるドライバーの皆さんの活躍をたくさん見ることができて楽しかった 1年間ファーストガレージの応援ありがとうございました」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「綺麗でかっこいい〜」「コスいい感じ」「コスお似合いで可愛い」「キレイ過ぎ」「相変わらず美しい」「スタイル抜群、颯爽としてかっこよく、綺麗なカコちゃん、最高です」などの声が寄せられている。

央川は、2024年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気投票で5人が選出される「レースアンバサーダーアワード2024」を受賞。神戸市出身で、“9頭身レースクイーン”とも評されている。

公式プロフィルは、身長1メートル72、スリーサイズはB85・W58・H88。宝塚音楽学校に在籍していたことや秘書経験など異色の経歴を持つ。