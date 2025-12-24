¡Ú¾®¤µ¤¤¤³¤È¤ËÇº¤Þ¤Ê¤¤¡Û·èÃÇÎÏ¤Î¤¢¤ë¿Í¤Î¹ÔÆ°¡¦¥Ù¥¹¥È3
Àµ²ò¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁªÂò¡¦·èÃÇ¤¹¤ë¤È¤¡¢¤½¤ì¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤Û¤ÉÌÂ¤¤¡¢Çº¤à¤â¤Î¤À¡£°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ï¾®¤µ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Æü¡¹¤ÎÁªÂò¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬Ì¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¡Ö¼ºÇÔ¤·¤¿¡×¤È»×¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¥Ù¥¹¥È¤ÊÁªÂò¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤À¡£¤¤¤Ä¤â¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¹â¤ÎÁªÂò¤ò¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡ØÂç¾æÉ×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤ËÂç¾æÉ×¤Ê¤Õ¤ê¤ò¤·¤¿¡Ù¡Ê¥¯¥ë¥Ù¥¦Ãø¡¿Æ£ÅÄÎï»ÒÌõ¡Ë¤À¡£¡Ö¿´¤¬µß¤ï¤ì¤ë¡×¡Ö²¿ÅÙ¤âÆÉ¤ßÊÖ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤À¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡ÖºÇ¹â¤ÎÁªÂò¡×¤ò¤¹¤ëÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°úÍÑ¤·¤Ä¤Ä¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¾®Àî¾½»Ò¡Ë
»ä¤¿¤Á¤ÏÆü¡¹ÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë
¿Ê³Ø¡¢½¢¿¦¡¢·ëº§¤Ê¤É¿ÍÀ¸¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ôÏ©¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤Û¤É½ÅÂç¤Ê»ö°Æ¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÆü¡¹²¿¤«¤·¤é¤ÎÁªÂò¤ò¤·¡¢·èÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
A¤Î»Å»ö¤«¤é¤ä¤ë¤«¡¢B¤Î»Å»ö¤«¤é¤ä¤ë¤«¡£
C¤µ¤ó¤«¤é¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤ë¤«ÈÝ¤«¡£
ÏÃÂê¤ÎD¤òÇã¤¦¤«ÈÝ¤«¡£
º£ÅÙ¤ÎµÙÆü¤ËE¤Ë¹Ô¤¯¤«¡¢F¤Ë¹Ô¤¯¤«¡£
¤½¤ó¤Ê¾®¤µ¤Ê·èÃÇ¤â¡¢¡Ö´Ö°ã¤¨¤¿¡×¤È»×¤¦¤È¤±¤Ã¤³¤¦¥À¥á¡¼¥¸¤¬Âç¤¤¤¤â¤Î¤À¡£
É®¼Ô¤â¡Ö¤¢¤Î»Å»ö¡¢ÃÇ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡ª¡×¤È¤«¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ì¤òÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡ª¡×¤È¤«Æü¡¹¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ã¯¤Ë¤âÊ¸¶ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¤¹¤Ù¤Æ¼«Ê¬¤ÎÁªÂò¤Î¤»¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£
°ìÊý¡¢ÎÉ¤¤ÁªÂò¤¬¤Ç¤¤ì¤Ðµ¤Ê¬¤¬ÎÉ¤¯¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯µ¤¤µ¤¨¤·¤Æ¤¯¤ë¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¸½ºß¤Î¼«Ê¬¤Ï²áµî¤ÎÁªÂò¤Î·ë²Ì¤À¡£
¡ÖÆü¡¹¤ÎÁªÂò¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¡×¤ÇÌ¤Íè¤âºî¤é¤ì¤ë¡£
¾ï¤ËÎÉ¤¤ÁªÂò¤ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖºÇ¹â¤ÎÁªÂò¡×¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È
¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡ØÂç¾æÉ×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤ËÂç¾æÉ×¤Ê¤Õ¤ê¤ò¤·¤¿¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¡¢»Å»ö¡¢Îø°¦¤Ê¤É¿ÍÀ¸¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¿´¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¥Ò¥ó¥È¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡ØºÇ¹â¤ÎÁªÂò¡Ù¤ò¤¹¤ëÊýË¡¡×¤â¤½¤Î°ì¤Ä¤À¡£
Ãø¼Ô¤Ï¡¢¤¢¤ëÀÄÇ¯¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤È¤·¤Æ3¤Ä¤ÎÊýË¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
1¡¡¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¤¤¤¤¤È¤¤ËÁªÂò¤¹¤ë
Èè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢¿çÌ²ÉÔÂ¤Î¤È¤¤ÏÈ½ÃÇ¤ò¸í¤ê¤ä¤¹¤¤¡£
¤ªÊ¢¤¬¤¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤â¤½¤¦¤À¡£
Âç»ö¤ÊÁªÂò¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¿´¤È¿ÈÂÎ¤Î¾õÂÖ¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤Ë¤·¤¿¤¤¤·¡¢¾ï¤ËÎÉ¤¤ÁªÂò¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¾ï¤Ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
»ê¶ËÅöÁ³¤Î¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢½½Ê¬¤Ê¿çÌ²¤ò¿´¤¬¤±¡¢ËèÆü¤¤Á¤ó¤È¿©»ö¤ò¼è¤ê¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ëÁê¼ê¤È¤ÎÀÜ¿¨¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯Èò¤±¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤â¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Î¼«¸Ê´ÉÍý¤ËÅØ¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡½¡½¡ØÂç¾æÉ×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤ËÂç¾æÉ×¤Ê¤Õ¤ê¤ò¤·¤¿¡Ù¤è¤ê¡Êp.40-41¡Ë
ºÇ¶á»ä¤¬ÁªÂò¤ò´Ö°ã¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Èè¤ì¤Æ¤¤¤Æ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬°¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£
2¡¡»¶Êâ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤ë
¶¹¤¤Éô²°¤ÎÃæ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»ëÌî¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ê¡¢»×¹Í¤¬ÊÐ¤ê¤¬¤Á¤À¤«¤é¤À¡£
¤È¤¯¤Ë¡Ö¤¢¤¢¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¤³¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÇº¤ó¤À¤È¤¤Ï»¶Êâ¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¤òËÜ½ñ¤Ç¤Ï¤¹¤¹¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¡Öµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÁªÂò»è¡×¤¬¤Ò¤é¤á¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
3¡¡¤¤¤¯¤é¹Í¤¨¤Æ¤â·ëÏÀ¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë°Õ¸«¤òÊ¹¤¯
¼ç´ÑÅª¤ËÌäÂê¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ê¤É¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¤¤¤¤ÊýË¡¤À¤í¤¦¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡£
¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¤É¤¦»×¤¦¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤Î¾õ¶·¤Ç¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÃµ¤·½Ð¤¹¤³¤È¤¬ºÇ¹â¤ÎÁªÂò¤È¤Ê¤ë¡£
¡½¡½¡ØÂç¾æÉ×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤ËÂç¾æÉ×¤Ê¤Õ¤ê¤ò¤·¤¿¡Ù¤è¤ê¡Êp.43¡Ë
ºÇ½ªÅª¤ËÁªÂò¤¹¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤À¡£
¤µ¤é¤ËÃø¼Ô¤Ï¡Ö²áµî¤Î¸í¤Ã¤¿ÁªÂò¤ËÌ¤Îý¤òÊú¤¯É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼ºÇÔ¤·¤¿¤Ê¤¡¡×¤È¥¯¥è¥¯¥è¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢º£¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÎÉ¤¤ÁªÂò¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¼ºÇÔ¤·¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡Ö¼¡¤ÎÁªÂò¡×¤ò¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤À¡£
¤â¤·º£ÁªÂò¤ËÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¤è¤¦¡£
ËÜ½ñ¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤â¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡£
»ä¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼ºÇÔ¤Ë¼¹Ãå¤»¤º¡¢¤³¤ì¤«¤é¥Ù¥¹¥È¤ÊÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡ØÂç¾æÉ×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤ËÂç¾æÉ×¤Ê¤Õ¤ê¤ò¤·¤¿¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñ¤²¼¤í¤·ÆÃÊÌÅê¹Æ¤Ç¤¹¡Ë
Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢¾¦¼Ò¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£´ë¶È¤Î¹¹ðÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤ëËµ¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¡¦¼«¸Ê·¼È¯½ñÅù¡¢¼ÂÍÑ½ñÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤ë¡£¼«Ãø¤Ë¡ØÊ¸¾Ï¾åÃ£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°45¡Ù¡ÊÆ±Ê¸´Û½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡Ø¥ª¥¿¥¯°Î¿ÍÅÁ¡Ù¡Ê¥¢¥¹¥³¥à¡Ë¡¢¡ØÄ¶¤³¤É¤â¸À¤¤¤«¤¨¿Þ´Õ¡Ù¡ÊÀî¾åÅ°Ìé»á¤È¤Î¶¦Ãø Gakken¡Ë¡¢¡ØSAPIXÎ® Ãæ³Ø¼õ¸³¤Ç¿¤Ó¤ë»Ò¤Î¼«Âð³Ø½¬Ë¡¡Ù¡Ê¥µ¥ó¥Þ¡¼¥¯½ÐÈÇ¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£