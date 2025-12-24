エジプト出身のタレント、フィフィ（49）が24日までに自身のSNSを更新。上野動物園（東京都台東区）の4歳の双子のジャイアントパンダ、雄シャオシャオと雌レイレイが来年1月下旬に中国へ返還されることについて言及した。

6月に和歌山県白浜町の「アドベンチャーワールド」の4頭が中国に返還され、国内での飼育は上野の双子だけ。台湾有事に関する高市早苗首相の発言で日中関係は悪化し、新たなパンダの貸与は不透明な状況にある。

フィフィは「『パンダ“ゼロ”は高市首相ら右翼勢力のせい』中国共産党機関紙が評論 日本側見解と相違」と題された記事を引用し「そもそもレンタルだからね…パンダ外交は日中友好の証でもなんでもない。意地悪をしてくる国に頭を下げて貸してくださいと言う必要もない」と自身の考えをつづった。

エジプト生まれのフィフィは、2歳の時に日本に家族で移住。中京大情報科学部を卒業後、就職し、01年に日本人男性と結婚。第1子の長男を出産した05年にTBSのバラエティー番組「アイチテル！」でタレントデビュー。「ファラオの申し子」のニックネームで、歯に衣着せない言動で人気となった。