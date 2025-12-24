お笑いタレントのモト冬樹（74）が24日までに自身のブログを更新。めまいの症状で病院に行ったことを明かした。

冬樹は22日の更新で「3ヶ月くらい前にすごい回転するような目眩に襲われ 吐き気と汗もすごくて、、でも2、30分横になっていたらおさまったので そんなに気にしていなかったんだけど その後 一週間に1、2回目眩がするようになって、、病院に行くのも怖くて、、」と書き出した。

そして「以前からプライベートでも仲良くしていただいている斎藤先生 この先生は目眩の権威とお聞きしたので今日思いきって診ていただきました」と知人でもある、めまいの専門医の診断を受けたことを告白。「目眩は目、耳、頭 すべてが連携しているのでいろいろ検査をしました 聴力、目の動き、いろいろな頭に関する反応 自律神経 結果 左の内耳にちょっと問題があるのと 自律神経が乱れているという診断」と診察結果を報告し、「先生が たいしたことないので大丈夫 とおっしゃってくださったので一安心 薬も処方してくださいました 迷ってたんだけど 診ていただいて本当に良かった やはり日頃の運動が大事みたいです 特に足の運動 もっと歩かなきゃいけないね」と続けた。