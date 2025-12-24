Å·¹ÄÎ¾ÊÅ²¼¤¬¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¡ÖÀ¯¼£ÍøÍÑ¡×¤µ¤ì¤ë´í¸±À¡ÄÊÆ¹ñË¬Ìä¤È¡Ö²í»Ò¤µ¤Þ²ñ¸«¤´Éüµ¢¡×¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¿µ½ÅÏÀ
¹Ä¹¡²í»Ò¤µ¤Þ¤¬12·î9Æü¡¢µÜÆâÄ£¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿62ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËºÝ¤·¤Æ¤ÎÄ¹Ê¸¤Î´¶ÁÛÊ¸¤ò¸«¤¿µÜÆâÄ£´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¡Ö½¼¼Â¤·¤ÆÆü¡¹¤ò²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î¤¢¤«¤·¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤ÏÎ¾ÊÅ²¼¤¬ÊÆ¹ñ¤ò¸ø¼°Ë¬Ìä¤·¡¢¤³¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÎ¾ÊÅ²¼¤½¤í¤Ã¤Æ¤ÎË¬ÌäÁ°¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Î¾ÊÅ²¼¤Î³°¹ñË¬Ìä¤È¡¢¹Ä¼¼¤È¹ñÌ±¤ò¤Ä¤Ê¤°µ¼Ô²ñ¸«¤Îºß¤êÊý¤ÏËÜÍè¡¢ÊÌ¼¡¸µ¤ÎÌäÂê¤Î¤Ï¤º¤À¡£¤½¤ì¤ò¥»¥Ã¥È¤ÇÏÀ¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡Ö´í¤¦¤µ¡×¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ò²í»Ò¤µ¤Þ¡ÖÎ¾ÊÅ²¼¤ÇÊÆ¹ñË¬Ìä¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö24Ç¯¤Ö¤ê¤Îµ¼Ô²ñ¸«¡×¤Ë´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬¤«¤«¤ë¡ÖÍýÍ³¤È´í¤¦¤µ¡×¡Ó¤è¤êÂ³¤¯¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬²¿¤ò¸À¤¤½Ð¤¹¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤
¤½¤â¤½¤âÍèÇ¯¡¢Î¾ÊÅ²¼¤ÎË¬ÊÆ¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£
Î¾ÊÅ²¼¤ÏÂ¨°Ì¸å¤Î2019Ç¯5·î¡¢ÎáÏÂºÇ½é¤Î¹ñÉÐ¤È¤·¤ÆÍèÆü¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎÉ×ºÊ¤ò·Þ¤¨¡¢¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¤â¤Æ¤Ê¤·¤¿¡£³°¸òµ·Îé¾å¡¢º£ÅÙ¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Î¾ÊÅ²¼¤ò¾·¤¯ÈÖ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£ÊÆ¹ñÀ¯ÉÜ¤«¤éÀµ¼°¤Ê¾·ÂÔ¤ÎÈ¯É½¤¬¤¢¤ê¡¢À¯ÉÜ¤¬³ÕµÄ·èÄê¤¹¤ì¤Ð¡¢ÍèÇ¯Ãæ¤Ë¤â¼Â»Ü¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Î°ì¿Í¤Ï¡Ö»þ´ü¾°Áá¡×¤ÈÈÝÄê¤¹¤ë¡£ÍèÇ¯¤ÏÊÆ¹ñ·ú¹ñ250Ç¯¤òµÇ°¤¹¤ëÇ¯¤Ç¤¢¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÏÆÈÎ©µÇ°Æü¡Ê7·î4Æü¡Ë¤Ë¹ñ°ÒÈ¯ÍÈ¤Î¤¿¤á¤ÎÀ¹Âç¤Ê½Ë²ì¹Ô»ö¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆÃæÂÐÎ©¤ä¡ÖÂæÏÑÍ»ö¡×¤ò¤á¤°¤ë¹â»Ô¼óÁêÈ¯¸À¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿ÆüÃæ´Ø·¸¤¬Îä¤¨¹þ¤àÃæ¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤ò·Ç¤²¡¢¹ñºÝÊ¬ÃÇ¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ËÂÐ¤·¡¢¾å¹ÄÉ×ºÊ°ÊÍè¹ñÏ¢¤òÃæ¿´¤Ë¹ñºÝ¶¨Ä´¼çµÁ¤¬´ðËÜÅª¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ëÅ·¹Ä²È¤È¤Î´Ö¤Î¡È²¹ÅÙº¹¡É¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï²¿¤ò¸À¤¤½Ð¤¹¤«¡¢Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£À¯¼£ÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢Ë¬Ìä¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤·¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ê¤Î¤«¡¢¸«¶Ë¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ï¿µ½ÅÏÀ¤À¡£
¹Ä¼¼¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±¤Ë¤ÏÀ¯ÉÜ¤äÁê¼ê¹ñ¤«¤éÀ¯¼£ÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë´í¸±À¤¬¾ï¤Ë¤Ï¤é¤ß¡¢Ê¿À®¤Î»þÂå¤Ë¤âÀ¯¼£¤È¤Îµ÷Î¥¤¬Ìä¤ï¤ìÂ³¤±¤¿¡£Å·°ÂÌç»ö·ï¸å¡¢Ãæ¹ñ¤¬¹ñºÝÅª¤Ë¸ÉÎ©¤¹¤ëÃæ¡¢µÜÂô´î°ìÆâ³Õ¤¬1992Ç¯¤Ë¼Â¸½¤µ¤»¤¿Å·¹ÄË¬Ãæ¤Ê¤É¤¬°ìÎã¤À¤¬¡¢Å·¹Ä¤ÏÀ¯¼£¤«¤éÄ¶±Û¤·¤¿ÃÏ°Ì¤Ë¤¢¤ê¡¢»þ¤ÎÀ¯¸¢¤ä¹ñºÝ¾ðÀª¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¶ËÅÙ¤Î¶ÛÄ¥¤¬¶¯¤¤¤é¤ì¤ëµ¼Ô²ñ¸«
Î¾ÊÅ²¼¤Î¸ø¼°Ë¬ÌäÀè¤Î¹ñ¤ä»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤º¤ÏµÜÆâÄ£¤ÎÃ´Åö´´Éô¤¬ÊÅ²¼¤Î°Õ¸þ¤òÊ¹¤¡¢¤½¤ì¤âÆ§¤Þ¤¨¤ÆÆ±Ä£¤Ï³°Ì³¾Ê¤È¿µ½Å¤Ë¶¨µÄ¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÀ¯ÉÜ¤ÎÊý¿Ë¤È¤·¤Æ·èÄê¤µ¤ì¤ë¡£ÊÆ¹ñ°Ê³°¤Ë¤â¡¢º£Ç¯3·î¤Ë¹ñÉÐ¤È¤·¤ÆÂçÅýÎÎÉ×ºÊ¤¬ÍèÆü¤·¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´ØÀ¾¡¦ÂçºåËüÇî¤òµ¡¤Ë¹ñ²¦¤é¤¬Ë¬Æü¤·¤¿¥ª¥é¥ó¥À¤ä¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Ê¤É¡¢²¦¼¼¤¬¤¢¤ë²¤½£¤äËÌ²¤½ô¹ñ¤â¸õÊä¤Ëµó¤¬¤ë¡£
²¾¤ËÊÆ¹ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë·üÇ°¤¬Ê§¤·¤ç¤¯¤µ¤ì¤ÆÍèÇ¯°Ê¹ß¡¢ÊÆ¹ñË¬Ìä¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Î¾ÊÅ²¼¤½¤í¤Ã¤Æ¤ÎÊÆ¹ñË¬ÌäÁ°²ñ¸«¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¡£
²í»Ò¤µ¤Þ¤¬Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹µ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÜÆâÄ£¤Ï¸ø¼°¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÊóÆ»ÂÐ±þ¤Ë¤Ïº£¤Ê¤ª¡¢ÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤ÅÀ¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£
²í»Ò¤µ¤Þ¤â1993Ç¯¤Î¤´À®º§¸å¡¢¹ÄÂÀ»ÒÈÞ¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸Æü¤ÎÃ±ÆÈ²ñ¸«¤ä³°¹ñË¬ÌäÁ°¤ËÊÅ²¼¤È¤½¤í¤Ã¤Æ¤Î²ñ¸«¤ËÎ×¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡£ÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤ì¤ëÁ°¤ÎºÇ¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤â¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ½Ð»º¸å½é¤á¤Æ¤Î³°¹ñË¬Ìä¡Ê2002Ç¯12·î¤Î¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ø¤Î¸ø¼°Ë¬Ìä¡ËÁ°²ñ¸«¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Î¾ì¤Ç¤Î²í»Ò¤µ¤Þ¤ÎÎ¨Ä¾¤ÊÈ¯¸À¤¬¶Ê²ò¤µ¤ì¡¢ÈãÈ½¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
ÊÅ²¼¤Ï2020Ç¯2·î¡¢Â¨°Ì¸å½é¤á¤ÆÅ·¹Ä¤È¤·¤Æ¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¤¬¡¢µÜÆâÄ£¤Ï²í»Ò¤µ¤Þ¤ÎÂÎÄ´¤ò¹ÍÎ¸¤·¤ÆÆ±ÀÊ¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¡£²í»Ò¤µ¤Þ¤ÏÊÅ²¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢±Ñ¹ñ¡¢¥â¥ó¥´¥ë¤È3²ó¡¢³°¹ñ¤ò¸ø¼°Ë¬Ìä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ë¬ÌäÁ°¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÊÅ²¼¤¬Ã±ÆÈ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
³¤³°Ë¬Ìä¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢º£Ç¯¤ÎÃÏÊýË¬Ìä¤ÏÎáÏÂ¤ËÆþ¤Ã¤ÆºÇÂ¿¤Î13²ó¡ÊÀÅÍÜ¤Ê¤É¤ò´Þ¤à¡Ë¤ò¿ô¤¨¤¿¡£³°¹ñË¬Ìä¤äÃÏÊýË¬Ìä¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹©É×¤ÈËÜ¿Í¤ÎÅØÎÏ¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿Â¦ÌÌ¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢º£Ç¯¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿°å»ÕÃÄ¤Î¸«²ò¤â¡Ö°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¤´ÂÎÄ´¤Ë¤ÏÇÈ¤¬¤ª¤¢¤ê¤Ç¤¹¡×¤È½¾Íè¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¶ËÅÙ¤Î¶ÛÄ¥¤¬¶¯¤¤¤é¤ì¤ëµ¼Ô²ñ¸«¤Ï¤Ê¤ª¤µ¤é¤Ç¡¢³°¹ñË¬Ìä¤È¤ÏÀÚ¤êÎ¥¤·¤Æ¹Í¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ä¤Î°Õ¸«¤À¡£
²í»Ò¤µ¤Þ¤¬µ¼ÔÃÄ¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢ËèÇ¯²Æ¡¢Æá¿Ü¸æÍÑÅ¡¤Ç¤ÎÀÅÍÜ¤¬»Ï¤Þ¤ëºÝ¡¢Å·¹Ä¤´°ì²È¤È¤·¤ÆµÜÆâµ¼Ô²ñ¤ÎÂåÉ½¼èºà¤ËÎ×¤Þ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡£Ã»»þ´Ö¤Ê¤¬¤é¡¢µ¼Ô¤¬Ä¾ÀÜ¡¢²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤¹¿ô¾¯¤Ê¤¤µ¡²ñ¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ê¿À®¤Î»þÂå¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢Âç¤¤ÊÁ°¿Ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¼¡¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥ì¥³º©ÃÌ¡¢¤½¤·¤ÆËÁÆ¬¤Î1Ìä¤«2Ìä¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ÆÂàÀÊ¤¹¤ë¤È¤«¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤«¤ì¤ì¤Ð¡¢³°¹ñË¬ÌäÁ°²ñ¸«¤ÇÊÅ²¼¤È¤½¤í¤Ã¤Æµ¼Ô²ñ¸«¤ËÎ×¤Þ¤ì¤ëÆü¤ÏÉ¬¤ºË¬¤ì¤ë¡£²¿¤â²áÅÙ¤ÎÃíÌÜ¤È´üÂÔ¤¬½¸Ãæ¤¹¤ëÊÆ¹ñË¬Ìä¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹Ô¤¦É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
