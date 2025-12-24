電動クロスオーバーに四輪駆動バージョン登場？

ルノーが5月に公開した小型オフロード車のコンセプト『4サヴァン4×4（4 Savane 4×4）』の量産化について、今後数週間以内に決定が下される見込みだ。

【画像】ルノー4に四輪駆動の「オフロード」仕様登場？【サヴァン4×4を詳しく見る】 全10枚

ルノーブランドのファブリス・カンボリーヴCEOは、4サヴァン4×4の量産化を「素晴らしいアクセント」として「推進する」と述べた。



ルノー4サヴァン4×4（プロトタイプ） AUTOCAR

スペイン・バルセロナで開催された欧州カー・オブ・ザ・イヤー2026のイベントでカンボリーヴ氏は、四輪駆動を好む北欧諸国において訴求力向上につながるとの期待感を示した。

標準の『4』は前輪駆動EVだが、4サヴァン4×4ではリアに電気モーターを追加して四輪駆動としている。

カンボリーヴ氏によれば、これまで決定が遅れたのは戦略的な優先順位付けが原因だったという。

「レトロは必須ではない」

4はルノーの歴史的名車に着想を得たレトロなEVシリーズの一角をなしている。ハッチバックの『5』はフランスを中心に人気を集めており、まもなくAセグメント車の新型『トゥインゴ』も投入予定だ。

ただし、カンボリーヴ氏は「レトロは必須ではない」と強調。上位セグメントの次世代モデルはすべて先進的で、過去を模倣しないものになるとした。



ルノー4サヴァン4×4（プロトタイプ） AUTOCAR

「このレトロという手法は、パッケージングやサイズが適している場合に非常に有効です。ルノー5の場合、実用性を備えつつ感情に訴えかける能力も持ち、（EVへの）移行を躊躇する人々を納得させる力があります。しかし、すべてレトロにするというルールはありません。お客様にとって価値がある場合に限りルールとなりますが、ルノーはレトロを原則として重視することはありません。ルノー車は、過去とはまったく異なるものになるでしょう」

カンボリーヴ氏はまた、ルノーの全体的な指針は「ジョワ・ド・ヴィーヴ」（フランス語で「生きる喜び」の意）であり、比較的近年の小型モデル群だけでなく「125年にわたる価値観」を基盤としていると述べた。