minum¤¬LDK¹âÉ¾²Á♡½©¥á¥¤¥¯¤Ë±Ç¤¨¤ë¼ÂÎÏÇÉ¥ß¥Ë¥³¥¹¥á
¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Ç²Ä°¦¤¯¡¢¼ÂÎÏÇÉ¤ÈÏÃÂê¤Î¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥Éminum¤¬¡¢¥³¥¹¥á¤òËÜ²»¤ÇÉ¾²Á¤¹¤ë»¨»ï¡ØLDK the Beauty¡Ù¤Ë¤Æ¹âÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²óAÉ¾²Á¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ê¥Ã¥×¤È¥¢¥¤¥é¥¤¥Êー¤Î·×3À½ÉÊ¡£²Á³Ê¤Î¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤ä»È¤¤¿´ÃÏ¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£µ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤Ç¥á¥¤¥¯¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë½©¤Ë¤â¡¢ËèÆü¤Î¥á¥¤¥¯¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤ÃíÌÜ¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹♡
LDK¤ÇAÉ¾²Á¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¼ÂÎÏ
minum¤ÏÁ´15¾¦ÉÊ¤Î¤¦¤Á8¾¦ÉÊ¤¬LDK¤Ç¹âÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÉÊ¼ÁÌÌ¤Ç¤â¿®Íê¤Ç¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²óAÉ¾²Á¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ØLDK the Beauty2026Ç¯1·î¹æ¥ê¥Ã¥×ÉôÌç¡Ù¤ÇAI¥é¥Ö¥Ýー¥·¥ç¥ó¥°¥í¥¹05¥Á¥ã¥¤¥ß¥ë¥¯¡¢¡ØLDK the Beauty2025Ç¯11·î¹æ¥¢¥¤¥é¥¤¥ÊーÉôÌç¡Ù¤Ç¤×¤Ë¤å¥°¥ê¥Ã¥×¥é¥¤¥Êー02¥·¥¢ー¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢03¥°¥ìー¥¸¥å¡£
¤µ¤é¤Ë²áµî¤Ë¤Ï¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¤ä¥Áー¥¯¡¢¥Æ¥£¥ó¥È¥ê¥Ã¥×¤¬Ç¯´Ö¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¼ÂÀÓ¤âËÉÙ¤Ç¤¹¡£
¥¸¥ë¥¹¥Á¥å¥¢ー¥È¥Ó¥åー¥Æ¥£¿·ºî¥¢¥¤¥«¥éー¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤ÇÅ»¤¦½Õ¤Î²Ö¥É¥ì¥¹
ÃíÌÜ¤Î¼õ¾Þ¥³¥¹¥á¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡Ö¥ß¥Ë¥å¥àAI¥é¥Ö¥Ýー¥·¥ç¥ó¥ê¥Ã¥×05¥Á¥ã¥¤¥ß¥ë¥¯¡×¤Ï¡¢AIµé¤Î¡È¤¦¤ë¤Á¤å¤ë¡ÉÎ©ÂÎ´¶¤Ç¤à¤Ã¤Á¤ê¿°¤ò±é½Ð¤¹¤ë¥ê¥Ã¥×¥°¥í¥¹¡£
¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»ÀNa¡¢¥Û¥Û¥Ð¼ï»ÒÌý¤Ê¤É¤ÎÈþÍÆÀ®Ê¬¡öÇÛ¹ç¤Ç¡¢¼«Á³¤Ê·ì¿§´¶¤È¥Ä¥ä¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥éーÅ¸³«¤Ï01¥Ù¥Óー¡¢02¥é¥Ö¥ß¥ë¥¯¡¢03¥·¥å¥¬ー¡¢04¥Á¥åー¡¢05¥Á¥ã¥¤¥ß¥ë¥¯¡¢06¥Ô¥ª¥Ëー¥àー¥ó¡¢07¥í¥¼¥àー¥ó¡£
²Á³Ê¤Ï770±ß(ÀÇ¹þ)¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤äÁ´¹ñ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ß¥Ë¥å¥à¤×¤Ë¤å¥°¥ê¥Ã¥×¥é¥¤¥Êー¡×¤Ï¡¢¤×¤Ë¤å¤Ã¤È°®¤ì¤ë¥°¥ê¥Ã¥×ÉÕ¤¤Ç°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ëÉÁ¤¿´ÃÏ¤¬Ì¥ÎÏ¡£¥¦¥©ー¥¿ー¥×¥ëー¥Õ½èÊý¤ÇÍî¤Á¤Ë¤¯¤¯¡¢0.1mm¤Î¶ËºÙ¥é¥¤¥ó¤â´ÊÃ±¤ËÉÁ¤±¤Þ¤¹¡ö¡£
¥«¥éーÅ¸³«¤Ï01¥Ô¥å¥¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢02¥·¥¢ー¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢03¥°¥ìー¥¸¥å¡¢04¥¤¥¨¥Ù¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢05¥Ö¥ë¥Ù¥Ö¥é¥¦¥ó¡£
²Á³Ê¤Ï880±ß(ÀÇ¹þ)¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤äÁ´¹ñ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡ö¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì¤Ë¤è¤ë
½©¥á¥¤¥¯¤Ëminum¤ò¥×¥é¥¹
LDK¤Ç¤Î¹âÉ¾²Á¤Ï¡¢minum¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤È»Å¾å¤¬¤ê¤ÎÈþ¤·¤µ¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë·ë²Ì¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¥È¥ì¥ó¥É´¶¤Î¤¢¤ë¥«¥éーÅ¸³«¤Ï½©¥á¥¤¥¯¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
ËèÆü¤Î¥á¥¤¥¯¤ò¾¯¤·³Ê¾å¤²¤·¤¿¤¤¤È¤¤ä¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥×¥Á¥×¥é¥³¥¹¥áÁª¤Ó¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£µ¤·Ú¤Ë»î¤»¤ë²Á³ÊÂÓ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤Ë»÷¹ç¤¦°ìËÜ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë³Ú¤·¤µ¤â¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¢ö