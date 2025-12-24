¿Í´Ö¹ñÊõ¤ÎÇ§ÄêÏÈ¡¢£±£²£¶¿Í¤Ë³ÈÂç¡Ä¼òÂ¤¤ê¤äµþÎÁÍý¤Ê¤É¡ÖÀ¸³èÊ¸²½¡×Ê¬Ìî¤«¤éºÇÂç£±£°¿Í¡¡
¡¡À¯ÉÜ¤Ï½ÅÍ×Ìµ·ÁÊ¸²½ºâ¤ÎÊÝ»ý¼Ô¡Ê¿Í´Ö¹ñÊõ¡Ë¤ÎÇ§ÄêÏÈ¤ò¡¢¸½ºß¤è¤ê£±£°¿ÍÁý¤ä¤·¤Æ£±£²£¶¿Í¤È¤·¡¢¿·¤¿¤ËÅÁÅýÅª¤Ê¼òÂ¤¤ê¤äµþÎÁÍý¤Ê¤É¡ÖÀ¸³èÊ¸²½¡×¤ÎÊ¬Ìî¤«¤éºÇÂç£±£°¿Í¤òÇ§Äê¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¡£
¡¡Ç§ÄêÊ¬Ìî¤Î³ÈÂç¤Ï¡¢£±£¹£µ£´Ç¯¤ËÀ©ÅÙ¤òÁÏÀß¤·¤Æ°ÊÍè½é¤á¤Æ¡£Ê¸²½¿³µÄ²ñ¤Ç¤ÎµÄÏÀ¤ò·Ð¤Æ¡¢£²£°£²£¶Ç¯ÅÙÃæ¤Ë¿·¤¿¤Ê¿Í´Ö¹ñÊõ¤òÇ§Äê¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡ÊÒ»³ºâÌ³Áê¤È¾¾ËÜÊ¸Éô²Ê³ØÁê¤¬£²£´Æü¤Ë£²£¶Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Ë¸þ¤±¤¿³ÕÎ½ÀÞ¾×¤ò¹Ô¤¤¡¢Àµ¼°¹ç°Õ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£À¯ÉÜ¤Ï´ØÏ¢·ÐÈñ£²²¯£µ£²£°£°Ëü±ß¤òÍ½»»°Æ¤ËÀ¹¤ê¹þ¤àÊý¿Ë¡£
¡¡¿Í´Ö¹ñÊõ¤Ï¡¢½ÅÍ×Ìµ·ÁÊ¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤¿µ»Ç½¤ò¹âÅÙ¤ËÂÎÆÀ¤·¤¿¿¦¿Í¤é¤òÇ§Äê¤¹¤ëÀ©ÅÙ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂÐ¾Ýµ»Ç½¤Ï¡¢Ç½³Ú¤ä²ÎÉñ´ì¤Ê¤É¤Î¡Ö·ÝÇ½¡×¤È¡¢Æ«·Ý¤äÀ÷¿¥¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¹©·Ýµ»½Ñ¡×¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿·¤¿¤ÊÇ§Äê¤Ï¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¼òÂ¤¤ê¤Îµ»½Ñ¤ò»ý¤ÄÅÎ»á¡Ê¤È¤¦¤¸¡Ë¤äµþÎÁÍý¤Î¿¦¿Í¤Ê¤É¤òÁÛÄê¤¹¤ë¡£Ê¸²½¿³µÄ²ñ¤Ï£±£°·î¡¢À¸³èÊ¸²½¤ÎÊ¬Ìî¤Ë½ÅÍ×Ìµ·ÁÊ¸²½ºâ¤ÎÀ©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤è¤¦Ê¸²ÊÁê¤ËÅú¿½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿Í´Ö¹ñÊõ¤ÎÇ§Äê¼Ô¤Ë¤Ï¡¢µ»½Ñ¤ÎÏ£Ëá¤äÅÁ¾µ¼Ô¤ÎÍÜÀ®¤Ë¸þ¤±¡¢£±¿ÍÇ¯´Ö£²£°£°Ëü±ß¤¬½õÀ®¤µ¤ì¤ë¡£¸½ºß¤ÎÍ½»»¾å¤ÎÇ§ÄêÏÈ¤Ï£±£±£¶¿Í¡ÊÇ§Äê¤Ï£±£°£¸¿Í¡Ë¤Ç¡¢Áª¹Í¤ÏÊ¸²½¿³µÄ²ñ¤ÎÀìÌç²È¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÄ´ºº¤È¸¡Æ¤¤ò·Ð¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢Ê¸²ÊÁê¤¬Ç§Äê¤¹¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¤Ï¹ñºÝÅª¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾¯»Ò¹âÎð²½¤Ë¤è¤ëÃ´¤¤¼êÉÔÂ¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À¯ÉÜ¤Ï¿Í´Ö¹ñÊõ¤Î³È½¼¤ÇÍ¥¤ì¤¿µ»Ç½¤òÊÝ¸î¤·¡¢¼¡À¤Âå¤Ø¤Î·Ñ¾µ¤ò¿Þ¤ë¡£