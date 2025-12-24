パイレーツがFAとなっていたライアン・オハーン内野手（32）と契約に合意したと23日（日本時間24日）、米メディア「fansided」のロバート・マレー記者はじめ、複数の米メディアが報じた。同記者によると契約は2年2900万ドル（約45億2000万円）で各シーズンに50万ドル（約8000万円）のインセンティブが付くという。

同内野手は2014年のMLBドラフト8巡目（全体243位）でロイヤルズに入団し、18年にメジャーデビュー。今季途中にオリオールズからパドレスに移籍し、自己最多の144試合に出場した。両球団合計で打率.281、17本塁打、63打点をマーク。移籍直前には自身初のオールスターゲーム出場も果たした。メジャー通算では740試合の出場で打率.252、84本塁打、313打点を残している。

一塁を守るオハーンの移籍は巨人からポスティングシステムでメジャー移籍を狙う岡本和真の動向にも影響を与えることになる。パイレーツは今季、サイ・ヤング賞右腕ポール・スキーンズを擁しながら、71勝91敗でナ・リーグ中地区最下位に終わった。最大の要因は打力不足で、2014年以降にシーズン30本塁打以上を記録した選手は1人。今季もチーム最多本塁打はオニール・クルーズの20本だった。

長打力のある打者の補強が命題で、今オフすでにレイズから今季31本塁打を放ったブランドン・ローをトレードで獲得。岡本とも「複数回のオンライン面談」を行っていると報じられてきただけに、さらなる補強に動くのか、撤退の方向なのかが注目される。