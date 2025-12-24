最大約3万円相当のスヌーピー人気グッズ入り！「おかいものSNOOPY」2026新春福袋、松竹梅3種の特徴をチェック
「PEANUTS(ピーナッツ)」のグッズを取り扱う公式オンラインショップ「おかいものSNOOPY」から、毎年恒例の新春福袋が今年も登場！松・竹・梅の3種類から、予算や福袋限定アイテムに合わせて選べる。ここでは、それぞれの福袋の特徴をみていこう。
【画像】福袋の限定アイテムはこちら！
■限定ブレッドケースが目玉！最大約3万円相当の「松」
「2026新春福袋(松)」(1万5620円)は、約2万9600円相当のスヌーピーグッズが約22点も入った超豪華版。なんと約47パーセントOFFという割引率を実現している。
気になる中身でまず注目したいのが、福袋限定のスヌーピーブレッドケース！フタを外せばカッティングボードとしても使える2WAY仕様で、食パン2斤がすっぽり入る11リットルの大容量。スチール製の本体にはマグネットが付けられるから、キッチンツールを貼り付けたり、レシピメモを留めたりと使い方は自由自在。カラーはホワイトまたはブラックのいずれか1点が入る仕組みで、どちらが届くかはお楽しみだ。
さらに、午年にちなんだカウボーイスヌーピーのスライダーポーチも限定で付属！表側がクリア素材になっているので、中身がひと目でわかって便利。フラットな形状でかさばらないから、旅行時のケア用品入れや小物整理にぴったり。福袋1点につき、1枚入っている。
ほかにもインテリア雑貨やキッチン雑貨、タオル、ステーショナリーなど、毎日使える実用的なアイテムがたっぷり。セットごとに商品内容は異なるものの、どれも「おかいものSNOOPY」が厳選した商品ばかり。何が入っているかワクワクしながら開ける瞬間も、福袋ならではの醍醐味といえるだろう。
■おしゃれなマスクケース付き！「竹」「梅」も見逃せない
「2026新春福袋(竹)」(1万2100円)は約2万2000円相当が約16点で約45パーセントOFF、「2026新春福袋(梅)」(9680円)は約1万6560円相当が約14点で約42パーセントOFFと、どちらも大幅な割引になっている。
両方に共通して入るのが、スタイリッシュな福袋限定スヌーピーマスクケース。おでかけ前にさっとマスクを取り出せる立体収納ケースで、裏面にはマグネット付き。玄関のドアに貼り付けたり、棚の上に置いたりできる2WAY仕様になっている。開口部が広いから個包装のマスクもすっきり収納できて、実用性は抜群！
午年限定のカウボーイスヌーピーのスライダーポーチは「竹」「梅」にも付属。いずれも人気のインテリア雑貨やキッチン雑貨、タオルなど、充実したラインナップが期待できる。
■松竹梅、どれを選ぶ？3種類の違いを比較
さて、3種類の福袋のうち、どれを選ぶべきか悩む人も多いはず。そこで、それぞれのポイントをまとめてみた。
「2026新春福袋(松)」(1万5620円)
限定アイテム：ブレッドケース＋カウボーイポーチ
点数：約22点
相当額：約2万9600円(約1万4000円お得)
・限定ブレッドケースが絶対欲しい
・たくさんのアイテムを楽しみたい(約22点)
・約1万4000円分もお得になる最大割引を狙いたい
「2026新春福袋(竹)」(1万2100円)
限定アイテム：マスクケース＋カウボーイポーチ
点数：約16点
相当額：約2万2000円(約9900円お得)
・バランス重視派
・そこそこの点数で満足(約16点)
「2026新春福袋(梅)」(9680円)
限定アイテム：マスクケース＋カウボーイポーチ
点数：約14点
相当額：約1万6560円(約6880円お得)
・1万円以下で購入可能
・エントリーモデル
■今すぐゲット！購入は公式サイト限定
現在「おかいものSNOOPY」公式オンラインショップで好評販売中！ただし、楽天市場店とYahoo!ショッピング店では取り扱いがないので要注意。また、購入時には以下の注意事項もチェックしておこう。
・一人1点までの購入制限あり
・他商品との同時購入は不可(1注文につき1点のみ)
・松竹梅で重複商品が入る可能性あり
・セットごとに商品内容が異なる
・2026年1月1日(祝)以降順次お届け
実用的なスヌーピーグッズがぎっしり詰まった「おかいものSNOOPY」の福袋。限定アイテムの魅力と圧倒的な割引率を考えると、スヌーピー好きなら見逃せない内容だ。一年頑張った自分へのご褒美にいかが？
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
