「サンタさんから、任天堂Switch2が届いたと、5歳児の勘違いを生んだ至極の逸品がこちらです」



【写真】5歳息子が「Nintendo Switch 2」と勘違いしたのは？

2025年6月に、任天堂から発売された新機種「Nintendo Switch 2」。現在も人気で、抽選販売や会員限定の先着販売が中心となっています。そんな状況の中、miyaさん（@miyango23）によるThreadsへの投稿が話題となりました。



その投稿には、赤が映える箱の写真が一枚。これは紛れもなく「Nintendo Switch 2」と思いきや、おや？目を凝らして見ると……！！！



実はこれ、ユニクロの超極暖ヒートテックなんです。



「似すぎてて…」

「ホントやー！！勘違いする配色やね♪」

「サイズのSが、数字の2みたいです（笑）」

「サイコー コーヒー吹いたがな（爆笑）」

「どちらもホットな話題ではある」

「セールで1990円でしたよね、Switch2！」

「ユニクロの超極暖のパッケージって、高級感あるんだな」



これは大人でも勘違いさせられると共感を呼び、コメント欄は大盛り上がり！



真実を知った息子さんは……！？

「これは一波乱ありそうですな」

「スーパーがっかりが伺えます」

「体は暖かいが心は寒いね」

「大丈夫かな…真実を知った時、絶望しないかな…5歳児…ラブ」



真実を知ったら落胆するだろうお子様を案じる声も、コメント欄に届きましたが、実際にはどんな様子だったのでしょうか？miyaさんにお話をお伺いしました。



ーーこの箱は「超極暖ヒートテッククルーネックTシャツ」でしょうか？



「はい、そうです！メンズのSサイズの箱です」



ーー箱を見つけた息子さんは、どんな反応でした？



「テンション高めで、嬉々としていましたね。最初は、息子が何を言っているのかわからなくて（笑）。私自身が、Nintendo Switch 2のパッケージを知らなかったので、自宅にあるものをチェックをして、そういえば似ているな〜！と納得しました」



ーー「自宅にあるものを」ということは既にSwitch2は、お持ちなのですね！



「夫がゲーマーなので、夫と子ども共用のSwitch2は持っています。ただ、息子は自分専用のマシンが届いた！と勘違いをしたようで。なので、事実がわかった後も、引きずる様子はなかったです」



ユニクロの超極暖が巻き起こした珍騒動は、あっさり幕を閉じたかと思いきや……どうやら息子さんは、リベンジなのか、サンタさんにSwitch2をお願いしているようです（笑）。



息子さんの思いとは裏腹に、miyaさんは、「こちらの都合としては、共用を買ったばかり。お財布的に厳しいので、今回は別のものにします。私は、一家に一台で十分と思っています」と、お母さんらしい現実的なご意見。



ホリデーシーズンだからこそ起きた、思わずほっこりしてしまうかわいく愉快な勘違い。「ガッカリしても、体はポカポカになりますよ」「あったかいんだから〜」。コメントにもあったように、miyaさん一家には、身も心もあったかいクリスマスが訪れそうですね！



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・かわた まい）