絶景だと思う「日本の滝」ランキング！ 2位「華厳滝（栃木県）」を抑えた1位は？【2025年調査】
四季折々に表情を変え、訪れる人の心を一瞬で奪う日本の絶景。切り立つ渓谷、とどろく滝、鏡のように澄んだ湖――写真では伝えきれない感動が、各地に息づいています。王道から意外な穴場まで、知られざる魅力が浮き彫りに。次の旅先選びのヒントとして、ぜひチェックしてください。
All About ニュース編集部では、2025年12月12日、全国10〜60代の男女250人を対象に、「日本の絶景スポット（渓谷・滝・湖など）に関するアンケート」を実施しました。その中から、絶景だと思う「日本の滝」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「一気に落ちる迫力満点の滝で、エレベーターに近くまで行けると観光客にも優しいから」（30代女性／東京都）、「紅葉の季節に行くとコントラストが美しいから」（50代女性／埼玉県）、「高さがあり、水がまっすぐ落ちていく姿が迫力満点だと思うから」（30代男性／富山県）といった声が集まりました。
回答者からは「壁面が真っ直ぐに立ち並んでいおり、ボートから見る滝の迫力はすごく絶景のため」（30代女性／栃木県 ）、「そそり立つ断崖と真名井の滝の組み合わせが美しいから。ボートに乗り間近で見る滝は迫力満点だと思うから」（20代男性／東京都）、「水面に差し込む光や霧状の水しぶきが時間帯によって表情を変え、まさに“日本を代表する絶景滝」（40代男性／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者： 坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：華厳滝（栃木県）／42票栃木県日光市に位置する華厳滝（けごんのたき）は、高さ約97メートルの大岩壁を一気に流れ落ちる様が迫力満点な、日本三名瀑の一つです。中禅寺湖の水が流れ出る大谷川にあり、滝壺の近くまでエレベーターで降りて、壮大な景色を間近で楽しむことができます。新緑や紅葉の時期はもちろん、厳冬期には滝の一部が凍結する「氷瀑」が見られることもあり、四季折々の美しさで知られています。
1位：高千穂峡・真名井の滝（宮崎県）／64票高千穂峡（たかちほきょう）のシンボルである真名井の滝は、約17メートルの高さから水が落ちる壮麗な滝です。国の名勝・天然記念物である高千穂峡の深く切り立った崖の合間を縫うように流れており、神秘的な雰囲気を醸し出しています。特に、ボートに乗って水面から滝を見上げると、柱状節理の岩肌と相まって、その雄大さと美しさを最大限に感じることができます。
