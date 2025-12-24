¡È¤Õ¤Ã¤¯¤ó¡ÉÉÛÀîÉÒÏÂ¡¢Åß»ÙÅÙ¤ò¤·¤¿¥Û¥ó¥À¤Î°¦¼Ö¤òÈäÏª¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¥É¥é¥¤¥Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¥·¥Ö¤¬¤Ââ¡Ê1988Ç¯¤Ë²ò»¶¡Ë¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢¸½ºß¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¡È¤Õ¤Ã¤¯¤ó¡É¤³¤ÈÉÛÀîÉÒÏÂ¡Ê60¡Ë¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä¤òÍú¤«¤»¡ÈÅß»ÙÅÙ¡É¤ò¤·¤¿°¦¼Ö¤Î°¦¼Ö¤Î¥Û¥ó¥À¡Ø¥ô¥§¥¼¥ë¡ÊVEZEL¡Ë¡Ù¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×Åß»ÙÅÙ¤ò¤·¤¿ÉÛÀîÉÒÏÂ¤Î¥Û¥ó¥À¼Ö
¡¡ÉÛÀî¤Ï¡ÖÅß»ÙÅÙ¤Ç, ¤ªNEW¤Î¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä¤ËÍú¤ÂØ¤¨¤Æ¤¤¿¡ª¿·È¯Çä¤Î¡È¥Ö¥ê¥¸¥¹¥È¥óŽ¥¥Ö¥ê¥¶¥Ã¥¯ WZ-1¡É¤Ë¤·¤¿¤Î¤À¡ª¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥¿¥¤¥ä¤Î¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¼ÖÂÎ¤ÎÁ´·Ê¤ò¤È¤é¤¨¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¡£
¡¡¡ÖÁ°¤Î¡ÈVRX3¡É¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢É¹¾å¤Ç¤Î¥Ö¥ì¡¼¥À©Æ°µ÷Î¥¤ò11¡óÃ»½Ì¤·¡¢É¹¾åÀû²ó»þ¤Î¥é¥Ã¥×¥¿¥¤¥à¤Ï4¡óÃ»½Ì¡¢¤µ¤é¤ËÉ¹¾å¤Ç¤Î¼ÖÎ¾µóÆ°¤Î°ÂÄêÀ¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡×¡Ö¤µ¤é¤Ë 4Ç¯»ÈÍÑ¸å¤Ç¤â½¾ÍèÉÊ¤Î¿·ÉÊ»þ¤òÄ¶¤¨¤ë¥´¥à¤ÎÀÇ½¤ò°Ý»ý¤· ¥¿¥¤¥ä¤òÄ¹¤¯°ÂÁ´¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤é¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÀÇ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥É¥é¥¤Ï©ÌÌ¤Ç¤ÎÀÅ½ÍÀ¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤ÏBS²Æ¥¿¥¤¥äÆ±Åù°Ê¾å¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ËÃ£¤·¤¿¡×¤È¤âÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Öµ¢¤ê¤Ë±¿Å¾¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ï¤¹¤´¤¯ÀÅ¤«¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¤½¤Î¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â´¶ÁÛ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¥É¥é¥¤¥Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ö¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ²á¤®¤ë¥ô¥§¥¼¥ë·¯¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
