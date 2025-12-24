¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎºÊ¡¢¥¦¥Á¤ÎÃ¶Æá¤ÈÉÔÎÑ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×Âç·ù¤¤¤Ê¥Þ¥ÞÍ§¤ÎÃ¶Æá¤Ë¤¹¤ê´ó¤Ã¤¿·ë²Ì
º£²ó¤Ï¡¢Âç·ù¤¤¤Ê¥Þ¥ÞÍ§¤ÎÃ¶Æá¤Ë¤¹¤ê´ó¤Ã¤¿·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¾åÌÜ¸¯¤¤¤Ç½÷¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤Î¤Ë¡Ä
¡ÖÂç³Ø»þÂå¤Î½÷Í§Ã£¤ÎÉ÷²Ö¤È»Ò¶¡¤ÎÍÄÃÕ±à¤ÎÆþ±à¼°¤ÇºÆ²ñ¤·¡¢¥Þ¥ÞÍ§¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÀµÄ¾Ê£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤âÉ÷²Ö¤Ï¡¢»ä¤ÎÉ×¤Î¸µ¥«¥Î¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤âÉ×¤ÏÉ÷²Ö¤Î¤³¤È¤¬¤Þ¤À¹¥¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¤³¤ÎÁ°É×¤¬É÷²Ö¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÌÜ·â¤·¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡£
É÷²Ö¤ËÂÐ¤·ÅÜ¤ê¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÃç¤¬¤¤¤¤É÷²ÖÉ×ÉØ¤ÎÃç¤òÀÚ¤êÎö¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¡¢É÷²Ö¤ÎÉ×¤ò¤³¤Ã¤½¤ê¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤ÎºÊ¡¢¥¦¥Á¤ÎÃ¶Æá¤ÈÉÔÎÑ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡Ù¤È±³¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø»ä¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ£Êý¤Ç¤¹¡Ù¤È´Å¤¨¤¿À¼¤Ç¸À¤¤É÷²Ö¤ÎÉ×¤Ë¤¹¤ê´ó¤ê¡¢¾åÌÜ¸¯¤¤¤Ç½÷¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¤Ç¤â¡¢É÷²Ö¤ÎÉ×¤Ï»ä¤Î±³¤ÎÉÔÎÑÏÃ¤ò¿®¤¸¤ëÍÍ»Ò¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¯¡Ä¡ÄÊ¢¤¬Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå ½÷À¡¦¼çÉØ¡¿²óÅú»þ´ü¡§2023Ç¯7·î¡Ë
¢¦ É÷²ÖÉ×ÉØ¤Ï²¿¤â°¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤À¤«°¼Ô°·¤¤¤µ¤ì¤Æµ¤¤ÎÆÇ¤Ç¤¹¤Í¡£É÷²Ö¤ÎÃ¶Æá¤µ¤ó¤¬±³¤ÎÉÔÎÑÏÃ¤ËñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡£
