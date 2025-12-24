早稲田大で輝くアタッカーがU-22日本代表に大抜擢、久米遥太は代表定着に無心の意欲「失うものがない状況を生かして結果を」
思わぬ選出に驚きを見せつつ、冷静に自身の立ち位置を噛みしめた。U-22日本代表に招集されたFW久米遥太(早稲田大2年)は、これまでのカテゴリーも含めて初めての代表選出。「一番最初に聞いたときはびっくりが正直な感想。選ばれたのはもちろん運やタイミングが大きいと思う。だけど、自分のなかで整理した後に、これをどう生かそうというのを考えた」と、率直な思いを語った。
中学時代は東京武蔵野シティFC U-15でプレー。中学受験で早稲田実中に進学しており、高校は早稲田実高に進学してサッカー部に入部した。2023年度の第102回全国高校選手権では、同校初の選手権出場に貢献。卒業後は早稲田大に進んだ。
内部進学になるが勉強を疎かにはせず、選んだ学部は政治経済学部。「経済学に興味があったので経済学科に。キャリアはサッカー選手だけではないと思うので、その幅を広げる意味でも選んだ」と選択の理由を明かした。
早大では関東大学2部で22試合7ゴール4アシストを記録し、1部昇格の原動力となった。持ち味はボールを持ったときの推進力と、ドリブルからゴールに直結するプレー。守備の強度にも自信をのぞかせる。主戦場は右サイドハーフ。大岩剛監督体制の4-3-3では、練習時に右ウイングを務めていた。参考にするのは伊東純也(ゲンク)。またはチェルシー時代のエデン・アザールも意識しているという。
U-22日本代表に知り合いはほとんどおらず、面識があったのは小中の東京トレセンで一緒にプレーしていたGK小林将天(FC東京)やFW横山夢樹(今治)の2人だけ。「でもみんな優しいし、小林も輪に入れようとしてくれている。試合までにコミュニケーションを取りたい」と意欲をのぞかせた。
U-22日本代表は24日から27日まで行われるIBARAKI Next Generation Cup2025後にメンバーを23人に絞り、来年1月にはAFC U23アジアカップに出場。「一番外れる可能性は高いと思っているけど、逆に失うものがない状況を生かして、結果を残して入っていけるようにがんばりたい」。自身の立ち位置を把握しながら、久米は謙虚に語る。
「器用なタイプではなく、(レーダーチャートの)五角形で言うとバランスよくトータルの総合値で勝とうというのではなく、自分にしかできないプレーがないと生き残っていけないと思う。マイナスの部分を意識しすぎるよりは、自分にしかできないプレーをどんどん出して、存在価値を示していくことがいいと考えている」。その特徴こそが得点に絡む推進力。3日間の合宿でも要所で見せつけていた。
A代表経験者や海外組、Jリーガー、世界大会を経験した選手、大学生など、多種多様な選手が揃うU-22日本代表。一方で、久米もプロを目指しつつJクラブへの練習参加はまだだという。代表への生き残りと、さらなる成長を見越して、「まずは大学で2年間もっと成長したい」と今後のプランを口にしていた。
(取材・文 石川祐介)
