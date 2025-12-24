R・マドリー19歳FWエンドリッキがリヨンにレンタル移籍…背番号は9、今季終了までの短期契約
レアル・マドリーのブラジル代表FWエンドリッキがリヨンにレンタル移籍することが両クラブから発表された。レンタル期間は26年6月30日までとなり、背番号は9を背負うこととなる。
2006年7月21日生まれの19歳はパルメイラスの下部組織で育ち、22年にプロ契約を締結。同年には、18歳となる24年からのR・マドリー加入内定が発表された。また、23年11月にはブラジル代表に初招集され、これまでに14試合3得点を記録している。
R・マドリー加入直後はインパクトを残し、デビュー戦でゴールを奪い、欧州CLでのクラブ最年少得点記録を更新するなど、加入初年度こそ輝きを放つ場面はあった。しかし、背番号9を背負った今季は出場機会をつかめず。ラ・リーガ18試合消化時点で、出場は1試合、わずか11分にとどまっていた。
スペイン『アス』によると、今回のレンタル移籍は100万ユーロ(約1億8000万円)の有償レンタルとなり、買い取りオプションは付帯していないようだ。
1年前には北中米W杯行きが確実視されていたエンドリッキだが、今季のクラブでの状況によって疑問視され始めている。リヨンでピッチに立つ機会を得て自らの力を改めて証明し、W杯行きの切符を手にしたいところだ。
