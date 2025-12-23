韓国発「コイセイオ」がファッションドール「ブライス」とコラボ　人形の世界観を表現した13型を発売

韓国発のウィメンズブランド「コイセイオ（COYSEIO）」が、アメリカ発のファッションドール「ブライス（BLYTHE）」とのコラボレーションコレクション「コイセイオ l ブライス（COYSEIO l BLYTHE）」を発売する。12月24日からコイセイオ公式オンラインストアおよびコイセイオ 渋谷PARCO店で取り扱う。

コイセイオは、韓国のモデル ソ・ジス（Seo Jisoo）が前身の「スマートアーバンユースフル（smarturbanuseful）」として2022年春夏シーズンスタート。2024年春夏シーズンに「コイセイオ」としてリブランディングした。ストリートカルチャーをフェミニンなムードで再解釈することをコンセプトに掲げたウィメンズウェアを展開している。

ブライスは1972年に米国で誕生したドールブランドで、始動後1年ほどで一度販売中止となった。1999年に「クロスワールドコネクションズ（CWC）」のジュンコ・ウォングが再注目し、2001年にタカラ（現タカラトミー）製で復活。以降、大人が楽しむ「ファッションドール」として事業を拡大してきた。

コラボでは「Between Us」をテーマに、ブライスの人形の世界観を落とし込んだウェアを製作。ドールのグラフィックをあしらったジップフーディーやロングスリーブTシャツ、ブラウス、ワンピース、Tシャツ、スカート、パンツといったウェアに加え、ビーニー、キャップ、バックパック、ミニポーチ、ソックスなど全13型をラインナップする。価格帯は3300〜2万4200円。

キャンペーンヴィジュアルには、コイセイオのクリエイティブディレクター ソ・ジスを起用した。

