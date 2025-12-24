冬のファッション小物 →【ニトリのN+】にあります♡ 一点でオシャレに！「おすすめアイテム」

防寒に気を取られがちな冬コーデをオシャレに格上げするには、小物選びに焦点を当ててみて。今回は【ニトリ】発のアパレルブランド【N+（エヌプラス）】から、一点投入で冬コーデが華やぐおすすめのファッション小物をピックアップ。チェック柄のストールやふわふわフェイクファーのバッグなど、存在感バツグンの冬小物がオシャレへのこだわりをアピールしてくれるはず！

旬のプレッピースタイルを楽しめるチェック柄ストール

【N+】「フワフワチェックストール」\2,990（税込）

プレッピースタイルが注目の今シーズン、改めてお迎えしたいのが旬のチェック柄のストール。ややシャギー感のある素材がミックスカラーをふんわり上品に仕上げ、チェック柄を大人っぽく取り入れやすいのが魅力です。淡いピンクのほか、ブルー・ブラウンの3色がラインナップ。ついアウターは無難に暗めのカラーを選びがちという人も、プラスワンでコーデがパッと華やぎます。

セット使いでコーデの完成度を高める帽子 & 手袋

【N+】「ラメラインニット帽子・手袋セット」\3,990（税込）

ボリューミーなフェイクファーのポンポンやラメが織り込まれたラインが目を引く、ニット帽と手袋のセットアイテム。小物同士の相性に悩まず統一感を演出でき、セット使いするだけで何気ないカジュアルコーデの完成度を高められそうです。手袋は指先が開いたハンドウォーマータイプのため、セーターの袖口から覗かせてレイヤードコーデ風にスタイリングするのも◎

ひと巻きでクラス感がUPするフェイクファーマフラー

【N+】「フェイクファーマフラー」\2,990（税込）

艶やかでボリューム感たっぷりのフェイクファー素材が目を引き、顔まわりを華やかに引き立てるマフラー。ちょっぴり気合いを入れたい冬のドレッシーな装いにも合わせやすく、一点投入でクラス感のある雰囲気へと格上げできそう。くるりと首元にひと巻きして、スリットに差し込むだけでスマートに装着できるシンプル構造なのも嬉しいポイントです。

フェイクファー素材のバッグが愛らしいアクセントに

【N+】「フェイクファーミニショルダーバッグ」\3,990（税込）

服がアウターにすっぽり隠されてしまっても、添えるだけでエレガントな印象に寄せてくれそうなショルダーバッグ。フェイクファー素材に覆われたころんと丸みのあるフォルムは愛らしさだけでなく、華奢なストラップのおかげで上品さも漂います。公式ECサイトによると「携帯電話や長財布も入る大きさ」とのことで、お出かけに外せない必需品もすっぽり収められそうです。

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※すべての商品情報・画像はN+出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ