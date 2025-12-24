田中麗奈×森崎ウィン『黄金泥棒』主題歌は広瀬香美に！ ビジュアル＆予告解禁
田中麗奈が主演し、森崎ウィンが共演する映画『黄金泥棒』より、本ビジュアルと本予告が解禁された。あわせて、主題歌を広瀬香美が担当することも発表された。
【動画】実話から着想 前代未聞の等身大クライム・コメディ『黄金泥棒』本予告
本作は、人生に退屈していた主婦が“金（きん）”に魅せられ、“100億円の秀吉の金（きん）茶わん”を盗み出すクライム・コメディー。監督・脚本は萱野孝幸。実話から着想を得て執筆された完全オリジナル作品だ。
今回解禁されたビジュアルでは、“金のおりん”を手に不敵にほほ笑む美香子（田中）の姿が大きく写し出されている。黄金の額縁の中、真っ赤なドレスに身を包んだ美香子は、まるで1枚の絵画のようで、ゴージャスかつ煌びやかな本ビジュアルに仕上がっている。
あわせて解禁された本予告は、虚ろな表情の美香子が“金のおりん”を盗んでしまう場面から始まる。出来心で盗んだ“金のおりん”は、ゴールドカンパニーSGCの社員・金城（森崎ウィン）のもとへ返却されるが、その矢先に夫・路範（阿諏訪泰義）の不倫が発覚する。離婚を拒む路範に対し、美香子が償いとして提案したのは、100億円の“金茶碗”を盗むという大胆な計画だった。本物の金工芸品が華やかに彩る中、果たして“大計画”は実現するのか。手に汗握る予告編が完成した。
また、主題歌は広瀬香美の「Let it flow」に決定した。広瀬は楽曲について「平凡な日常から、自らの意志で非日常へと踏み出す主人公『美香子』の姿からは、多くの人が抱える『もっと輝きたい』という願いや、人生を変える一歩を踏み出す勇気を代弁しているよう感じ、この映画から私自身が受け取ったメッセージを音楽で表現すべく、心を込めて楽曲制作に挑みました」とコメントを寄せた。
さらに、追加キャストも解禁された。元「うしろシティ」としてキングオブコント決勝進出を果たし、現在は俳優・キャンプ芸人として活動する阿諏訪泰義、女優・モデルとして活躍する石川恋、数々の映画やドラマに出演する名バイプレーヤーの岩谷健司、萱野組の屋台骨であり本作のプロデューサーも務める中村祐美子、ドラマ・映画・舞台を中心に幅広く活躍する勝野洋、バラエティやクイズ番組などでも存在感を放つベテラン女優・宮崎美子ほか、個性豊かな実力派キャストが集結した。
映画『黄金泥棒』は、2026年4月3日より全国公開。
※広瀬香美のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■広瀬香美
この度、映画『黄金泥棒』の主題歌を担当させていただきましたことを、大変光栄に思っております。
平凡な日常から、自らの意志で非日常へと踏み出す主人公「美香子」の姿からは、多くの人が抱える「もっと輝きたい」という願いや、人生を変える一歩を踏み出す勇気を代弁しているよう感じ、この映画から私自身が受け取ったメッセージを音楽で表現すべく、心を込めて楽曲制作に挑みました。
スリリングでありながらもどこか人間味溢れる物語に、主題歌「Let it flow」が寄り添い、観客の皆様の心に長く響くようなメッセージを届けられれば幸いです。
