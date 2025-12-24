竹内まりやが、『2時間サスペンス THE MOVIEシリーズ』第1弾『テレビショッピングの女王 青池春香の事件チャンネル』の主題歌に「シングル・アゲイン」が起用されたことを発表した。

『2時間サスペンス THE MOVIEシリーズ』とは、サスペンスドラマの新たな可能性を、テレビ放送ではなく映画館という舞台でお届けする企画。そんな本企画のシリーズ第一弾として、名取裕子×友近W主演で贈る映画『テレビショッピングの女王 青池春香の事件チャンネル』が2026年2月6日より、東京・池袋HUMAXシネマズ、全国イオンシネマで公開される。

本日、ポスタービジュアル・予告編・W主演の共演者・関係図が解禁となったが、竹内まりや「シングル・アゲイン」が、シリーズの主題歌に起用されることも発表された。「シングル・アゲイン」は、日本テレビでオンエアされていた『火曜サスペンス劇場』の8代目主題歌として1989年に制作された楽曲だ。

予告編は2時間サスペンス定番の“崖”から始まり、テレビショッピングの本番中に殺人事件が起こることで一気にスタジオに緊迫感が走る。水野真紀、東ちづる、中山忍、風間トオル、加藤諒、国広富之などの出演者が共演しており、誰もが犯人なのでは？と疑わざるをえない予告になっている。ポスタービジュアルとともに関係図も発表となったので、犯人考察をお楽しみいただきたい。

◾️竹内まりや コメント

1989年に作った「シングル・アゲイン」を、この度「２時間サスペンスTHE MOVIEシリーズ」の主題歌に起用していただけたことを心から光栄に思います。自分の楽曲の中でも、ドラマイメージに合わせ敢えて歌謡曲的アプローチにトライして歌った異色作だったのですが、結果的に、私のリスナー層の幅を大きく広げるきっかけを与えてくれた大切な作品になりました。36年の歳月を経て、再びエンディングでこの歌が流れるのを聴けるなんて、まさに感慨無量です。

